Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών – 21 συλλήψεις σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία

Μεγάλο κύκλωμα εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών εξάρθρωσε η Αστυνομία μετά από μεγάλη επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία.

Συνολικά συνελήφθησαν 21 άτομα, 16 Έλληνες και 5 αλλοδαποί. Σύμφωνα με το creta24 ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μέλη γνωστών οικογενειών που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Σύγχρονο «σκλαβοπάζαρο»

Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2024 έχοντας ως «βάση» το Ηράκλειο στην Κρήτη, ενώ η δράση του εκτεινόταν σε Λασίθι, Αττική, Βοιωτία και άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, η εγκληματική οργάνωση φέρεται με συγκεκριμένη τεχνική και δομή να προωθούσε αλλοδαπούς σε επιχειρήσεις, με ένα σύστημα που παραπέμπει σε «σκλαβοπάζαρο».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η οργάνωση είχε συγκροτημένη δομή με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, ενώ η δράση της εκτεινόταν τόσο στην Κρήτη, όσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα μέλη της φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, διευκόλυνσης παράνομης εισόδου και διαμονής αλλοδαπών, καθώς και σε οικονομικά εγκλήματα που σχετίζονται με παράνομη διακίνηση χρημάτων.

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω δικτύου συνεργατών, οι οποίοι αναλάμβαναν τη μεταφορά και διαχείριση ατόμων από τρίτες χώρες, εκμεταλλευόμενοι διαδικασίες νόμιμης εισόδου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αλλοδαποί φέρονται να είχαν εισέλθει στη χώρα με νόμιμα έγγραφα, τα οποία όμως στη συνέχεια παρακρατούνταν από τα μέλη της οργάνωσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο προσώπων που εμφανίζονταν ως εργοδότες, χωρίς στην πραγματικότητα να παρέχουν εργασία. Μέσω αυτής της πρακτικής, διευκολυνόταν η έκδοση εγγράφων παραμονής, ενώ παράλληλα οι εμπλεκόμενοι αποκόμιζαν οικονομικό όφελος.

Δεκάδες προσαγωγές

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν πολλά άτομα που φέρονται να ανήκουν στον βασικό πυρήνα της οργάνωσης, καθώς και συνεργάτες τους. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα που αναζητούνται ή εξετάζεται η εμπλοκή τους.

Από την προανακριτική διαδικασία προέκυψαν δεκάδες περιπτώσεις αλλοδαπών που θεωρούνται θύματα της δράσης του κυκλώματος. Σε αρκετές από αυτές, διαπιστώθηκε ότι τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα είχαν παρακρατηθεί, ενώ διερευνώνται και συνθήκες εκμετάλλευσης ή καταναγκασμού.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον πλήρη εντοπισμό του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και για τη διαλεύκανση τυχόν επιπλέον αδικημάτων. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ενώ η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω της πολυπλοκότητας και της διάρκειας δράσης του κυκλώματος.

Άδειες παραμονής σε αλλοδαπούς

Τα μέλη του κυκλώματος φαίνεται πως είχαν βρει τον τρόπο να εξασφαλίζουν άδειες παραμονής για τους αλλοδαπούς που εκμεταλλεύονταν, δηλώνοντάς τους ως εργαζόμενους σε εικονικούς εργοδότες και στη συνέχεια τους προωθούσαν ανά διαστήματα σε άλλους εργοδότες, ενώ παρακρατούσαν σημαντικά ποσά από τις απολαβές τους.

Πρόκειται για μια υπόθεση με… βάθος, την διερεύνηση και τον χειρισμό της οποίας έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ηρακλείου, και τονίζεται πως είναι από τις μεγαλύτερες των τελευταίων 15 ετών.