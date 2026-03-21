21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
«Η φήμη είναι ακόρεστο τέρας» – Ο Ντέιβ Γκρολ για τους Foo Fighters, την απιστία και το εξώγαμο παιδί
Fizz 21 Μαρτίου 2026, 18:20

«Η φήμη είναι ακόρεστο τέρας» – Ο Ντέιβ Γκρολ για τους Foo Fighters, την απιστία και το εξώγαμο παιδί

Ο Ντέιβ Γκρολ κάνει θεραπεία 6 φορές την εβδομάδα από τότε που παραδέχτηκε την εξωσυζυγική του σχέση και την ύπαρξη ενός παιδιού εκτός γάμου.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ο Ντέιβ Γκρολ των Foo Fighters έδωσε στον Guardian την πρώτη του συνέντευξη από τότε που παραδέχτηκε το 2024 ότι έχει ένα παιδί εκτός γάμου, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκάλυψε ότι κάνει θεραπεία έξι φορές την εβδομάδα για πάνω από ένα χρόνο.

Ο Γκρόουλ, όπως αποδείχθηκε, δεν μπόρεσε να κρατήσει κάποια πράγματα μυστικά για πάντα. Γι’ αυτό και αποφάσισε να αποκαλύψει τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι είχε αποκτήσει ένα παιδί εκτός του γάμου του με την Τζόρντιν Μπλουμ, με την οποία είναι παντρεμένος για πάνω από δύο δεκαετίες και έχει τρεις κόρες.

Να μη δίνεις σημασία

Όσον αφορά την απόφασή του να το παραδεχτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντέιβ είπε στον Guardian σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου: «Έπρεπε να τα κλείσω όλα, ένα από αυτά ήταν η ανησυχία μου για το τι σκέφτονται οι άλλοι. Το να μπορείς να κλείσεις αυτό το κομμάτι του εαυτού σου μπορεί μερικές φορές να είναι μια πολύ υγιής άσκηση για να εξετάσεις τη ζωή μέσα στον άμεσο κύκλο σου. Να μην δίνεις σε όλα αυτά τόση σημασία μέσα σου, ώστε να μπορούν να σε καταστρέψουν εντελώς».

«Σκοπεύω να είμαι ένας στοργικός και υποστηρικτικός γονιός για εκείνη. Αγαπώ τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, και κάνω ό,τι μπορώ για να ξανακερδίσω την εμπιστοσύνη τους και να κερδίσω τη συγχώρεσή τους»

Η θλίψη

Τον Μάρτιο του 2022, ο ντράμερ των Foo Fighters, Τέιλορ Χόκινς, πέθανε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μπογκοτά, με ίχνη ναρκωτικών στον οργανισμό του. Η μητέρα του Γκρολ, η Βιρτζίνια – «η καλύτερή μου φίλη, η ηρωίδα μου, ολόκληρος ο κόσμος μου», όπως λέει ο ίδιος – πέθανε τέσσερις μήνες αργότερα.

Η θλίψη αυτή ενέπνευσε τις πιο πλούσιες συνθέσεις του Γκρολ των τελευταίων ετών στο άλμπουμ του 2023, But Here We Are. Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2024, είχε να κάνει μια ομολογία, η οποία έπληξε σοβαρά τη φήμη του ως «καλού παιδιού»: «Πρόσφατα έγινα πατέρας μιας νέας κόρης, που γεννήθηκε εκτός γάμου», δημοσίευσε στο διαδίκτυο.

«Σκοπεύω να είμαι ένας στοργικός και υποστηρικτικός γονιός για εκείνη. Αγαπώ τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, και κάνω ό,τι μπορώ για να ξανακερδίσω την εμπιστοσύνη τους και να κερδίσω τη συγχώρεσή τους». Και τότε ο Τζος Φριζ, που είχε αναλάβει ως ντράμερ, απολύθηκε μετά από μία μόνο περιοδεία: ο Φριζ είπε ότι δεν του δόθηκε λόγος και ότι ήταν «σοκαρισμένος και απογοητευμένος».

Μουσικά, ο Γκρολ αντέδρασε σε όλη αυτή την αναταραχή επιστρέφοντας στις ρίζες του. Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το σκάνδαλο της απιστίας ήταν στα ντραμς, σε μια συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς με τους επανασυνδεθέντες Nirvana, όπου στα φωνητικά συμμετείχαν η Κιμ Γκόρντον και η μεγαλύτερη κόρη του Γκρολ, η 19χρονη Βάιολετ.

