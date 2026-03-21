Ο Αταμάν σε Χουάντσο: «Έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο» (vid)
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε με πολύ θετικά λόγια για τον Χουάντσο και συγκεκριμένα για την άμυνα που έπαιξε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με την ομιλία του Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα.
Ο Τούρκος τεχνικός εξήρε την προσπάθεια των παικτών του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην άμυνα που έπαιξε ο Χουάντσο στο τελευταίο δεκάλεπτο και τον αποθέωσε, λέγοντάς του πως έκανε καταπληκτική δουλειά.
«Λοιπόν, στατιστικά είδα ότι ο Νάιτζελ έπαιξε καλά στην επίθεση, ο Κέντρικ, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έβαλαν μεγάλα σουτ. Αλλά ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή δουλειά, Χουάντσο. Καλή δουλειά, φίλε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αταμάν.
Coach Ergin Ataman congratulates the team on a great collective effort and highlights the defensive mindset in the final quarter. 🙌
The challenge remains high as every upcoming game becomes even more demanding.
Watch the full speech on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w 📲… pic.twitter.com/ee7ityncB1
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 21, 2026
