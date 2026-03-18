newspaper
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.03.2026 | 08:40
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρήτη: Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων
Ελλάδα 18 Μαρτίου 2026, 11:28

Η οργάνωση λειτουργούσε υπό την κάλυψη μιας εταιρείας-βιτρίνας με έδρα την Κρήτη, η οποία είχε συσταθεί από το 2021

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Spotlight

Στη συνέχεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που αποκάλυψε την ύπαρξη πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, νέα στοιχεία από τη δικογραφία και τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τη δομή, τη λειτουργία και τις παράνομες πρακτικές της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 11 συνεργοί τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες.

Το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια, πλήθος τραπεζικών καρτών υπό στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων, καταγραφικά μηχανήματα, διαβατήρια και έγγραφα μετακλήσεων εργατών.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Η εξάρθρωση πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2026, μέσω ευρείας κλίμακας επιχείρησης που κάλυψε τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Βοιωτίας και Αττικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από το Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, το Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, την Ο.Π.Κ.Ε., τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και Μεσσαράς, καθώς και υπηρεσίες της Δίωξης Εγκλημάτων σε Λασίθι και Βοιωτία.

Στόχος της επιχείρησης ήταν η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε με πολυεπίπεδη δομή, οργανώνοντας την παράνομη εισαγωγή εργαζομένων από χώρες της Ασίας, κυρίως από το Πακιστάν, και την εκμετάλλευσή τους σε αγροτικές και άλλες εργασίες στην ελληνική επικράτεια.

Δομή και λειτουργία της οργάνωσης

Η οργάνωση λειτουργούσε υπό το κέλυφος ομόρρυθμης εταιρείας με έδρα το Ηράκλειο, η οποία είχε συσταθεί από το 2021 και δραστηριοποιούνταν στην παροχή γραμματειακών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματικής διαμεσολάβησης. Στην πραγματικότητα, η εταιρεία αυτή λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για τις παράνομες δραστηριότητες της οργάνωσης.

Η εγκληματική ομάδα, που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2023, είχε σαφή ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους:

  • Σκληρός πυρήνας: ηγετικά μέλη που σχεδίαζαν και συντόνιζαν τη δράση, διαχειρίζονταν οικονομικά και καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη.
  • Υποστηρικτική ομάδα: εμφανιζόταν ως προσωπικό της εταιρείας-βιτρίνας, διαχειριζόταν διοικητικές διαδικασίες για μετάκληση αλλοδαπών και υποβολή αιτήσεων άδειας διαμονής.
  • Μεσάζοντες/συναυτουργοί: ενεργά μέλη του δικτύου, συνδεόμενα με αλλοδαπούς στο εξωτερικό, εξασφάλιζαν τη συμμετοχή τους και διευκόλυναν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
  • Εικονικοί εργοδότες: υπεύθυνοι για την έκδοση εικονικών συμβάσεων και την υποβολή αιτήσεων μετάκλησης, χωρίς πραγματική εργασία.

Ο σκληρός πυρήνας συντόνιζε τις ενέργειες όλων των μελών, εξασφαλίζοντας τη συνοχή και τη συνέχεια της δράσης.

Δράση και μέθοδοι εξαπάτησης

Η οργάνωση στρατολογούσε αλλοδαπούς μέσω δικτύου συνεργατών, υποσχόμενη νόμιμη εργασία και άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούσαν εικονικούς εργοδότες και ψευδείς ατομικές συμβάσεις εργασίας για να διευκολύνουν την είσοδό τους στη χώρα μέσω της διαδικασίας μετάκλησης εργαζομένων.

Σημαντικό μέρος της μεθοδολογίας τους ήταν η παρακράτηση διαβατηρίων, η δημιουργία υπέρογκων οικονομικών υποχρεώσεων και η καταβολή χρηματικών ποσών για τη συνέχιση της απασχόλησης. Επιπλέον, υπέβαλλαν ψευδή στοιχεία και ιατρικά πιστοποιητικά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις καταβάλλονταν εικονικές ασφαλιστικές εισφορές για να φαίνεται νόμιμη η απασχόληση.

