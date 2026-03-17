Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών – 21 συλλήψεις σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία
Ελλάδα 17 Μαρτίου 2026, 17:08

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών – 21 συλλήψεις σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί με εφόδους σε σπίτια και άλλους χώρους σε Κρήτη, Αθήνα και Θήβα

Μεγάλο κύκλωμα εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών εξάρθρωσε η Αστυνομία μετά από μεγάλη επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία.

Συνολικά συνελήφθησαν 21 άτομα, 16 Έλληνες και 5 αλλοδαποί. Σύμφωνα με το creta24 ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μέλη γνωστών οικογενειών που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Σύγχρονο «σκλαβοπάζαρο»

Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2024 έχοντας ως «βάση» το Ηράκλειο στην Κρήτη, ενώ η δράση του εκτεινόταν σε Λασίθι, Αττική, Βοιωτία και άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, η εγκληματική οργάνωση φέρεται με συγκεκριμένη τεχνική και δομή να προωθούσε αλλοδαπούς σε επιχειρήσεις, με ένα σύστημα που παραπέμπει σε «σκλαβοπάζαρο».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η οργάνωση είχε συγκροτημένη δομή με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, ενώ η δράση της εκτεινόταν τόσο στην Κρήτη, όσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα μέλη της φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, διευκόλυνσης παράνομης εισόδου και διαμονής αλλοδαπών, καθώς και σε οικονομικά εγκλήματα που σχετίζονται με παράνομη διακίνηση χρημάτων.

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω δικτύου συνεργατών, οι οποίοι αναλάμβαναν τη μεταφορά και διαχείριση ατόμων από τρίτες χώρες, εκμεταλλευόμενοι διαδικασίες νόμιμης εισόδου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αλλοδαποί φέρονται να είχαν εισέλθει στη χώρα με νόμιμα έγγραφα, τα οποία όμως στη συνέχεια παρακρατούνταν από τα μέλη της οργάνωσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο προσώπων που εμφανίζονταν ως εργοδότες, χωρίς στην πραγματικότητα να παρέχουν εργασία. Μέσω αυτής της πρακτικής, διευκολυνόταν η έκδοση εγγράφων παραμονής, ενώ παράλληλα οι εμπλεκόμενοι αποκόμιζαν οικονομικό όφελος.

Δεκάδες προσαγωγές

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν πολλά άτομα που φέρονται να ανήκουν στον βασικό πυρήνα της οργάνωσης, καθώς και συνεργάτες τους. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα πρόσωπα που αναζητούνται ή εξετάζεται η εμπλοκή τους.

Από την προανακριτική διαδικασία προέκυψαν δεκάδες περιπτώσεις αλλοδαπών που θεωρούνται θύματα της δράσης του κυκλώματος. Σε αρκετές από αυτές, διαπιστώθηκε ότι τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα είχαν παρακρατηθεί, ενώ διερευνώνται και συνθήκες εκμετάλλευσης ή καταναγκασμού.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον πλήρη εντοπισμό του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και για τη διαλεύκανση τυχόν επιπλέον αδικημάτων. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ενώ η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω της πολυπλοκότητας και της διάρκειας δράσης του κυκλώματος.

Άδειες παραμονής σε αλλοδαπούς

Τα μέλη του κυκλώματος φαίνεται πως είχαν βρει τον τρόπο να εξασφαλίζουν άδειες παραμονής για τους αλλοδαπούς που εκμεταλλεύονταν, δηλώνοντάς τους ως εργαζόμενους σε εικονικούς εργοδότες και στη συνέχεια τους προωθούσαν ανά διαστήματα σε άλλους εργοδότες, ενώ παρακρατούσαν σημαντικά ποσά από τις απολαβές τους.

Πρόκειται για μια υπόθεση με… βάθος, την διερεύνηση και τον χειρισμό της οποίας έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ηρακλείου, και τονίζεται πως είναι από τις μεγαλύτερες των τελευταίων 15 ετών.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Νετανιάχου: Ο θάνατος Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Καταδικάστηκε η 23χρονη συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα – Εξαγοράσιμη η ποινή της

Η 23χρονη επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21 ετών φοιτήτρια Έμμα, το Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;

Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

