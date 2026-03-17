Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε

Σε πέντε εκατομμύρια ευρώ εκτιμώνται τα παράνομα κέρδη που αποκόμισε το εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες με έδρα την Κρήτη.

Το κύκλωμα που είχε διασυνδέσεις και στο εξωτερικό εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Κρήτη, Βοιωτία και Αττική, υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, με την συμμετοχή πολλών αστυνομικών δυνάμεων από διάφορες υπηρεσίες και νομούς.

Εργάτες από το Πακιστάν

Συνολικά συνελήφθησαν 21 άτομα, 16 Έλληνες και πέντε αλλοδαποί, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 200.000 ευρω.

Σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας Ηρακλείου, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση τουλάχιστον από το 2023, δημιουργώντας ένα οργανωμένο σύστημα παράνομης μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων, κυρίως από το Πακιστάν, τους οποίους στη συνέχεια εκμεταλλευόταν οικονομικά.

Η διαδικασία της μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας στο gov.gr.

Το δίκτυο φαίνεται ότι λειτουργούσε με σαφή επιχειρησιακή δομή, στην οποία συμμετείχαν μέλη με διακριτούς ρόλους, από τον λεγόμενο «σκληρό πυρήνα» που φέρεται να συντόνιζε τη δράση, έως τους μεσάζοντες που στρατολογούσαν αλλοδαπούς στο εξωτερικό και «εικονικούς εργοδότες» προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος των μεταναστών στην Ελλάδα.

Οι πέντε του «σκληρού πυρήνα»

Στον αποκαλούμενο «σκληρό πυρήνα» της οργάνωσης εντάσσονται πέντε πρόσωπα από την Κρήτη, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, τα οποία έχουν συλληφθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένας 51χρονος που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης και η 44χρονη σύζυγός του, ιδιοκτήτρια ιδιωτικού ΚΕΠ στο Ηράκλειο η οποία έχει εμπλακεί και στην υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο φερόμενος ως επικεφαλής είχε τον συντονισμό της δράσης και διαχειριζόταν τα οικονομικά της οργάνωσης, λαμβάνοντας χρήματα από τους μεσάζοντες και καταβάλλοντας ποσά στους εικονικούς εργοδότες.

Σε δεύτερο επίπεδο της δομής φέρονται να λειτουργούσαν επτά αλλοδαποί πακιστανικής καταγωγής, οι οποίοι αναζητούσαν άτομα σε ευάλωτη θέση στη χώρα καταγωγής τους, υποσχόμενοι νόμιμη εργασία και άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Οι αλλοδαποί πείθονταν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, δημιουργώντας έτσι χρέη προς το δίκτυο.

Οι εικονικοί εργοδότες

Καθοριστικός φέρεται να ήταν ο ρόλος των λεγόμενων «εικονικών εργοδοτών». Σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου, έντεκα πρόσωπα από την Κρήτη εμφανίζονταν ως εργοδότες αλλοδαπών εργαζομένων, υπογράφοντας εικονικές συμβάσεις εργασίας που χρησιμοποιούνταν για τη διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από το εξωτερικό. Οι συμβάσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου και για τη μεταγενέστερη υποβολή αιτήσεων άδειας διαμονής.

Στην πράξη, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι αλλοδαποί δεν απασχολούνταν στις θέσεις εργασίας που εμφανίζονταν στις συμβάσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να εξαναγκάζονταν σε αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία.

Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε επίσης περιπτώσεις παρακράτησης διαβατηρίων αλλοδαπών, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, δημιουργούσε συνθήκες εξάρτησης και περιορισμού της ελευθερίας τους.

Μέχρι στιγμής έχουν τεκμηριωθεί 19 περιπτώσεις αλλοδαπών – όλοι πακιστανικής καταγωγής – για τους οποίους φέρεται να παρακρατήθηκαν ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ άλλες 29 περιπτώσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η επιχείρηση βιτρίνα

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να λειτουργούσε υπό το «κέλυφος» επιχείρησης με έδρα το Ηράκλειο, η οποία δραστηριοποιείται από το 2021 ως ομόρρυθμη εταιρεία παροχής γραμματειακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών γραφείου καθώς και υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης.

Μέσω της επιχείρησης αυτής διεκπεραιώνονταν οι διαδικασίες μετάκλησης αλλοδαπών και οι αιτήσεις για άδειες διαμονής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, μέλη της οργάνωσης φέρονται να κατέθεταν αιτήσεις για άδειες διαμονής αλλοδαπών ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση», που παρέχει προσωρινό καθεστώς νόμιμης παραμονής στη χώρα.