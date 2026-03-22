newspaper
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το νερό, μέγα διακύβευμα στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή
Κόσμος 22 Μαρτίου 2026, 20:50

Το νερό, μέγα διακύβευμα στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλήττει τις ζωτικές εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την επιβίωση και την οικονομία εκατομμυρίων κατοίκων.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Spotlight

Οι επιθέσεις κατά του νερού δεν είναι συχνές κατά την διάρκεια των πολέμων, αλλά στον τρέχοντα πόλεμο στην Μέση Ανατολή έχουν κάνει την εμφάνισή τους με τα πλήγματα κατά των σταθμών αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού, ζωτικής σημασίας για τα εκατομμύρια των κατοίκων της περιοχής.

Μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί να καταστρέψει τους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αν η Τεχεράνη δεν επιτρέψει το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ, το Ιράν πλειοδοτεί. Στο στόχαστρό του βρίσκονται πλέον οι μονάδες αφαλάτωσης της περιοχής.

Ποιες υποδομές έχουν πληγεί;

Στο Ιράν, εγκαταστάσεις που συνδέονται με την διαχείριση του νερού έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

«Δεκάδες εγκαταστάσεις μεταφοράς και επεξεργασίας του νερού» έγιναν στόχος των επιθέσεων αυτών που «κατέστρεψαν ζωτικής σημασίας τμήματα του δικτύου τροφοδοσίας», δήλωσε σήμερα ο ιρανός υπουργός Ενέργειας Αμπάς Αλιαμπαντί.

Σταθμός αφαλάτωσης στο Μπαχρέιν επλήγη στις 8 Μαρτίου από επίθεση ιρανικών drone, ανακοίνωσαν οι αρχές την επομένη της διατύπωσης κατηγοριών εκ μέρους της Τεχεράνης μετά από παρόμοια επίθεση κατά σταθμού αφαλάτωσης του νησιού του Κεσμ στο Ιράν που επηρέασε την τροφοδοσία 30 χωριών.

Οι επιθέσεις αυτές παραμένουν περιορισμένες, αλλά ο πρώτος που «τολμά να επιτεθεί κατά του νερού εξαπολύει έναν πόλεμο που είναι πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων από τον σημερινό», προειδοποιεί η Esther Crauser-Delbourg, οικονομολόγος του νερού.

Το αφαλατωμένο νερό και γιατί είναι σημαντικό;

Σε μία περιοχή που είναι από τις πιο άγονες στον κόσμο και όπου η διαθεσιμότητα του νερού είναι δέκα φορές χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, τα εργοστάσια αφαλάτωσης έχουν ζωτικό ρόλο για την οικονομία και την κατανάλωση πόσιμου νερού για εκατομμύρια κατοίκων.

Περί το 42% των παγκόσμιων υποδομών αφαλάτωσης βρίσκεται στην Μέση Ανατολή, δείχνει πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature. Το 42% του πόσιμου νερού προέρχεται από τα εργοστάσια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το 90% στο Κουβέιτ, το 86% στο Ομάν και το 70% στην Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με μελέτη του 2022 του l’Institut français des relations internationales (Ifri).

«Εκεί, χωρίς αφαλατωμένο νερό, δεν υπάρχει τίποτε», λέει η Esther Crauser-Delbourg. Είναι ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τις μητροπόλεις της περιοχής, το Ντουμπάι και το Ριάντ.

Ηδη το 2010, αναλυτικό σημείωμα της CIA προειδοποιούσε ότι «η διατάραξη των εγκαταστάσεων της αφαλάτωσης στις περισσότερες αραβικές χώρες θα μπορούσε να έχει σοβαρότερες συνέπειες από κάθε απώλεια άλλης βιομηχανίας ή πρώτων υλών».

Και το 2008, ο ιστότοπος Wikileaks αποκάλυπτε αμερικανικό διπλωματικό τηλεγράφημα που έγραφε ότι «το Ριάντ θα πρέπει να εκκενωθεί σε διάστημα μία εβδομάδας αν πληγούν σοβαρά ή καταστραφούν το εργοστάσιο αφαλάτωσης του Τζουμπαΐλ ή πετρελαιαγωγοί του».

Ποιες είναι οι απειλές

Εκτός των επιθέσεων, οι σταθμοί αφαλάτωσης είναι ευάλωτοι στις διακοπές της ηλεκτροδότησης και σε ενδεχόμενη μόλυνση του νερού της θάλασσας, κυρίως από τις πετρελαιοκηλίδες.

«Εχουμε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στην πρόσβαση, τους ελέγχους στην άμεση περίμετρο των εργοστασίων», εξηγεί ο Φιλίπ Μπουρντό, περιφερειακός διευθυντής Αφρικής/Μέσης Ανατολής της γαλλικής εταιρείας Veolia που τροφοδοτεί με αφαλατωμένο νερό τις περιοχές των Μασκάτ, Σουρ και Σαλάλα στο Ομάν και Τζουμπάιλ στην Σαουδική Αραβία.

«Τα πρόσφατα γεγονότα φυσικά μας αναγκάζουν να είμαστε πιο προσεκτικοί. Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση των εγκαταστάσεων», λέει και προσθέτει ότι «σε ορισμένες χώρες, οι αρχές έχουν αναπτύξει συστοιχίες πυραύλων γύρω από τα μεγαλύτερα εργοστάσια αφαλάτωσης κατά των απειλών των drone και των πυραύλων».

