Μπορείς να νιώσεις λίγο πιο ευτυχισμένος μέσα σε 7 ημέρες;

Έως και το 40% της υποκειμενικής ευτυχίας σχετίζεται με καθημερινές συνήθειες και νοητικές πρακτικές, όχι με εξωτερικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν μετρήσιμα τη διάθεση, ακόμα και μέσα σε λίγες ημέρες.

Το παρακάτω πλάνο δεν υπόσχεται μόνιμη ευφορία. Στοχεύει σε κάτι πιο ρεαλιστικό και επιστημονικά εφικτό: Να ωθήσει τον εγκέφαλο να μεταβεί από τη λειτουργία επιβίωσης στη λειτουργία ευεξίας.

Ημέρα 1η

Ρύθμιση του νευρικού συστήματος

Στόχος: Μείωση του χρόνιου στρες.

Η ευτυχία δεν μπορεί να υπάρξει όταν το σώμα βρίσκεται μόνιμα σε κατάσταση «συναγερμού». Το χρόνιο στρες ενεργοποιεί συνεχώς τον άξονα υποθαλάμου – υπόφυσης – επινεφριδίων, αυξάνοντας την κορτιζόλη. Υψηλά επίπεδα κορτιζόλης συνδέονται με άγχος, ευερεθιστότητα και μειωμένη ικανότητα χαράς.

Πρακτικές ηρεμίας

10 λεπτά αργής αναπνοής (4 δευτερόλεπτα εισπνοή, 6 δευτερόλεπτα εκπνοή).

Περιορισμός έκθεσης σε στρεσογόνες ειδοποιήσεις.

Περπάτημα χωρίς περισπασμούς.

Αποτέλεσμα: Ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, που επιτρέπει στον εγκέφαλο να «κατεβάσει ταχύτητα».

Ημέρα 2η

Ύπνος: Ο ξεκούραστος εγκέφαλος είναι πιο ανθεκτικός

Στόχος: Αποκατάσταση συναισθηματικής ρύθμισης.

Η έλλειψη ύπνου μειώνει τη δραστηριότητα του προμετωπιαίου φλοιού και αυξάνει την αντιδραστικότητα της αμυγδαλής, δηλαδή γινόμαστε πιο αρνητικοί και λιγότερο ανθεκτικοί. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ιδιαίτερα στο στάδιο REM, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται συναισθήματα και μνήμες. Ο επαρκής ύπνος μειώνει την ευερεθιστότητα και αποτρέπει τις έντονες διακυμάνσεις της διάθεσης.

Πρακτικές χαλάρωσης

Καθορισμός σταθερής ώρας ύπνου – αφύπνισης.

Αποφυγή οθονών για μία ώρα πριν από τη νυχτερινή κατάκλιση.

Χαμηλός φωτισμός το βράδυ.

Αποτέλεσμα: Καλύτερη διάθεση, μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα από την επόμενη κιόλας ημέρα.

Ημέρα 3η

Ευγνωμοσύνη: Το αντίδοτο στην απαισιοδοξία

Στόχος: «Ανακαλωδίωση» της προσοχής.

Μελέτες δείχνουν ότι ενεργοποιεί τον επικλινή πυρήνα (nucleus accumbens) και αυξάνει την ντοπαμίνη και τη σεροτονίνη. Η ευγνωμοσύνη ενισχύει τις σχέσεις, την αυτοεκτίμηση και βελτιώνει τον ύπνο, προσφέροντας έναν επιστημονικά αποδεδειγμένο τρόπο για περισσότερη χαρά και αισιοδοξία, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους.

Mindful πρακτικές

Καταγραφή τριών πραγμάτων που πήγαν καλά.

Όχι γενικότητες («είμαι καλά») αλλά συνειδητές λεπτομέρειες.

Αποτέλεσμα: Ο εγκέφαλος μαθαίνει να εντοπίζει τα θετικά ερεθίσματα.

Ημέρα 4η

Η κίνηση είναι χαρά

Στόχος: Αύξηση ενδορφινών και BDNF.

