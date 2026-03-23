Αποστροφή ή σαγήνη; Prada και Τζόρνταν Γούλφσον προβοκάρουν τη μόδα

H νέα καμπάνια μόδας της Prada θέλει να «ενοχλήσει». Η συνεργασία του οίκου με τον προβοκάτορα καλλιτέχνη Τζόρνταν Γούλφσον, μακριά από τις παραδοσιακές συμβάσεις της μόδας, επιστρατεύει απόκοσμα ψηφιακά είδωλα και μια ατμόσφαιρα ψυχολογικής έντασης, προκαλώντας τον θεατή να αναρωτηθεί για τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και το εμπορικό προϊόν.

Με τίτλο «I, I, I, I AM… PRADA», η νέα καμπάνια του ιταλικού οίκου πλαισιώνει διάσημους ηθοποιούς και μοντέλα με τεράστια πλάσματα αμφιλεγόμενων προθέσεων, οικοδομώντας ένα περιβάλλον ψηφιακού σουρεαλισμού όπου η υψηλή ραπτική συνυπάρχει με το παράδοξο.

Ο Γούλφσον, καλλιτέχνης της πρόκλησης με έργα που συχνά σοκάρουν με τη βία τους, διαφοροποιεί την καμπάνια από άλλες.

Στον αντίποδα των μεγάλων brands που θέλουν να «τιθασεύσουν» την τέχνη -ως έμπνευση, φόντο, παλέτα ή επιρροή-, η Prada συνεργάστηκε αναπάντεχα καλλιτέχνης των νέων μέσων και αρχιτέκτονα της δυσφορίας χωρίς λογοκρισία.

Ο Γούλφσον χρησιμοποιεί την τεχνολογία αιχμής για να εξερευνήσει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης και δεν επιδιώκει να αρέσει. Επιδικώκει να στοιχειώσει τη μνήμη και το βλέμμα, να εισβάλει στον ψυχισμό του θεατή, θέλει να μας κατακτήσει.

Τα ρομποτικά installations και η εικονική πραγματικότητα των έργων του έχουν αναδείξει τον Γούλφσον σε ένα πολυσυζητημένο και αμφιλεγόμενο όνομα στις γκαλερί του κόσμου, προκαλώντας εξίσου θαυμασμό και αποτροπιασμό.

Για τον ίδιο «η τέχνη είναι ένας χώρος όπου η βία, η ταυτότητα και η ψηφιακή αποξένωση συγκρούονται μετωπικά, αναγκάζοντας το κοινό να αντιμετωπίσει τις δικές του φοβίες μέσα από ένα πρίσμα υψηλής αισθητικής και τεχνολογικής τελειότητας». Η καμπάνια είναι ένας τρόπος να τον αναζητήσουν και ουσιαστικά να ανακαλύψουν τον όγκο του έργου του, περισσότεροι.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1980, ο Γούλφσον γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας, συνδυάζοντας το βίντεο, τη γλυπτική και τα ψηφιακά μέσα.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός για έργα που προκαλούν σωματική αντίδραση στον θεατή, όπως το Colored Sculpture, μια μαριονέτα που χτυπιέται βίαια στο έδαφος από αλυσίδες, ή το VR έργο του στη Μπιενάλε του Whitney το 2017, όπου οι επισκέπτες γίνονταν μάρτυρες ενός άγριου ξυλοδαρμού.

Αν και ο Γούλφσον «ξεπερνά τα όρια του ανεκτού», χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να καταργήσει την απόσταση μεταξύ θεατή και έργου, οι απόψεις των κριτικών τέχνης για το έργο του είναι συχνά διχασμένες, αλλά ποτέ αδιάφορες.

Πολλοί επιμελητές τέχνης τον θεωρούν ιδιοφυΐα που καταγράφει την αποσύνθεση της σύγχρονης κοινωνίας, ενώ άλλοι τον κατηγορούν για «δωρεάν βία» και επιδεικτικό κυνισμό.

Το περιοδικό Art in America έχει επισημάνει ότι ο Γούλφσον καταφέρνει να «καταπιεί» τα brands με τα οποία συνεργάζεται, αντί να αφήνει εκείνα να τον αφομοιώσουν, διατηρώντας μια ωμότητα που σπάνια συναντά κανείς στον εμπορικό κόσμο.

Ο Γούλφσον είναι ένας καλλιτέχνης που δεν φοβάται να αγγίξει θέματα όπως ο μισογυνισμός, ο ρατσισμός και η ψηφιακή μοναξιά, μετατρέποντάς τα σε οπτικές εμπειρίες που στοιχειώνουν τον θεατή.

Η ένταξή του στην καμπάνια I, I, I, I AM… PRADA για το 2026 επιβεβαιώνει την ικανότητά του να μεταμορφώνει το μάρκετινγκ σε καλλιτεχνική πρόκληση.

Χρησιμοποιώντας υπερφυσικά, απειλητικά πουλιά και ψηφιακά πλάσματα που αναπνέουν βαριά πίσω από διάσημους ηθοποιούς, ο Γούλφσον απέδειξε ότι η υψηλή μόδα μπορεί να είναι το ιδανικό σκηνικό για τον υπαρξιακό τρόμο.

Το ArtNews σημειώνει ότι «αυτή η συνεργασία είναι μία από τις λίγες φορές που ένας καλλιτέχνης κατάφερε να επιβάλει την προσωπική του, συχνά ενοχλητική, αισθητική σε έναν οίκο παγκόσμιου βεληνεκούς», μια νίκη που επιβεβαιώνει πως ο Τζόρνταν Γούλφσον παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς και απρόβλεπτους παίκτες της σύγχρονης κουλτούρας.

Στις στατικές εικόνες, αστέρες όπως ο Ντάμσον Ίντρις και ο Νίκολας Χουλτ ποζάρουν δίπλα σε τεράστια, μάλλον απειλητικά στις προθέσεις τους, πουλιά δημιουργώντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που καθηλώνει και ταυτόχρονα απωθεί.

Κεντρικό κομμάτι της καμπάνιας είναι μια σύντομη ταινία, η πρώτη κινηματογραφική απόπειρα του Γούλφσον μετά το Riverboat Song.

Στο βίντεο, τα μοντέλα της Prada επαναλαμβάνουν μηχανικά τη λέξη «Εγώ», καταλήγοντας στη φράση «Είμαι». Η πιο χαρακτηριστική στιγμή είναι η εμφάνιση της Χάντερ Σέιφερ, πίσω από την οποία ένα υβριδικό ον με δερμάτινες μπότες υψώνει απειλητικά τα χέρια του, κοιτάζοντας κατάματα τον θεατή.

Ενώ η Prada εξυμνεί τη συνεργασία ως μια εξερεύνηση των «πολλαπλών ταυτοτήτων», η κριτική διερωτάται αν πρόκειται για μια ουσιαστική καλλιτεχνική παρέμβαση ή για μια ακόμη προσπάθεια της μόδας να οικειοποιηθεί την τέχνη του σοκ.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση μεγάλων οίκων, όπως ο Louis Vuitton και ο Dior, να συνεργάζονται με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Σίντι Σέρμαν και η Ναν Γκόλντιν.

Ωστόσο, η περίπτωση της Prada και του Γούλφσον φαίνεται να σπάει τον κανόνα της «αποστείρωσης» της τέχνης από τα εμπορικά σήματα.

Το ερώτημα που τίθεται επιτακτικά το 2026 είναι αν η μόδα πραγματικά στηρίζει τη δημιουργία ή αν απλώς την απορροφά, μετατρέποντας το προκλητικό σε καλαίσθητο ντεκόρ για τις βιτρίνες της. Η καμπάνια του Γούλφσον δείχνει να αντιστέκεται σε αυτή την απορρόφηση, παραμένοντας ενοχλητική και αληθινή.