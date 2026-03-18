Κρήτη: Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

Στη συνέχεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που αποκάλυψε την ύπαρξη πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, νέα στοιχεία από τη δικογραφία και τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τη δομή, τη λειτουργία και τις παράνομες πρακτικές της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 11 συνεργοί τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες.

Το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια, πλήθος τραπεζικών καρτών υπό στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων, καταγραφικά μηχανήματα, διαβατήρια και έγγραφα μετακλήσεων εργατών.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Η εξάρθρωση πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2026, μέσω ευρείας κλίμακας επιχείρησης που κάλυψε τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Βοιωτίας και Αττικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από το Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, το Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, την Ο.Π.Κ.Ε., τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και Μεσσαράς, καθώς και υπηρεσίες της Δίωξης Εγκλημάτων σε Λασίθι και Βοιωτία.

Στόχος της επιχείρησης ήταν η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε με πολυεπίπεδη δομή, οργανώνοντας την παράνομη εισαγωγή εργαζομένων από χώρες της Ασίας, κυρίως από το Πακιστάν, και την εκμετάλλευσή τους σε αγροτικές και άλλες εργασίες στην ελληνική επικράτεια.

Δομή και λειτουργία της οργάνωσης

Η οργάνωση λειτουργούσε υπό το κέλυφος ομόρρυθμης εταιρείας με έδρα το Ηράκλειο, η οποία είχε συσταθεί από το 2021 και δραστηριοποιούνταν στην παροχή γραμματειακών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματικής διαμεσολάβησης. Στην πραγματικότητα, η εταιρεία αυτή λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για τις παράνομες δραστηριότητες της οργάνωσης.

Η εγκληματική ομάδα, που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2023, είχε σαφή ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους:

Σκληρός πυρήνας: ηγετικά μέλη που σχεδίαζαν και συντόνιζαν τη δράση, διαχειρίζονταν οικονομικά και καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη.

Υποστηρικτική ομάδα: εμφανιζόταν ως προσωπικό της εταιρείας-βιτρίνας, διαχειριζόταν διοικητικές διαδικασίες για μετάκληση αλλοδαπών και υποβολή αιτήσεων άδειας διαμονής.

Μεσάζοντες/συναυτουργοί: ενεργά μέλη του δικτύου, συνδεόμενα με αλλοδαπούς στο εξωτερικό, εξασφάλιζαν τη συμμετοχή τους και διευκόλυναν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Εικονικοί εργοδότες: υπεύθυνοι για την έκδοση εικονικών συμβάσεων και την υποβολή αιτήσεων μετάκλησης, χωρίς πραγματική εργασία.

Ο σκληρός πυρήνας συντόνιζε τις ενέργειες όλων των μελών, εξασφαλίζοντας τη συνοχή και τη συνέχεια της δράσης.

Δράση και μέθοδοι εξαπάτησης

Η οργάνωση στρατολογούσε αλλοδαπούς μέσω δικτύου συνεργατών, υποσχόμενη νόμιμη εργασία και άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούσαν εικονικούς εργοδότες και ψευδείς ατομικές συμβάσεις εργασίας για να διευκολύνουν την είσοδό τους στη χώρα μέσω της διαδικασίας μετάκλησης εργαζομένων.

Σημαντικό μέρος της μεθοδολογίας τους ήταν η παρακράτηση διαβατηρίων, η δημιουργία υπέρογκων οικονομικών υποχρεώσεων και η καταβολή χρηματικών ποσών για τη συνέχιση της απασχόλησης. Επιπλέον, υπέβαλλαν ψευδή στοιχεία και ιατρικά πιστοποιητικά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις καταβάλλονταν εικονικές ασφαλιστικές εισφορές για να φαίνεται νόμιμη η απασχόληση.

Τα παράνομα έσοδα διακινούνταν μέσω καταγραφών, σημειώσεων και τρίτων προσώπων, δείχνοντας οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα.

Πυλώνες παράνομης δραστηριότητας

Η εγκληματική δράση αναπτύχθηκε σε τρεις κύριους πυλώνες:

Εμπορία ανθρώπων και παράνομη διαμονή μέσω εικονικών συμβάσεων εργασίας: 48 περιπτώσεις, με οικονομικό όφελος 20.000€ ανά άτομο. Υφαρπαγή ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων για άδειες διαμονής: 24 περιπτώσεις, με όφελος 10.000€ ανά άτομο. Υποβολή αιτήσεων άδειας διαμονής σε άτομα που δεν πληρούσαν προϋποθέσεις: 212 περιπτώσεις, με όφελος 2.000€ ανά άτομο.

Συνολικά, η οργάνωση αποκόμισε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη μεγάλο αριθμό αλλοδαπών.

Κατασχεθέντα στοιχεία

Από τις έρευνες σε οικίες, καταστήματα και επιχειρήσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πιστόλια (το ένα με γεμιστήρα) και 55 φυσίγγια, 5 φυσίγγια κρότου, μονόκαννη καραμπίνα

19 κινητά τηλέφωνα, 8 φορητοί υπολογιστές, 3 καταγραφικά μηχανήματα, 4 συσκευές αποθήκευσης

2 smart watches, μικρά ποσά σε Αιγυπτιακές λίρες και δολάρια

Πλήθος εγγράφων: διαβατήρια, δελτία ταυτότητας, έγγραφα μετακλήσεων, παραβόλων, εργοσήμων, πλαστές άδειες οδήγησης και υπεύθυνες δηλώσεις

Τραπεζικές κάρτες και βιβλιάρια, μπλοκ επιταγών

3 Ι.Χ. αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα

Το ποσό των 202.170 ευρώ σε μετρητά

Η κατάσχεση των παραπάνω στοιχείων δείχνει την εκτεταμένη οικονομική και οργανωτική υποδομή της εγκληματικής ομάδας.

Προηγούμενες παραβάσεις των εμπλεκομένων

Πλείστοι εκ των εικονικών εργοδοτών είχαν ήδη απασχολήσει τις αρχές για ζωοκλοπές, παραβάσεις νόμων περί όπλων και αλλοδαπών, απλές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπές, απειλές, απόπειρες ανθρωποκτονίας, υφαρπαγές ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφίες πιστοποιητικών.

Συνεργασίες με το εξωτερικό

Σημαντικό στοιχείο της δράσης ήταν η συνεργασία με ελληνικές προξενικές αρχές στο Ισλαμαμπάντ, στη Ντόχα και στο Άμπου Ντάμπι. Μέσω αυτών διευκολύνονταν η έκδοση θεωρήσεων εισόδου και η μεταφορά αλλοδαπών στην Ελλάδα, ενισχύοντας το διεθνές δίκτυο της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας.

Η υπόθεση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εξαρθρώσεις εγκληματικών κυκλωμάτων στην Κρήτη, αποκαλύπτοντας τις μεθόδους εκμετάλλευσης ευάλωτων αλλοδαπών και τη συστηματική προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών.

Η Αστυνομία σημειώνει ότι η συνεχής συνεργασία μεταξύ των τοπικών και εθνικών υπηρεσιών, καθώς και η αξιοποίηση πληροφοριών από το εξωτερικό, ήταν καθοριστική για την πλήρη αποκάλυψη του κυκλώματος.