Τώρα, οι Foo Fighters επιστρέφουν ακόμα πιο πίσω, στις hardcore punk μπάντες όπως οι Scream, με τις οποίες ξεκίνησε ο Γκρολ τη δεκαετία του 1980. Σε αντίθεση με τα τελευταία άλμπουμ των Foo Fighters, τα οποία ηχογραφήθηκαν σε πολυτελή στούντιο με τον κορυφαίο παραγωγό Γκρεγκ Κέρστιν, το επερχόμενο 12ο άλμπουμ τους, Your Favorite Toy, ηχογραφήθηκε γρήγορα στο μικρό οικιακό στούντιο του Γκρολ χωρίς παραγωγό. Είναι γρήγορο, δυναμικό και οργισμένο.

«Δεν καθόμουν να αφουγκραστώ τον εαυτό μου και να αφήσω πραγματικά τα συναισθήματα να περάσουν από το μυαλό μου στην καρδιά μου. Έφτασα στο σημείο όπου σκέφτηκα: πρέπει να σταματήσω, να κλείσω τα πάντα και να βρω την καρδιά μου»

Η θεραπεία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, στον Guardian, ο frontman των Foo Fighters μίλησε για το γεγονός ότι παρακολουθεί θεραπεία έξι φορές την εβδομάδα εδώ και 70 εβδομάδες, φτάνοντας συνολικά τις 430 συνεδρίες μέχρι σήμερα –ένας αριθμός που μοιάζει λογικός αφού ξεκίνησε λίγο μετά την παραδοχή της σχέσης του.

Και ενώ ο Ντέιβ παραδέχτηκε ότι «υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που τον οδήγησαν» στη θεραπεία, απέφυγε να συζητήσει το σκάνδαλο της απιστίας με περισσότερες λεπτομέρειες.

«Πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής: το να γράφω τραγούδια και στίχους για αυτά τα θέματα είναι μερικές φορές αρκετό», εξήγησε. «Όσον αφορά το να κάνω μια πιο βαθιά και εκτενή συζήτηση γι’ αυτά… εξακολουθώ να κρατάω πολλά από αυτά για την προσωπική μου ζωή, όσο απρόσωπη και δημόσια κι αν φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι, για πολλούς λόγους, κατέληξα σε ένα σημείο όπου έπρεπε να σταματήσω, να καθίσω με τον εαυτό μου και να με επαναξιολογήσω. Είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται».

Υπερβολικά φιλόδοξος

Ένα από τα πράγματα που ανακάλυψε από τότε που άρχισε τη θεραπεία είναι η τάση του να είναι «υπερβολικά φιλόδοξος» και να αναλαμβάνει πάρα πολλά έργα.

«Νομίζω ότι έτσι κατέληξα να υπερφορτώνομαι και να χάνομαι», είπε. «Δεν καθόμουν να αφουγκραστώ τον εαυτό μου και να αφήσω πραγματικά τα συναισθήματα να περάσουν από το μυαλό μου στην καρδιά μου. Έφτασα στο σημείο όπου σκέφτηκα: πρέπει να σταματήσω, να κλείσω τα πάντα και να βρω την καρδιά μου».

Όσον αφορά τις αλλαγές που έχουν παρατηρήσει οι συμπαίκτες του στη μπάντα από τότε που συνέβη η υπόθεση, ο μπασίστας Νέιτ Μέντελ σχολίασε: «Έχει τοποθετήσει τις φιλοδοξίες του για τη μπάντα σε διαφορετική θέση, από άποψη φιλοδοξίας. Υπάρχουν άλλα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία: η ζωή εκτός της μουσικής».

Η Τζόρντιν, η οποία δεν αναφέρθηκε ποτέ δημόσια στην απιστία του Ντέιβ, εθεάθη χωρίς το βέρα της αμέσως μετά την ομολογία του, ωστόσο από τότε έχουν εμφανιστεί μαζί σε πολλές περιπτώσεις και έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Οκτώβριο.

*Το άλμπουμ «Your Favorite Toy» κυκλοφορεί στις 24 Απριλίου από την Roswell/RCA. Το νέο single «Caught in the Echo» κυκλοφόρησε ήδη, ενώ οι Foo Fighters θα εμφανιστούν στο στάδιο Άνφιλντ του Λίβερπουλ στις 25 και 27 Ιουνίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons

Τράπεζες
Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν

Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
«Το μυστήριο του Μοτζτάμπα» - CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