Τα παράνομα έσοδα διακινούνταν μέσω καταγραφών, σημειώσεων και τρίτων προσώπων, δείχνοντας οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα.

Πυλώνες παράνομης δραστηριότητας

Η εγκληματική δράση αναπτύχθηκε σε τρεις κύριους πυλώνες:

  1. Εμπορία ανθρώπων και παράνομη διαμονή μέσω εικονικών συμβάσεων εργασίας: 48 περιπτώσεις, με οικονομικό όφελος 20.000€ ανά άτομο.
  2. Υφαρπαγή ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων για άδειες διαμονής: 24 περιπτώσεις, με όφελος 10.000€ ανά άτομο.
  3. Υποβολή αιτήσεων άδειας διαμονής σε άτομα που δεν πληρούσαν προϋποθέσεις: 212 περιπτώσεις, με όφελος 2.000€ ανά άτομο.

Συνολικά, η οργάνωση αποκόμισε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη μεγάλο αριθμό αλλοδαπών.

Κατασχεθέντα στοιχεία

Από τις έρευνες σε οικίες, καταστήματα και επιχειρήσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2 πιστόλια (το ένα με γεμιστήρα) και 55 φυσίγγια, 5 φυσίγγια κρότου, μονόκαννη καραμπίνα
  • 19 κινητά τηλέφωνα, 8 φορητοί υπολογιστές, 3 καταγραφικά μηχανήματα, 4 συσκευές αποθήκευσης
  • 2 smart watches, μικρά ποσά σε Αιγυπτιακές λίρες και δολάρια
  • Πλήθος εγγράφων: διαβατήρια, δελτία ταυτότητας, έγγραφα μετακλήσεων, παραβόλων, εργοσήμων, πλαστές άδειες οδήγησης και υπεύθυνες δηλώσεις
  • Τραπεζικές κάρτες και βιβλιάρια, μπλοκ επιταγών
  • 3 Ι.Χ. αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα
  • Το ποσό των 202.170 ευρώ σε μετρητά

Η κατάσχεση των παραπάνω στοιχείων δείχνει την εκτεταμένη οικονομική και οργανωτική υποδομή της εγκληματικής ομάδας.

Προηγούμενες παραβάσεις των εμπλεκομένων

Πλείστοι εκ των εικονικών εργοδοτών είχαν ήδη απασχολήσει τις αρχές για ζωοκλοπές, παραβάσεις νόμων περί όπλων και αλλοδαπών, απλές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπές, απειλές, απόπειρες ανθρωποκτονίας, υφαρπαγές ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφίες πιστοποιητικών.

Συνεργασίες με το εξωτερικό

Σημαντικό στοιχείο της δράσης ήταν η συνεργασία με ελληνικές προξενικές αρχές στο Ισλαμαμπάντ, στη Ντόχα και στο Άμπου Ντάμπι. Μέσω αυτών διευκολύνονταν η έκδοση θεωρήσεων εισόδου και η μεταφορά αλλοδαπών στην Ελλάδα, ενισχύοντας το διεθνές δίκτυο της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας.

Η υπόθεση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εξαρθρώσεις εγκληματικών κυκλωμάτων στην Κρήτη, αποκαλύπτοντας τις μεθόδους εκμετάλλευσης ευάλωτων αλλοδαπών και τη συστηματική προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών.

Η Αστυνομία σημειώνει ότι η συνεχής συνεργασία μεταξύ των τοπικών και εθνικών υπηρεσιών, καθώς και η αξιοποίηση πληροφοριών από το εξωτερικό, ήταν καθοριστική για την πλήρη αποκάλυψη του κυκλώματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Κόσμος
Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
ΟΕΝΓΕ 18.03.26

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη
Ελλάδα 18.03.26

Οι πρατηριούχοι της Μυτιλήνης κλείνουν τα πρατήριά τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων»

Σύνταξη
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 18.03.26

Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 π.μ. έξω από τα γραφεία του Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με τη συμμετοχή και απεργών από σωματεία ταξί της περιφέρειας.

