Οι τρεις παύσεις που προλαβαίνουν το burnout

Μικρές παύσεις μέσα στη μέρα μπορούν να επαναφέρουν τον εγκέφαλο και να αποτρέψουν το στρες από το να εξελιχθεί σε επαγγελματική εξουθένωση (burnout). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγικότητα.

Η κουλτούρα του «συνεχώς σε εγρήγορση» δεν βοηθά την παραγωγικότητα

Πολλοί άνθρωποι σήμερα αισθάνονται ότι πρέπει να εργάζονται συνεχώς. Τα τηλέφωνα γεμίζουν ειδοποιήσεις, οι προθεσμίες συσσωρεύονται και οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται. Μέσα σε όλα αυτά πρέπει να διαχειριστούμε δουλειά, οικογένεια, φίλους και καθημερινές ευθύνες.

Η τεχνολογία κάνει εύκολο το να είμαστε πάντα διαθέσιμοι. Οι συναντήσεις διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς κενά, τα μηνύματα φτάνουν συνεχώς και ακόμη και ο ύπνος αντιμετωπίζεται σαν άλλη μία υποχρέωση στη λίστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η συνεχής προσπάθεια χωρίς διαλείμματα είναι το «κλειδί» της επιτυχίας. Όμως αυτή η λογική οδηγεί συχνά σε εξάντληση.

Το burnout συχνά δεν ξεκινά από την υπερβολική δουλειά, αλλά από την έλλειψη χώρου για σκέψη, ρύθμιση των συναισθημάτων και συνειδητή αντίδραση αντί για αυτόματη αντίδραση.

Τι συμβαίνει όταν δεν κάνουμε παύσεις

Όταν το πρόγραμμα είναι συνεχώς γεμάτο και δεν υπάρχουν διαλείμματα, το νευρικό σύστημα μένει σε μόνιμη κατάσταση έντασης. Με τον καιρό μπορεί να εμφανιστούν:

εξάντληση

σωματικά συμπτώματα (π.χ. στομάχι, πονοκέφαλοι)

μειωμένη συγκέντρωση

συναισθηματική εξουθένωση

Χωρίς παύσεις, ο εγκέφαλος δεν «μαθαίνει» ποτέ ότι είναι ασφαλές να ξεκουραστεί.

Γιατί η παύση αυξάνει την παραγωγικότητα;

Έρευνα για τη ρύθμιση των συναισθημάτων στο επιστημονικό περιοδικό Review of General Psychology δείχνει ότι ακόμη και σύντομες παύσεις μειώνουν την παρορμητικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα των αποφάσεων. Μελέτη για την ενσυνειδητότητα στο Nature Reviews Neuroscience δείχνει επίσης ότι μικρές παύσεις:

αυξάνουν τη συγκέντρωση

ενισχύουν τη μνήμη εργασίας

βελτιώνουν την ευελιξία σκέψης υπό πίεση

Ανασκόπηση σχεδόν 20 ερευνών, δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, διαπίστωσε ότι τα μικρο-διαλείμματα βελτιώνουν τόσο την ευεξία όσο και την απόδοση. Με απλά λόγια, δεν μπορούμε να λειτουργούμε στο μέγιστο όταν η «μπαταρία» μας είναι άδεια. Οι παύσεις κάνουν τον εγκέφαλο πιο γρήγορο, πιο καθαρό στη σκέψη και πιο δημιουργικό.

Πρώιμα σημάδια burnout

Η επαγγελματική εξουθένωση συχνά εμφανίζεται σταδιακά. Μερικά πρώιμα σημάδια είναι:

ευερεθιστότητα

ανυπομονησία

συναισθηματικό μούδιασμα

κυνισμός

δημιουργικά μπλοκαρίσματα

χρόνια κόπωση

Πολλοί άνθρωποι αγνοούν αυτά τα σημάδια και συνεχίζουν να πιέζουν τον εαυτό τους, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση.

Ο ρόλος των ηγετών

Οι ηγέτες επηρεάζουν έντονα την κουλτούρα εργασίας. Αν οι ηγέτες δεν κάνουν παύσεις:

οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η πίεση είναι συνεχής

τα όρια εξαφανίζονται

η ξεκούραση μοιάζει «επικίνδυνη»

αυξάνεται το burnout

Όταν όμως οι ηγέτες κάνουν παύσεις:

αυξάνεται η ψυχολογική ασφάλεια

βελτιώνεται η ποιότητα των αποφάσεων

σταθεροποιείται το συναισθηματικό κλίμα

η υψηλή απόδοση γίνεται βιώσιμη

Οι 3 παύσεις που προλαμβάνουν το burnout

1. Παύση αντίδρασης

Πριν αντιδράσετε συναισθηματικά, πάρτε μία αργή, βαθιά ανάσα από τη μύτη και εκπνεύστε αργά από το στόμα. Αυτό βοηθά να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα και να απαντήσετε πιο συνειδητά.

2. Παύση επαναφοράς

Ρυθμίστε τις συναντήσεις σας σε 20 ή 50 λεπτά αντί για 30 ή 60. Έτσι δημιουργούνται μικρά διαλείμματα για να ξεκουραστεί ο εγκέφαλος.

3. Παύση προοπτικής

Ρωτήστε τον εαυτό σας «πρέπει να γίνει τώρα;». Μερικές φορές μια εργασία μπορεί να περιμένει μία ώρα, μία μέρα ή ακόμη και περισσότερο.

Μικρές παύσεις στην καθημερινότητα αυξάνουν την παραγωγικότητα

Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να κρατήσετε την παραγωγικότητά σας σε υψηλά επίπεδα. Μπορείτε απλώς να δημιουργήσετε μικρές στιγμές παύσης, όπως:

μία βαθιά ανάσα πριν μιλήσετε

λίγα δευτερόλεπτα ησυχίας ανάμεσα σε δύο συναντήσεις

έναν σύντομο περίπατο πριν πάρετε μια απόφαση

ένα μικρό διάλειμμα έξω για καθαρό αέρα

Πέντε λεπτά χωρίς να κάνετε τίποτα δεν θα σας κοστίσουν τον βαθμό σας, τη δουλειά σας ή μια προαγωγή. Αντίθετα, αυτά τα λίγα λεπτά μπορεί να είναι ακριβώς ο χώρος όπου βρίσκονται η διαύγεια, η δημιουργικότητα, η ευεξία και η βιώσιμη απόδοση.

* Πηγή: Vita