Βραζιλία: 8 νεκροί και 4 αγνοούμενοι στην κατάρρευση οίκου ευγηρίας
Συνεχίζονται οι έρευνες των συνεργείων διάσωσης προκειμένου να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι στα συντρίμμια οίκου ευγηρίας, ο οποίος κατέρρευσε στέλνοντας στον θάνατο οκτώ ανθρώπους.
Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη όταν οίκος ευγηρίας κατέρρευσε στην Μπέλου Οριζόντσι, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν τέσσερις αγνοούμενοι, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό της καταστροφής (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν τέσσερις αγνοούμενοι θαμμένοι στα απομεινάρια του κτιρίου
Desabamento de prédio mata 8 pessoas em Belo Horizonte; 4 estão desaparecidas.
Entre os resgatados com vida, havia uma bebê de 2 anos e uma idosa de 91.
Confira a reportagem completa: https://t.co/mAhf4giI1U pic.twitter.com/ghQ6VKCkwp
— Jornal Nacional (@jornalnacional) March 6, 2026
Τη στιγμή της κατάρρευσης, τα ξημερώματα (τοπική ώρα), στο τετραώροφο κτίριο βρίσκονταν 29 άνθρωποι. Εκτός από τον οίκο ευγηρίας, λειτουργούσε επίσης εκεί κλινική αισθητικής, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πολιτείας Μίνας Ζεράις.
Το πυροσβεστικό σώμα ανέφερε πως συνέχιζε τις έρευνες για να βρει τέσσερις αγνοούμενους θαμμένους στα απομεινάρια του κτιρίου.
Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την πυροσβεστική εικονίζει το κτίριο να έχει μετατραπεί σε σωρό από συντρίμμια και διασώστες να βγάζουν άνθρωπο ζωντανό και να τον τοποθετούν σε φορείο, υπό τις επευφημίες κατοίκων της περιοχής.
⏳🌿
Um idoso de 87 anos foi resgatado com vida após um desabamento em Belo Horizonte..Minas Gerais 🙏
Segundo o Corpo de Bombeir0s.. ele estava consciente no momento do resgate e apresentava movimentos dos olhos..o que animou as equipes de salvamento. https://t.co/zTTy0eGymn pic.twitter.com/9LPNbbvxZY
— Sueli lei🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@LeiSueli6718) March 5, 2026
Μέχρι στιγμής άλλα οκτώ θύματα διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ανάμεσά τους παιδί δυο ετών, που ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.
Ερευνα για τα αίτια
Ακόμη εννιά άνθρωποι μπόρεσαν να βγουν από τα συντρίμμια με τη βοήθεια περιοίκων· επρόκειτο για δυο μέλη του προσωπικού και επτά ηλικιωμένους που βρίσκονταν σε τμήμα που δεν κατέρρευσε.
Imagens aéreas mostram o local do desabamento de um imóvel onde existia uma residência, dois comércios e um lar de idosos, no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte. Uma pessoa morreu, nove foram socorridas e pelo menos 12 pessoas ainda são procuradas sob os… pic.twitter.com/QQGyJWASkC
— O TEMPO (@otempo) March 5, 2026
Για τα αίτια της κατάρρευσης διενεργείται έρευνα. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Ενχίκε Μπαρσέλους είπε σε δημοσιογράφους πως το κτίριο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες.
Πηγή: ΑΠΕ
