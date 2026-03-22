Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ, με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα Ηurriyet η κατάρρευση των κτηρίων πιθανότατα να προκλήθηκε από έκρηξη φυσικού αερίου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, 8 άτομα έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια ενώ σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης υπάρχουν παγιδευμένοι.

Συγκεκριμένα ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε νωρίτερα: «Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, 9 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες διάσωσης. Μέχρι στιγμής, 7 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ένα άτομο έχει εντοπιστεί και πρόκειται να διασωθεί. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον τελευταίο πολίτη συνεχίζεται».

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Βίντεο που καταγράφουν τις δραματικές στιγμές των σωστικών συνεργείων να αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια των κτηρίων βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

İstanbul Fatih’te 2 bina çöktü. Çöken binada kalanları kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.https://t.co/PAY8uAOwGA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα κτήρια φαίνεται να είναι παλαιάς κατασκευής, γεγονός που διερευνάται ως πιθανή αιτία της κατάρρευσης.

Fatih’te Patlama: 2 Bina çöktü, 3 Kişi Kurtarıldı İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bitişik nizamda… https://t.co/KPzFFktAQx pic.twitter.com/Gt68pUky0Z — İstanbul Son Dakika! (@istanbul_sondk) March 22, 2026

Οι διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια με ειδικό εξοπλισμό, ενώ στο σημείο μεταφέρονται συνεχώς φορεία.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια, βοηθώντας τα συνεργεία στην απομάκρυνση των ερειπίων και στην αναζήτηση πιθανών εγκλωβισμένων.

tv100 Muhabiri Selin Serra: İstanbul Fatih Ayvansaray’da bir bina çöktü. Henüz bu binanın çökme nedenine dair bir bilgimiz yok. Ekiplerin o noktada ivedilikle çalışmaları sürüyor. Çöken binan enkazından bir yaralı çıkarıldı. @seliinserra pic.twitter.com/BWcWJjWrnp — TV100 (@tv100) March 22, 2026

Τουρκίας: Μετά το περιστατικό, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε:

«Την Κυριακή 22.03.2026, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, σημειώθηκε έκρηξη σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ebe, στη γειτονιά Ayvansaray, στην περιοχή Fatih. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Μετά την έκρηξη κατέρρευσαν δύο γειτονικά κτίρια που ήταν χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Στο σημείο έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης της AFAD, της πυροσβεστικής και ιατρικά συνεργεία, και ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Από τα 5 άτομα που πιστεύεται ότι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, τα 3 απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τα 2 άτομα που παραμένουν κάτω από τα ερείπια».