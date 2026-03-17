Διασωληνωμένος ο 14χρονος που έπεσε από πατίνι και χτύπησε στο κεφάλι

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία παραμένει ο 14χρονος ο οποίος διεκομίσθη από την Κέρκυρα μετά από πτώση με το ηλεκτρικό του πατίνι.

Ο ανήλικος χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του νησιού για τις πρώτες βοήθειες.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί επισκληρίδιο αιμάτωμα και προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Χθες έγινε ένα ακόμη χειρουργείο κρανιοεγεφαλικής αποσυμπίεσης με την κατάστασή του όμως να παραμένει κρίσιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη ενώ ο 14χρονος βρισκόταν με φίλους του, όταν φέρεται να έχασε τον έλεγχο του πατινιού, να έπεσε και να χτύπησε στο κεφάλι. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία στη ΜΕΘ.