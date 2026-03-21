«Η φήμη είναι ακόρεστο τέρας» – Ο Ντέιβ Γκρολ για τους Foo Fighters, την απιστία και το εξώγαμο παιδί

Ο Ντέιβ Γκρολ των Foo Fighters έδωσε στον Guardian την πρώτη του συνέντευξη από τότε που παραδέχτηκε το 2024 ότι έχει ένα παιδί εκτός γάμου, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκάλυψε ότι κάνει θεραπεία έξι φορές την εβδομάδα για πάνω από ένα χρόνο.

Ο Γκρόουλ, όπως αποδείχθηκε, δεν μπόρεσε να κρατήσει κάποια πράγματα μυστικά για πάντα. Γι’ αυτό και αποφάσισε να αποκαλύψει τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι είχε αποκτήσει ένα παιδί εκτός του γάμου του με την Τζόρντιν Μπλουμ, με την οποία είναι παντρεμένος για πάνω από δύο δεκαετίες και έχει τρεις κόρες.

Να μη δίνεις σημασία

Όσον αφορά την απόφασή του να το παραδεχτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντέιβ είπε στον Guardian σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου: «Έπρεπε να τα κλείσω όλα, ένα από αυτά ήταν η ανησυχία μου για το τι σκέφτονται οι άλλοι. Το να μπορείς να κλείσεις αυτό το κομμάτι του εαυτού σου μπορεί μερικές φορές να είναι μια πολύ υγιής άσκηση για να εξετάσεις τη ζωή μέσα στον άμεσο κύκλο σου. Να μην δίνεις σε όλα αυτά τόση σημασία μέσα σου, ώστε να μπορούν να σε καταστρέψουν εντελώς».

Η θλίψη

Τον Μάρτιο του 2022, ο ντράμερ των Foo Fighters, Τέιλορ Χόκινς, πέθανε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μπογκοτά, με ίχνη ναρκωτικών στον οργανισμό του. Η μητέρα του Γκρολ, η Βιρτζίνια – «η καλύτερή μου φίλη, η ηρωίδα μου, ολόκληρος ο κόσμος μου», όπως λέει ο ίδιος – πέθανε τέσσερις μήνες αργότερα.

Η θλίψη αυτή ενέπνευσε τις πιο πλούσιες συνθέσεις του Γκρολ των τελευταίων ετών στο άλμπουμ του 2023, But Here We Are. Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2024, είχε να κάνει μια ομολογία, η οποία έπληξε σοβαρά τη φήμη του ως «καλού παιδιού»: «Πρόσφατα έγινα πατέρας μιας νέας κόρης, που γεννήθηκε εκτός γάμου», δημοσίευσε στο διαδίκτυο.

«Σκοπεύω να είμαι ένας στοργικός και υποστηρικτικός γονιός για εκείνη. Αγαπώ τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, και κάνω ό,τι μπορώ για να ξανακερδίσω την εμπιστοσύνη τους και να κερδίσω τη συγχώρεσή τους». Και τότε ο Τζος Φριζ, που είχε αναλάβει ως ντράμερ, απολύθηκε μετά από μία μόνο περιοδεία: ο Φριζ είπε ότι δεν του δόθηκε λόγος και ότι ήταν «σοκαρισμένος και απογοητευμένος».

Ηardcore punk μπάντες

Μουσικά, ο Γκρολ αντέδρασε σε όλη αυτή την αναταραχή επιστρέφοντας στις ρίζες του. Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το σκάνδαλο της απιστίας ήταν στα ντραμς, σε μια συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς με τους επανασυνδεθέντες Nirvana, όπου στα φωνητικά συμμετείχαν η Κιμ Γκόρντον και η μεγαλύτερη κόρη του Γκρολ, η 19χρονη Βάιολετ.