Σύνταξη
Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα
Ελλάδα 18.03.26

Στη Λέσβο η οποία βρίσκεται σε καθεστώς lockdown μεταβαίνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας- To έκτακτο σχέδιο για την ευλογιά λόγω Πάσχα και η γριφώδης εξίσωση των διαθέσιμων αμνοεριφίων- Από ποιές χώρες θα εισάγουμε - Ειδικοί, κτηνοτρόφοι και ο υφυπουργός μιλούν στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καιρός: Ψυχρή εισβολή πρόσκαιρα, τα επόμενα 24ωρα – Έρχονται «κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία»
Ελλάδα 17.03.26

Δύο διαφορετικά «πρόσωπα» θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες. Διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά συστήματα θα φέρουν βροχές, κατά τόπους καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού
Ελλάδα 17.03.26

Ας σημειωθεί ότι η διακοπή της αγοράς γάλακτος αφορά περίπου 9000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα.

Σύνταξη
Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε
Ελλάδα 17.03.26

Μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 21 άτομα μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη του κυκλώματος που δρούσε με έδρα το Ηράκλειο στην Κρήτη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 18.03.26

Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Media 18.03.26

Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Σύνταξη
Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα ήταν αυτά που επικαλέστηκε η CAF για να αλλάξει το αποτέλεσμα του τελικού και το Μαρόκο να πάρει τελικά το τρόπαιο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη.

Σύνταξη
Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα
Νέα έγγραφα 18.03.26

Συχνές επαφές με τη διοίκηση του υπουργείου και ενδοϋπηρεσιακό πόλεμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών της διοίκησης Βάρρα δείχνουν έγγραφα που είδε το in.

Δήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
Πρόεδρος της Βουλής 18.03.26

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα Deutsche Welle

Σύνταξη
Athens Emerges as Leading Hotel Market
English edition 18.03.26

Athens had already led the rankings between 2022 and 2024, with double-digit growth in hotel values (11.6%, 11.2% and 11.8% respectively).

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Την Πέμπτη παραδίδει την έδρα του ο Κωνσταντινόπουλος – «Κλείνει ένας συναρπαστικός κύκλος ζωής»
ΠΑΣΟΚ 18.03.26

Σήμερα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θα ψηφίσει για τον νέο αντιπρόεδρο της Βουλής, θέση που απώλεσε με τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, και αύριο θα πραγματοποιήσει την τελευταία ομιλία του στην ολομέλεια

Σύνταξη
Ο πόλεμος μπορεί να καταστήσει το Ιράν το επόμενο αποτυχημένο κράτος – Το τίμημα για την Ευρώπη θα είναι βαρύ
Social Europe 18.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι σαφώς περισσότερο παράνομος, αλλά και πιο επικίνδυνος από εκείνον στο Ιράκ. Και τα αποτελέσματά του θα είναι πιο επικίνδυνα από εκείνα του πολέμου κατά του Σαντάμ Χουσεΐν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)
Euroleague 18.03.26

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές ελέγχεται από τη ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλιτεύοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί «αδιάφορου» θέματος - Τι είπε για τον πόλεμο και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Οι δρόμοι σε όλο το Μαρόκο γέμισαν από χιλιάδες φιλάθλους που πανηγύρισαν έξαλλα την ιστορική απόφαση της CAF, στήνοντας ένα ατελείωτο πάρτι σε Καζαμπλάνκα και Ραμπάτ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
ΟΕΝΓΕ 18.03.26

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας
Κόσμος 18.03.26

Η New York Times υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε Κουβανούς διαπραγματευτές ως όρο την απομάκρυνση του προέδρου Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Σύνταξη
Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)
Euroleague 18.03.26

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Σύνταξη
Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Στον φούρνο 18.03.26

Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο