Ο Αταμάν σε Χουάντσο: «Έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο» (vid)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με την ομιλία του Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Τούρκος τεχνικός εξήρε την προσπάθεια των παικτών του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην άμυνα που έπαιξε ο Χουάντσο στο τελευταίο δεκάλεπτο και τον αποθέωσε, λέγοντάς του πως έκανε καταπληκτική δουλειά.

«Λοιπόν, στατιστικά είδα ότι ο Νάιτζελ έπαιξε καλά στην επίθεση, ο Κέντρικ, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έβαλαν μεγάλα σουτ. Αλλά ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή δουλειά, Χουάντσο. Καλή δουλειά, φίλε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αταμάν.