Τώρα, οι Foo Fighters επιστρέφουν ακόμα πιο πίσω, στις hardcore punk μπάντες όπως οι Scream, με τις οποίες ξεκίνησε ο Γκρολ τη δεκαετία του 1980. Σε αντίθεση με τα τελευταία άλμπουμ των Foo Fighters, τα οποία ηχογραφήθηκαν σε πολυτελή στούντιο με τον κορυφαίο παραγωγό Γκρεγκ Κέρστιν, το επερχόμενο 12ο άλμπουμ τους, Your Favorite Toy, ηχογραφήθηκε γρήγορα στο μικρό οικιακό στούντιο του Γκρολ χωρίς παραγωγό. Είναι γρήγορο, δυναμικό και οργισμένο.

Η θεραπεία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, στον Guardian, ο frontman των Foo Fighters μίλησε για το γεγονός ότι παρακολουθεί θεραπεία έξι φορές την εβδομάδα εδώ και 70 εβδομάδες, φτάνοντας συνολικά τις 430 συνεδρίες μέχρι σήμερα –ένας αριθμός που μοιάζει λογικός αφού ξεκίνησε λίγο μετά την παραδοχή της σχέσης του.

Και ενώ ο Ντέιβ παραδέχτηκε ότι «υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που τον οδήγησαν» στη θεραπεία, απέφυγε να συζητήσει το σκάνδαλο της απιστίας με περισσότερες λεπτομέρειες.

«Πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής: το να γράφω τραγούδια και στίχους για αυτά τα θέματα είναι μερικές φορές αρκετό», εξήγησε. «Όσον αφορά το να κάνω μια πιο βαθιά και εκτενή συζήτηση γι’ αυτά… εξακολουθώ να κρατάω πολλά από αυτά για την προσωπική μου ζωή, όσο απρόσωπη και δημόσια κι αν φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι, για πολλούς λόγους, κατέληξα σε ένα σημείο όπου έπρεπε να σταματήσω, να καθίσω με τον εαυτό μου και να με επαναξιολογήσω. Είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται».

Υπερβολικά φιλόδοξος

Ένα από τα πράγματα που ανακάλυψε από τότε που άρχισε τη θεραπεία είναι η τάση του να είναι «υπερβολικά φιλόδοξος» και να αναλαμβάνει πάρα πολλά έργα.

«Νομίζω ότι έτσι κατέληξα να υπερφορτώνομαι και να χάνομαι», είπε. «Δεν καθόμουν να αφουγκραστώ τον εαυτό μου και να αφήσω πραγματικά τα συναισθήματα να περάσουν από το μυαλό μου στην καρδιά μου. Έφτασα στο σημείο όπου σκέφτηκα: πρέπει να σταματήσω, να κλείσω τα πάντα και να βρω την καρδιά μου».

Όσον αφορά τις αλλαγές που έχουν παρατηρήσει οι συμπαίκτες του στη μπάντα από τότε που συνέβη η υπόθεση, ο μπασίστας Νέιτ Μέντελ σχολίασε: «Έχει τοποθετήσει τις φιλοδοξίες του για τη μπάντα σε διαφορετική θέση, από άποψη φιλοδοξίας. Υπάρχουν άλλα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία: η ζωή εκτός της μουσικής».

Η Τζόρντιν, η οποία δεν αναφέρθηκε ποτέ δημόσια στην απιστία του Ντέιβ, εθεάθη χωρίς το βέρα της αμέσως μετά την ομολογία του, ωστόσο από τότε έχουν εμφανιστεί μαζί σε πολλές περιπτώσεις και έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Οκτώβριο.

*Το άλμπουμ «Your Favorite Toy» κυκλοφορεί στις 24 Απριλίου από την Roswell/RCA. Το νέο single «Caught in the Echo» κυκλοφόρησε ήδη, ενώ οι Foo Fighters θα εμφανιστούν στο στάδιο Άνφιλντ του Λίβερπουλ στις 25 και 27 Ιουνίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons