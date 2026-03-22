Κρήτη: Αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους οι 6 «εικονικοί εργοδότες» – Στη φυλακή οι δύο Πακιστανοί μεσάζοντες
Ελλάδα 22 Μαρτίου 2026, 22:33

Κρήτη: Αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους οι 6 «εικονικοί εργοδότες» – Στη φυλακή οι δύο Πακιστανοί μεσάζοντες

Οι ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ΚΕΠ, δηλαδή ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος και η σύζυγός του, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής, οι έξι «εικονικοί εργοδότες» που εμπλέκονται στο κύκλωμα εκμετάλλευσης ανθρώπων το οποίο εξάρθρωσε πριν από λίγες μέρες η Υ.Α. Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν, περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, καθώς και την καταβολή χρηματικών εγγυήσεων.

Νωρίτερα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι άλλοι δύο Πακιστανοί μεσάζοντες. Ενας εξ’ αυτών είναι ο αποκαλούμενος Σαντάμ ενώ θυμίζουμε ότι την περασμένη Παρασκευή, οδηγήθηκαν στη φυλακή άλλοι 5 Πακιστανοί, με τις ίδιες κατηγορίες (σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκμετάλλευση ανθρώπων κ.α.).

Οι ιδιοκτήτες του …αμαρτωλού ιδιωτικού ΚΕΠ, δηλαδή ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος και η σύζυγός του, αναμένεται να απολογηθούν αύριο Δευτέρα.

«Καίνε» οι διάλογοι του αρχηγού και του Σαντάμ

Την ίδια ώρα αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι σε ένα από τα αρχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί.

Στη συγκεκριμένη συζήτηση γίνεται σύγκριση με τον τρόπο λειτουργίας άλλων δικτύων τα οποία αν και αμείβονται με το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ, εντούτοις δεν παρουσιάζουν πρόοδο στη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής με δεδομένο ότι δεν καταβάλουν τις οφειλόμενες πληρωμές στα «αφεντικά» δηλαδή τους εικονικούς εργοδότες. Η αναφορά πραγματοποιείται σε σχέση με την λειτουργία της οργάνωσης του ιδιοκτήτη του ΚΕΠ , η οποία αν και αμείβεται με το ποσό των 9000 ευρώ, εγγυάται τη θετική έκβαση διαδικασιών με δεδομένο ότι καταβάλει πλήρως τις πληρωμές προς τους εικονικούς εργοδότες.

Ο σχετικός διάλογος έχει ως εξής:

51χρονος ιδιοκτήτης του ΚΕΠ: «[…] Εννιά χιλιάρικα. Χίλια ευρώ μπροστά. Όταν θα φύγουνε να πάνε τα χαρτιά στο Πακιστάν θέλω τα μισά λεφτά εδώ, αλλιώς δεν πάνε, και προχωράμε […]».

51χρονος: «[… Χίλια ευρώ μπροστά. Εννιά χιλιάρικα. Και τα μισά λεφτά όταν θα βγει η απόφαση από την περιφέρεια […]».

51χρονος: Φίλε, χίλια ευρώ θα φέρεις τώρα, σήμερα, και όταν θα βγει η απόφαση από εδώ, θέλω τεσσεράμιση χιλιάρικα να είναι όλα μαζί εδώ. Δηλαδή χίλια ευρώ που μου έχεις δώσει, θα μου φέρεις άλλα τριάμιση-τέσσερα χιλιάρικα εδώ και προχωράμε. Αν δεν τα φέρεις θα την απορρίψω κατευθείαν. Και όταν θα ‘ρθει από το Πακιστάν, θα κανονίσουμε τα άλλα. Είναι απλά τα πράγματα ρε. Αυτοί που βρίσκουνε με πέντε και με έξι, να ξέρεις πως κανείς δεν θα πάρει άδεια από εδώ. Γιατί δεν δίνουν λεφτά στα αφεντικά».

51χρονος: Η δουλειά για να γίνει θέλει: 1000 ευρώ μπροστά, τα μισά λεφτά όταν θα στείλουμε τα χαρτιά στο Πακιστάν. Αν κάποιος δεν περάσει τα λεφτά τα παίρνει πίσω, χάνει μόνο 500 ευρώ. Και όταν περάσει, έρχεται και δίνει τα υπόλοιπα».

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»
Ελλάδα 22.03.26 Upd: 22:11

To in στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών – «Απαιτούμε δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι»

Το in βρίσκεται στη Λάρισα για τη μητέρα των δικών για τα Τέμπη μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις. Πάνος Ρούτσι και Γιάννης Μάγγος ζητούν τη συμπαράσταση του κόσμου, κινητοποιήσεις στην πόλη.

Λέσβος: «Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»
«Έμφραγμα» στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους - Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»

Αποκλεισμένο από το μεσημέρι το λιμάνι της Λέσβου στη Μυτιλήνη. Τεταμένη η ατμόσφαιρα με κτηνοτρόφους να αποκλείουν τις πύλες. Χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε το πλοίο «Νήσος Σάμος» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς.

Τέμπη: Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές – Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη
Ένας βωμός δίπλα στις γραμμές του τρένου - Στο «σημείο μηδέν» λίγο πριν τη δίκη

Μια ημέρα προτού αρχίσει η πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, το σημείο της τραγωδίας, έξω από τον οικισμό του Ευαγγελισμού, μοιάζει πιο συννεφιασμένο, μουντό και σιωπηλό από ποτέ.

Μεσολόγγι: Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο – Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς
Μεγαλειώδης παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολόγγιου - Το μήνυμα του πιλότου της ομάδας Ζευς

Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων

Παναγιώτης Δουδωνής: Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια»
Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια» ο Δουδωνής

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από τη Λάρσο της Λέσβου εξέπεμψε sos για τον αγροτικό κόσμο σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση επιμένει σε έναν αδιέξοδο δρόμο που οδηγεί την κτηνοτροφία» του νησιού «σε μια τεράστια κρίση επιβίωσης».

Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού
Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών στο λιμάνι της Μυτιλήνης για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη, προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη συμπαράστασης

25η Μαρτίου: Γαλανόλευκη – γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο – Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά
Γαλανόλευκη - γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την 25η Μαρτίου - Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά

Η σημαία, διαστάσεων 15 x 12 μέτρων, έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας ενδιαφέρον και συγκίνηση σε παρευρισκόμενους και περαστικούς

Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Λίγο πριν τη δικαστική μάχη, ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, μιλάει στο in για τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στη Δικαιοσύνη στην κύρια δίκη για τα Τέμπη αλλά και για τον Κώστα, Αχ. Καραμανλή ο οποίος «προστατεύεται από το κόμμα του».

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)

Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός 1-2: Πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (vid)
Ο Παναθηναϊκός νίκησε και πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (1-2)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα και μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ελπίζει ξανά σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Σκόραραν με πέναλτι οι Ζαρουρί και Τεττέη, αυτογκόλ ο Ίνγκασον.

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)

Ο Παναιτωλικός είχε την κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Με τον βαθμό ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στη 13η θέση και ισοβαθμεί με τον Αστέρα. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 31’.

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Πήραν το Carabao Cup οι Πολίτες – Μοιραίος ο Κέπα για τους Κανονιέρηδες
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Πήραν το Carabao Cup οι Πολίτες – Μοιραίος ο Κέπα για τους Κανονιέρηδες

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, νικώντας την Άρσεναλ 2-0 στον τελικό του Carabao Cup, με τον Κέπα να κάνει τραγική εμφάνιση και μεγάλο λάθος στο πρώτο γκολ των Πολιτών.