Για τις πετρελαιοκηλίδες, οι βιομηχανίες διαθέτουν εργαλεία που περιορίζουν τους κινδύνους.

Οι προηγούμενες επιθέσεις

Ορισμένες επιθέσεις κατά εργοστασίων αφαλάτωσης έχουν σημειωθεί κατά την τελευταία δεκαετία: η Υεμένη και η Σαουδική Αραβία έχουν επιτεθεί η μία στην άλλη και η Γάζα έχει δεχθεί ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το Pacific Institute της Καλιφόρνιας που τηρεί αρχείο πολεμικών συγκρούσεων που έχουν σχέση με το νερό.

Πριν από το 2006, πρέπει να γίνει αναδρομή μέχρι το 1991 και τον Πόλεμο του Κόλπου για την καταγραφή τέτοιων επιθέσεων.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις τέτοιων επιθέσεων

Οι επιπτώσεις κυμαίνονται από διαταράξεις της υδροδότησης μέχρι πολύ πιο ευρείας κλίμακας συνέπειες αν διαρκέσουν.

«Μπορεί να δούμε μαζική έξοδο από τις μεγάλες πόλεις. Και έπειτα επιβολή δελτίου», λέει η Esther Crauser-Delbourg με αλυσιδωτές συνέπειες για την οικονομία: τουρισμός, βιομηχανία και κέντρα δεδομένων που είναι μεγάλοι καταναλωτές νερού για λόγους ψύξης.

Πάντως υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, λέει ο Φιλίπο Μπουρντό της Veolia: τα εργοστάσια αφαλάτωσης είναι συχνά διασυνδεδεμένα, πράγμα που μπορεί να περιορίσει τις συνέπειες της διακοπής λειτουργίας μίας μεμονωμένης μονάδας.

Και προσθέτει ότι υπάρχουν αποθέματα που αντιστοιχούν σε κατανάλωση δύο έως και επτά ημερών ώστε να μην δημιουργηθεί έλλειψη, υπό την προϋπόθεση ότι οι βλάβες δεν θα διαρκέσουν πολύ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Επικαιρότητα
Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU
Κόσμος 22.03.26

«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU

Νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια, δίνουν τα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στην Ρηνανία-Παλατινάτο, στη Γερμανία. Ιστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της.

Σύνταξη
Τραμπ-Πούτιν: Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας – Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο… δύο πολέμων
«Παιχνίδια» εξουσίας 22.03.26

Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας - Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο... δύο πολέμων

Όταν οι επικριτές του Ντ. Τραμπ υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα του προέδρου των ΗΠΑ συμπλέουν με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές του ενέργειες…

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο
«Ακούστε τον Τραμπ» 22.03.26

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ιράν είχε στο παρελθόν στοχεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και προειδοποίησε ότι τέτοιες εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι
Κόσμος 22.03.26 Upd: 12:52

Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στα χωρικά ύδατα της χώρας εντόπισαν έξι από τα επτά άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο ενώ λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι οι νεκροί είναι 7

Σύνταξη
Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ – Πεζεσκιάν: Θα σας αντιμετωπίσουμε στο πεδίο της μάχης
Επικίνδυνη κλιμάκωση 22.03.26 Upd: 21:07

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ - Πεζεσκιάν: Θα σας αντιμετωπίσουμε στο πεδίο της μάχης

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός 1-2: Πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη
Super League 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε και πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (1-2)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα και μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ελπίζει ξανά σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Σκόραραν με πέναλτι οι Ζαρουρί και Τεττέη, αυτογκόλ ο Ίνγκασον.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν

Ο Παναιτωλικός είχε την κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Με τον βαθμό ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στη 13η θέση και ισοβαθμεί με τον Αστέρα. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 31’.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Πήραν το Carabao Cup οι Πολίτες – Μοιραίος ο Κέπα για τους Κανονιέρηδες
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Πήραν το Carabao Cup οι Πολίτες – Μοιραίος ο Κέπα για τους Κανονιέρηδες

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, νικώντας την Άρσεναλ 2-0 στον τελικό του Carabao Cup, με τον Κέπα να κάνει τραγική εμφάνιση και μεγάλο λάθος στο πρώτο γκολ των Πολιτών.

Σύνταξη
To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»
Ελλάδα 22.03.26

To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»

Το in βρίσκεται στη Λάρισα για τη μητέρα των δικών για τα Τέμπη μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις. Πάνος Ρούτσι και Γιάννης Μάγγος ζητούν τη συμπαράσταση του κόσμου, κινητοποιήσεις στην πόλη.

Σύνταξη
Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
30-Minute Economy 22.03.26

Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία
Νύχτα 22.03.26

Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λέσβος: «Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»
Οργή 22.03.26

«Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους - Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»

Αποκλεισμένο από το μεσημέρι το λιμάνι της Λέσβου στη Μυτιλήνη. Τεταμένη η ατμόσφαιρα με κτηνοτρόφους να αποκλείουν τις πύλες. Χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε το πλοίο «Νήσος Σάμος» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΠΑΟΚ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος

LIVE: Λεβαδειακός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ατρόμητος για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός

LIVE: Αστέρας – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Παναθηναϊκός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 22.03.26

LIVE: Άρης – ΟΦΗ

LIVE: Άρης – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΟΦΗ για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Απόρρητο