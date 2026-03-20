Αποκαθίστανται και αναδεικνύονται τα μνημεία στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε μια σημαντική συνέργεια για την αποκατάσταση και τον καλλωπισμό των δημόσιων χώρων που περιβάλλουν τα μνημεία στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη (από τη Ροτόντα έως τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Νέα Παναγία).

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο Δήμος μεταξύ άλλων, η δράση αυτή εστιάζει στον καθαρισμό και την ανάδειξη σημείων που αποτελούν οργανικό κομμάτι του σχεδιασμού για τη μελλοντική ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της πόλης.

Συγκεκριμένα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί μεταξύ άλλων:

Αποκατάσταση περισσότερων από 60 παγκακίων που είναι σε κατάσταση μεγάλης φθοράς.

Απομάκρυνση της οπτικής ρύπανσης από τους περιβόλους των μνημείων.

Καθαρισμός και αποκατάσταση όλων των στηλών φωτισμού, των κάδων απορριμμάτων και άλλων επιφανειών κατά μήκος του άξονα.

Καθαρισμός όψεων και εισόδων πολυκατοικιών και εφαρμογή προστασίας anti-graffiti, ύστερα από ενημέρωση των ιδιοκτητών.

Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου του μοναδικού σωζόμενου σημείου του Ρωμαϊκού Ιπποδρόμου, πίσω από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Νέας Παναγίας.

Συστηματική επιμέλεια των χώρων πρασίνου που βρίσκονται στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη.

«Με την πεποίθηση ότι και αυτή η σύμπραξη θα συμβάλει στην καλλιέργεια μιας διαφορετικής αντίληψης και σεβασμού για τον δημόσιο χώρο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Πολιτιστική Εταιρεία με την ενεργή και έμπρακτη συμμετοχή των Μελών της, προχωράνε σε αυτήν την πρωτοβουλία και καλούν τους πολίτες της πόλης να αγκαλιάσουν τον δημόσιο χώρο και να στηρίξουν την προσπάθεια» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανάρτηση.

*πηγή αρχικής φωτογραφίας: https://www.facebook.com/cityofthessalonikiofficial