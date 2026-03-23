magazin
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αποστροφή ή σαγήνη; Prada και Τζόρνταν Γούλφσον προβοκάρουν τη μόδα
Go Fun 23 Μαρτίου 2026, 09:00

Η νέα διαφημιστική καμπάνια του οίκου Prada, που υπογράφει ο προβοκάτορας καλλιτέχνης Τζόρνταν Γούλφσον είναι μια σκοτεινή και απειλητική σπουδή πάνω στην ταυτότητα

Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

H νέα καμπάνια μόδας της Prada θέλει να «ενοχλήσει». Η συνεργασία του οίκου με τον προβοκάτορα καλλιτέχνη Τζόρνταν Γούλφσον, μακριά από τις παραδοσιακές συμβάσεις της μόδας, επιστρατεύει απόκοσμα ψηφιακά είδωλα και μια ατμόσφαιρα ψυχολογικής έντασης, προκαλώντας τον θεατή να αναρωτηθεί για τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και το εμπορικό προϊόν.

Με τίτλο «I, I, I, I AM… PRADA», η νέα καμπάνια του ιταλικού οίκου πλαισιώνει διάσημους ηθοποιούς και μοντέλα με τεράστια πλάσματα αμφιλεγόμενων προθέσεων, οικοδομώντας ένα περιβάλλον ψηφιακού σουρεαλισμού όπου η υψηλή ραπτική συνυπάρχει με το παράδοξο.

Ο Γούλφσον, καλλιτέχνης της πρόκλησης με έργα που συχνά σοκάρουν με τη βία τους, διαφοροποιεί την καμπάνια από άλλες.

Στον αντίποδα των μεγάλων brands που θέλουν να «τιθασεύσουν» την τέχνη -ως έμπνευση, φόντο, παλέτα ή επιρροή-, η Prada συνεργάστηκε αναπάντεχα καλλιτέχνης των νέων μέσων και αρχιτέκτονα της δυσφορίας χωρίς λογοκρισία.

Ο Γούλφσον χρησιμοποιεί την τεχνολογία αιχμής για να εξερευνήσει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης και δεν επιδιώκει να αρέσει. Επιδικώκει να στοιχειώσει τη μνήμη και το βλέμμα, να εισβάλει στον ψυχισμό του θεατή, θέλει να μας κατακτήσει.

View this post on Instagram

A post shared by Prada (@prada)

Τα ρομποτικά installations και η εικονική πραγματικότητα των έργων του έχουν αναδείξει τον Γούλφσον σε ένα πολυσυζητημένο και αμφιλεγόμενο όνομα στις γκαλερί του κόσμου, προκαλώντας εξίσου θαυμασμό και αποτροπιασμό.

Για τον ίδιο «η τέχνη είναι ένας χώρος όπου η βία, η ταυτότητα και η ψηφιακή αποξένωση συγκρούονται μετωπικά, αναγκάζοντας το κοινό να αντιμετωπίσει τις δικές του φοβίες μέσα από ένα πρίσμα υψηλής αισθητικής και τεχνολογικής τελειότητας». Η καμπάνια είναι ένας τρόπος να τον αναζητήσουν και ουσιαστικά να ανακαλύψουν τον όγκο του έργου του, περισσότεροι.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1980, ο Γούλφσον γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας, συνδυάζοντας το βίντεο, τη γλυπτική και τα ψηφιακά μέσα.

Έγινε παγκοσμίως γνωστός για έργα που προκαλούν σωματική αντίδραση στον θεατή, όπως το Colored Sculpture, μια μαριονέτα που χτυπιέται βίαια στο έδαφος από αλυσίδες, ή το VR έργο του στη Μπιενάλε του Whitney το 2017, όπου οι επισκέπτες γίνονταν μάρτυρες ενός άγριου ξυλοδαρμού.

YouTube thumbnail

Αν και ο Γούλφσον «ξεπερνά τα όρια του ανεκτού», χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να καταργήσει την απόσταση μεταξύ θεατή και έργου, οι απόψεις των κριτικών τέχνης για το έργο του είναι συχνά διχασμένες, αλλά ποτέ αδιάφορες.

Πολλοί επιμελητές τέχνης τον θεωρούν ιδιοφυΐα που καταγράφει την αποσύνθεση της σύγχρονης κοινωνίας, ενώ άλλοι τον κατηγορούν για «δωρεάν βία» και επιδεικτικό κυνισμό.

Το περιοδικό Art in America έχει επισημάνει ότι ο Γούλφσον καταφέρνει να «καταπιεί» τα brands με τα οποία συνεργάζεται, αντί να αφήνει εκείνα να τον αφομοιώσουν, διατηρώντας μια ωμότητα που σπάνια συναντά κανείς στον εμπορικό κόσμο.

