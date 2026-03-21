Βέροια: 7χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ μετά από σοβαρό ατύχημα σε πάρκο
Βαριά τραυματισμένος 7χρονος στη Βέροια - Κατεπείγουσα διακομιδή του στο ΑΧΕΠΑ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) στο ΕΚΑΒ της Βέροιας, έπειτα από κλήση που δέχθηκε για σοβαρά τραυματισμένο παιδί σε πάρκο στην Αγία Παρασκευή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, πρόκειται για ένα 7χρονο αγόρι το οποίο βρισκόταν σε πάρκο στην Αγία Παρασκευή, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, χτύπησε, πιθανότατα έπειτα από πτώση.
Το παιδί εντοπίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βέροιας, με τραύματα στο κεφάλι και ρήξη σπλήνας.
Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΑΧΕΠΑ
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το παιδί διασωληνώθηκε και δόθηκε εντολή για κατεπείγουσα διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.
Άμεσα στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας» από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, συνοδεία τριμελούς ομάδας Ιατρών από το Νοσοκομείο Βέροιας, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί ταχέως και με ασφάλεια στη Νευροχειρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.
- Βέροια: 7χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ μετά από σοβαρό ατύχημα σε πάρκο