Η ήπια άσκηση αυξάνει τον εγκεφαλικό νευροτροφικό παράγοντα (BDNF) που σχετίζεται με καλύτερη διάθεση και γνωστική ευελιξία. Η σωματική δραστηριότητα δρα ως φυσικό αντικαθλιπτικό, μειώνοντας τα συμπτώματα άγχους. Η επίτευξη στόχων άσκησης (μικρές νίκες) αυξάνει την αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη στον εαυτό.

Fitness πρακτικές

20-30 λεπτά περπάτημα.

Αν δεν διαθέτουμε 30 λεπτά συνεχόμενα, τρεις 10λεπτοι περίπατοι μέσα στη μέρα είναι εξίσου αποτελεσματικοί.

Αποτέλεσμα: Άμεση αποφόρτιση και καθαρότερη σκέψη.

Ημέρα 5η

Σχέσεις: Την ευτυχία τη μοιράζεσαι

Στόχος: Ενίσχυση κοινωνικής σύνδεσης.

Η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποι που επενδύουν χρόνο και ενέργεια στις σχέσεις τους είναι πιο ευτυχισμένοι και υγιείς. Μάλιστα, οι ποιοτικές ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν τον ισχυρότερο προγνωστικό δείκτη ευτυχίας και μακροζωίας – και αυτό δεν αφορά τον αριθμό των φίλων, αλλά το αίσθημα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συναισθηματικής σύνδεσης που μοιραζόμαστε μαζί τους. Άτομα με στενές σχέσεις εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα στρες, καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, καθώς και μικρότερο κίνδυνο κατάθλιψης και γνωστικής έκπτωσης.

Κοινωνικές πρακτικές

Ουσιαστική επικοινωνία που βασίζεται στην ειλικρίνεια.

Επιδίωξη για πνευματική, συναισθηματική και σωματική εγγύτητα.

Αποτέλεσμα: Αύξηση της ωκυτοκίνης («ορμόνης της αγάπης») και μείωση της μοναξιάς.

Ημέρα 6η

Διατροφή: «Είσαι ό,τι τρως»

Στόχος: Υποστήριξη της διάθεσης μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου.

Η ευτυχία δεν είναι μόνο ψυχολογική εμπειρία, είναι και βιολογική. Περισσότερο από το 90% της σεροτονίνης (του νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται με τη διάθεση, την ηρεμία και την αίσθηση ευεξίας) παράγεται στο έντερο. Αυτός είναι ο λόγος που τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα μιλά όλο και περισσότερο για τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου.

Το έντερο δεν «ακολουθεί» απλώς τον εγκέφαλο. Επικοινωνεί συνεχώς μαζί του μέσω νευρικών, ορμονικών και ανοσολογικών μηχανισμών. Όταν η διατροφή είναι φτωχή, μονοδιάστατη ή υπερβολικά επεξεργασμένη, αυτή η επικοινωνία διαταράσσεται και μαζί της διαταράσσεται και η διάθεση.

Διατροφικές πρακτικές

Πολύχρωμο πιάτο με ποικιλία θρεπτικών συστατικών.

Φαγητό χωρίς οθόνες για ομαλή πέψη.

Αποτέλεσμα: Σταθερή ενέργεια, λιγότερες διακυμάνσεις στη διάθεση και καλύτερη σχέση με το σώμα και το φαγητό.

Ημέρα 7η

Νόημα: Ο σκοπός της ζωής είναι μια ζωή με σκοπό

Στόχος: Βαθύτερη ικανοποίηση.

Η ευδαιμονική ευτυχία (νόημα) έχει ισχυρότερη και πιο σταθερή επίδραση από τη στιγμιαία ευχαρίστηση. Η ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων της ζωής και των προσωπικών αναγκών είναι το κλειδί για μια ευτυχισμένη ζωή. Το νόημα δεν είναι κάτι που βρίσκουμε, αλλά κάτι που δημιουργούμε, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για να ξεπερνάμε τις δυσκολίες.

Σκόπιμες πρακτικές

Μικρή πράξη προσφοράς.

Υπενθύμιση «γιατί» κάνω ό,τι κάνω.

Αποτέλεσμα: Αίσθηση σκοπού και ψυχική πληρότητα.

* Πηγή: Vita