Ο Γούλφσον είναι ένας καλλιτέχνης που δεν φοβάται να αγγίξει θέματα όπως ο μισογυνισμός, ο ρατσισμός και η ψηφιακή μοναξιά, μετατρέποντάς τα σε οπτικές εμπειρίες που στοιχειώνουν τον θεατή.

Η ένταξή του στην καμπάνια I, I, I, I AM… PRADA για το 2026 επιβεβαιώνει την ικανότητά του να μεταμορφώνει το μάρκετινγκ σε καλλιτεχνική πρόκληση.

View this post on Instagram

A post shared by Prada (@prada)

Χρησιμοποιώντας υπερφυσικά, απειλητικά πουλιά και ψηφιακά πλάσματα που αναπνέουν βαριά πίσω από διάσημους ηθοποιούς, ο Γούλφσον απέδειξε ότι η υψηλή μόδα μπορεί να είναι το ιδανικό σκηνικό για τον υπαρξιακό τρόμο.

Το ArtNews σημειώνει ότι «αυτή η συνεργασία είναι μία από τις λίγες φορές που ένας καλλιτέχνης κατάφερε να επιβάλει την προσωπική του, συχνά ενοχλητική, αισθητική σε έναν οίκο παγκόσμιου βεληνεκούς», μια νίκη που επιβεβαιώνει πως ο Τζόρνταν Γούλφσον παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς και απρόβλεπτους παίκτες της σύγχρονης κουλτούρας.

Στις στατικές εικόνες, αστέρες όπως ο Ντάμσον Ίντρις και ο Νίκολας Χουλτ ποζάρουν δίπλα σε τεράστια, μάλλον απειλητικά στις προθέσεις τους, πουλιά δημιουργώντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που καθηλώνει και ταυτόχρονα απωθεί.

Κεντρικό κομμάτι της καμπάνιας είναι μια σύντομη ταινία, η πρώτη κινηματογραφική απόπειρα του Γούλφσον μετά το Riverboat Song.

Στο βίντεο, τα μοντέλα της Prada επαναλαμβάνουν μηχανικά τη λέξη «Εγώ», καταλήγοντας στη φράση «Είμαι». Η πιο χαρακτηριστική στιγμή είναι η εμφάνιση της Χάντερ Σέιφερ, πίσω από την οποία ένα υβριδικό ον με δερμάτινες μπότες υψώνει απειλητικά τα χέρια του, κοιτάζοντας κατάματα τον θεατή.

YouTube thumbnail

Ενώ η Prada εξυμνεί τη συνεργασία ως μια εξερεύνηση των «πολλαπλών ταυτοτήτων», η κριτική διερωτάται αν πρόκειται για μια ουσιαστική καλλιτεχνική παρέμβαση ή για μια ακόμη προσπάθεια της μόδας να οικειοποιηθεί την τέχνη του σοκ.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση μεγάλων οίκων, όπως ο Louis Vuitton και ο Dior, να συνεργάζονται με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Σίντι Σέρμαν και η Ναν Γκόλντιν.

Ωστόσο, η περίπτωση της Prada και του Γούλφσον φαίνεται να σπάει τον κανόνα της «αποστείρωσης» της τέχνης από τα εμπορικά σήματα.

Το ερώτημα που τίθεται επιτακτικά το 2026 είναι αν η μόδα πραγματικά στηρίζει τη δημιουργία ή αν απλώς την απορροφά, μετατρέποντας το προκλητικό σε καλαίσθητο ντεκόρ για τις βιτρίνες της. Η καμπάνια του Γούλφσον δείχνει να αντιστέκεται σε αυτή την απορρόφηση, παραμένοντας ενοχλητική και αληθινή.

Headlines:
Πολιτική
Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Stream magazin
Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
Παιδί της Αγάπης 22.03.26

«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Έφη Αλεβίζου
«Απέχω» 22.03.26

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Μπόντα» 22.03.26

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
Άλλα Αθλήματα 23.03.26

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.

Σύνταξη
Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Υγεία 23.03.26

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ψηφιακή κάρτα καυσίμων και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα
Πολιτική 23.03.26

Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά

Σύνταξη
Τέμπη: Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα
Ελλάδα 23.03.26

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Μίνα Μουστάκα
Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση διαχείρισης και ιδιοκτησίας – Το πλάνο της διοίκησης της Γιουβέντους για αύξηση εσόδων χωρίς επίπτωση στο αγωνιστικό budget

Γιώργος Μαζιάς
Υποκλοπές: Σκληραίνει τη γραμμή ο Ανδρουλάκης – Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
Euroleague 23.03.26

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Γιώργος Πανταζόγλου
Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια
Στη Νέα Υόρκη 23.03.26 Upd: 10:12

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο