Μπορείς να νιώσεις λίγο πιο ευτυχισμένος μέσα σε 7 ημέρες;
Happiness 22 Μαρτίου 2026, 08:01

Μπορείς να νιώσεις λίγο πιο ευτυχισμένος μέσα σε 7 ημέρες;

Η επιστήμη ξέρει τι πρέπει να κάνεις για να είσαι πιο ευτυχισμένος μέσα σε μια εβδομάδα.

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Έως και το 40% της υποκειμενικής ευτυχίας σχετίζεται με καθημερινές συνήθειες και νοητικές πρακτικές, όχι με εξωτερικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν μετρήσιμα τη διάθεση, ακόμα και μέσα σε λίγες ημέρες.

Το παρακάτω πλάνο δεν υπόσχεται μόνιμη ευφορία. Στοχεύει σε κάτι πιο ρεαλιστικό και επιστημονικά εφικτό: Να ωθήσει τον εγκέφαλο να μεταβεί από τη λειτουργία επιβίωσης στη λειτουργία ευεξίας.

Ημέρα 1η

Ρύθμιση του νευρικού συστήματος

Στόχος: Μείωση του χρόνιου στρες.

Η ευτυχία δεν μπορεί να υπάρξει όταν το σώμα βρίσκεται μόνιμα σε κατάσταση «συναγερμού». Το χρόνιο στρες ενεργοποιεί συνεχώς τον άξονα υποθαλάμου – υπόφυσης – επινεφριδίων, αυξάνοντας την κορτιζόλη. Υψηλά επίπεδα κορτιζόλης συνδέονται με άγχος, ευερεθιστότητα και μειωμένη ικανότητα χαράς.

Πρακτικές ηρεμίας

  • 10 λεπτά αργής αναπνοής (4 δευτερόλεπτα εισπνοή, 6 δευτερόλεπτα εκπνοή).
  • Περιορισμός έκθεσης σε στρεσογόνες ειδοποιήσεις.
  • Περπάτημα χωρίς περισπασμούς.

Αποτέλεσμα: Ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, που επιτρέπει στον εγκέφαλο να «κατεβάσει ταχύτητα».

Ημέρα 2η

Ύπνος: Ο ξεκούραστος εγκέφαλος είναι πιο ανθεκτικός

Στόχος: Αποκατάσταση συναισθηματικής ρύθμισης.

Η έλλειψη ύπνου μειώνει τη δραστηριότητα του προμετωπιαίου φλοιού και αυξάνει την αντιδραστικότητα της αμυγδαλής, δηλαδή γινόμαστε πιο αρνητικοί και λιγότερο ανθεκτικοί. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ιδιαίτερα στο στάδιο REM, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται συναισθήματα και μνήμες. Ο επαρκής ύπνος μειώνει την ευερεθιστότητα και αποτρέπει τις έντονες διακυμάνσεις της διάθεσης.

Πρακτικές χαλάρωσης

  • Καθορισμός σταθερής ώρας ύπνου – αφύπνισης.
  • Αποφυγή οθονών για μία ώρα πριν από τη νυχτερινή κατάκλιση.
  • Χαμηλός φωτισμός το βράδυ.

Αποτέλεσμα: Καλύτερη διάθεση, μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα από την επόμενη κιόλας ημέρα.

Ημέρα 3η

Ευγνωμοσύνη: Το αντίδοτο στην απαισιοδοξία

Στόχος: «Ανακαλωδίωση» της προσοχής.

Μελέτες δείχνουν ότι ενεργοποιεί τον επικλινή πυρήνα (nucleus accumbens) και αυξάνει την ντοπαμίνη και τη σεροτονίνη. Η ευγνωμοσύνη ενισχύει τις σχέσεις, την αυτοεκτίμηση και βελτιώνει τον ύπνο, προσφέροντας έναν επιστημονικά αποδεδειγμένο τρόπο για περισσότερη χαρά και αισιοδοξία, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους.

Mindful πρακτικές

  • Καταγραφή τριών πραγμάτων που πήγαν καλά.
  • Όχι γενικότητες («είμαι καλά») αλλά συνειδητές λεπτομέρειες.

Αποτέλεσμα: Ο εγκέφαλος μαθαίνει να εντοπίζει τα θετικά ερεθίσματα.

Ημέρα 4η

Η κίνηση είναι χαρά

Στόχος: Αύξηση ενδορφινών και BDNF.

Η ήπια άσκηση αυξάνει τον εγκεφαλικό νευροτροφικό παράγοντα (BDNF) που σχετίζεται με καλύτερη διάθεση και γνωστική ευελιξία. Η σωματική δραστηριότητα δρα ως φυσικό αντικαθλιπτικό, μειώνοντας τα συμπτώματα άγχους. Η επίτευξη στόχων άσκησης (μικρές νίκες) αυξάνει την αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη στον εαυτό.

Fitness πρακτικές

  • 20-30 λεπτά περπάτημα.
  • Αν δεν διαθέτουμε 30 λεπτά συνεχόμενα, τρεις 10λεπτοι περίπατοι μέσα στη μέρα είναι εξίσου αποτελεσματικοί.

Αποτέλεσμα: Άμεση αποφόρτιση και καθαρότερη σκέψη.

Ημέρα 5η

Σχέσεις: Την ευτυχία τη μοιράζεσαι

Στόχος: Ενίσχυση κοινωνικής σύνδεσης.

Η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποι που επενδύουν χρόνο και ενέργεια στις σχέσεις τους είναι πιο ευτυχισμένοι και υγιείς. Μάλιστα, οι ποιοτικές ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν τον ισχυρότερο προγνωστικό δείκτη ευτυχίας και μακροζωίας – και αυτό δεν αφορά τον αριθμό των φίλων, αλλά το αίσθημα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συναισθηματικής σύνδεσης που μοιραζόμαστε μαζί τους. Άτομα με στενές σχέσεις εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα στρες, καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, καθώς και μικρότερο κίνδυνο κατάθλιψης και γνωστικής έκπτωσης.

Κοινωνικές πρακτικές

  • Ουσιαστική επικοινωνία που βασίζεται στην ειλικρίνεια.
  • Επιδίωξη για πνευματική, συναισθηματική και σωματική εγγύτητα.

Αποτέλεσμα: Αύξηση της ωκυτοκίνης («ορμόνης της αγάπης») και μείωση της μοναξιάς.

Ημέρα 6η

Διατροφή: «Είσαι ό,τι τρως»

Στόχος: Υποστήριξη της διάθεσης μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου.

Η ευτυχία δεν είναι μόνο ψυχολογική εμπειρία, είναι και βιολογική. Περισσότερο από το 90% της σεροτονίνης (του νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται με τη διάθεση, την ηρεμία και την αίσθηση ευεξίας) παράγεται στο έντερο. Αυτός είναι ο λόγος που τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα μιλά όλο και περισσότερο για τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου.

Το έντερο δεν «ακολουθεί» απλώς τον εγκέφαλο. Επικοινωνεί συνεχώς μαζί του μέσω νευρικών, ορμονικών και ανοσολογικών μηχανισμών. Όταν η διατροφή είναι φτωχή, μονοδιάστατη ή υπερβολικά επεξεργασμένη, αυτή η επικοινωνία διαταράσσεται και μαζί της διαταράσσεται και η διάθεση.

Διατροφικές πρακτικές

  • Πολύχρωμο πιάτο με ποικιλία θρεπτικών συστατικών.
  • Φαγητό χωρίς οθόνες για ομαλή πέψη.

Αποτέλεσμα: Σταθερή ενέργεια, λιγότερες διακυμάνσεις στη διάθεση και καλύτερη σχέση με το σώμα και το φαγητό.

Ημέρα 7η

Νόημα: Ο σκοπός της ζωής είναι μια ζωή με σκοπό

Στόχος: Βαθύτερη ικανοποίηση.

Η ευδαιμονική ευτυχία (νόημα) έχει ισχυρότερη και πιο σταθερή επίδραση από τη στιγμιαία ευχαρίστηση. Η ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων της ζωής και των προσωπικών αναγκών είναι το κλειδί για μια ευτυχισμένη ζωή. Το νόημα δεν είναι κάτι που βρίσκουμε, αλλά κάτι που δημιουργούμε, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για να ξεπερνάμε τις δυσκολίες.

Σκόπιμες πρακτικές

  • Μικρή πράξη προσφοράς.
  • Υπενθύμιση «γιατί» κάνω ό,τι κάνω.

Αποτέλεσμα: Αίσθηση σκοπού και ψυχική πληρότητα.

* Πηγή: Vita

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Κρίσιμα μέταλλα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές

Κρίσιμα μέταλλα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πάνω από 100 τραυματίες σε Αράντ και Ντιμόνα, ένας νεκρός στη Γαλιλαία
Επικίνδυνη κλιμάκωση 22.03.26 Upd: 09:38

Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πάνω από 100 τραυματίες σε Αράντ και Ντιμόνα, ένας νεκρός στη Γαλιλαία

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο
Κόσμος 22.03.26

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν»

Η λαμπερή συλλογή μεταλλίων του Ντουπλάντις: Έφτασε τα 23 χρυσά και τα 4 σερί σε Παγκόσμιο κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ντουπλάντις: Στα 23 χρυσά μετάλλια η λαμπερή συλλογή του, με 4ο σερί σε Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κέρδισε για 4η σερί φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πλέον στη λαμπερή συλλογή του έχει συνολικά 23 χρυσά σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικίες.

Πρόγραμμα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος
Planet Travel 22.03.26

Πρόγραμμα στη Φλόριντα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα στη Φλόριντα διοργάνωσε το «Wings for All», μια δοκιμαστική εμπειρία πτήσης που βοηθά νευροδιαφορετικά άτομα να εξοικειωθούν με τα αεροπορικά ταξίδια χωρίς άγχος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης
Ρευστές ισορροπίες 22.03.26

Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης

Η εμπόλεμη Ουκρανία επενδύει στην εξαγώγιμη αμυντική τεχνολογία της, επιδιώκοντας γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη από συνεργασίες με κράτη της Μέσης Ανατολής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας
Ασύμμετρες πιέσεις 22.03.26

Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας

Η δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα των νοικοκυριών, τα οποία ασφυκτιούν από την επιμένουσα ακρίβεια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σεξισμός και στις ιατρικές εξετάσεις
Ελλάδα 22.03.26

Σεξισμός και στις ιατρικές εξετάσεις

Πολλές θεραπείες και κλινικές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί κυρίως με βάση το ανδρικό σώμα - Το ζήτημα δεν είναι μόνο βιολογικό αλλά και κοινωνικό, λένε οι επιστήμονες

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

