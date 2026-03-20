Οι τρεις παύσεις που προλαβαίνουν το burnout
Πάρε ανάσα 20 Μαρτίου 2026, 07:30

Οι τρεις παύσεις που προλαβαίνουν το burnout

Σύμφωνα με έρευνες, οι παύσεις όχι απλά αυξάνουν την παραγωγικότητα, αλλά μας γλιτώνουν και από το burnout.

Μικρές παύσεις μέσα στη μέρα μπορούν να επαναφέρουν τον εγκέφαλο και να αποτρέψουν το στρες από το να εξελιχθεί σε επαγγελματική εξουθένωση (burnout). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγικότητα.

Η κουλτούρα του «συνεχώς σε εγρήγορση» δεν βοηθά την παραγωγικότητα

Πολλοί άνθρωποι σήμερα αισθάνονται ότι πρέπει να εργάζονται συνεχώς. Τα τηλέφωνα γεμίζουν ειδοποιήσεις, οι προθεσμίες συσσωρεύονται και οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται. Μέσα σε όλα αυτά πρέπει να διαχειριστούμε δουλειά, οικογένεια, φίλους και καθημερινές ευθύνες.

Η τεχνολογία κάνει εύκολο το να είμαστε πάντα διαθέσιμοι. Οι συναντήσεις διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς κενά, τα μηνύματα φτάνουν συνεχώς και ακόμη και ο ύπνος αντιμετωπίζεται σαν άλλη μία υποχρέωση στη λίστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η συνεχής προσπάθεια χωρίς διαλείμματα είναι το «κλειδί» της επιτυχίας. Όμως αυτή η λογική οδηγεί συχνά σε εξάντληση.

Το burnout συχνά δεν ξεκινά από την υπερβολική δουλειά, αλλά από την έλλειψη χώρου για σκέψη, ρύθμιση των συναισθημάτων και συνειδητή αντίδραση αντί για αυτόματη αντίδραση.

Τι συμβαίνει όταν δεν κάνουμε παύσεις

Όταν το πρόγραμμα είναι συνεχώς γεμάτο και δεν υπάρχουν διαλείμματα, το νευρικό σύστημα μένει σε μόνιμη κατάσταση έντασης. Με τον καιρό μπορεί να εμφανιστούν:

  • εξάντληση
  • σωματικά συμπτώματα (π.χ. στομάχι, πονοκέφαλοι)
  • μειωμένη συγκέντρωση
  • συναισθηματική εξουθένωση

Χωρίς παύσεις, ο εγκέφαλος δεν «μαθαίνει» ποτέ ότι είναι ασφαλές να ξεκουραστεί.

Γιατί η παύση αυξάνει την παραγωγικότητα;

Έρευνα για τη ρύθμιση των συναισθημάτων στο επιστημονικό περιοδικό Review of General Psychology δείχνει ότι ακόμη και σύντομες παύσεις μειώνουν την παρορμητικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα των αποφάσεων. Μελέτη για την ενσυνειδητότητα στο Nature Reviews Neuroscience δείχνει επίσης ότι μικρές παύσεις:

  • αυξάνουν τη συγκέντρωση
  • ενισχύουν τη μνήμη εργασίας
  • βελτιώνουν την ευελιξία σκέψης υπό πίεση

Ανασκόπηση σχεδόν 20 ερευνών, δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, διαπίστωσε ότι τα μικρο-διαλείμματα βελτιώνουν τόσο την ευεξία όσο και την απόδοση. Με απλά λόγια, δεν μπορούμε να λειτουργούμε στο μέγιστο όταν η «μπαταρία» μας είναι άδεια. Οι παύσεις κάνουν τον εγκέφαλο πιο γρήγορο, πιο καθαρό στη σκέψη και πιο δημιουργικό.

Πρώιμα σημάδια burnout

Η επαγγελματική εξουθένωση συχνά εμφανίζεται σταδιακά. Μερικά πρώιμα σημάδια είναι:

  • ευερεθιστότητα
  • ανυπομονησία
  • συναισθηματικό μούδιασμα
  • κυνισμός
  • δημιουργικά μπλοκαρίσματα
  • χρόνια κόπωση

Πολλοί άνθρωποι αγνοούν αυτά τα σημάδια και συνεχίζουν να πιέζουν τον εαυτό τους, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση.

Ο ρόλος των ηγετών

Οι ηγέτες επηρεάζουν έντονα την κουλτούρα εργασίας. Αν οι ηγέτες δεν κάνουν παύσεις:

  • οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η πίεση είναι συνεχής
  • τα όρια εξαφανίζονται
  • η ξεκούραση μοιάζει «επικίνδυνη»
  • αυξάνεται το burnout

Όταν όμως οι ηγέτες κάνουν παύσεις:

  • αυξάνεται η ψυχολογική ασφάλεια
  • βελτιώνεται η ποιότητα των αποφάσεων
  • σταθεροποιείται το συναισθηματικό κλίμα
  • η υψηλή απόδοση γίνεται βιώσιμη

Οι 3 παύσεις που προλαμβάνουν το burnout

1. Παύση αντίδρασης

Πριν αντιδράσετε συναισθηματικά, πάρτε μία αργή, βαθιά ανάσα από τη μύτη και εκπνεύστε αργά από το στόμα. Αυτό βοηθά να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα και να απαντήσετε πιο συνειδητά.

2. Παύση επαναφοράς

Ρυθμίστε τις συναντήσεις σας σε 20 ή 50 λεπτά αντί για 30 ή 60. Έτσι δημιουργούνται μικρά διαλείμματα για να ξεκουραστεί ο εγκέφαλος.

3. Παύση προοπτικής

Ρωτήστε τον εαυτό σας «πρέπει να γίνει τώρα;». Μερικές φορές μια εργασία μπορεί να περιμένει μία ώρα, μία μέρα ή ακόμη και περισσότερο.

Μικρές παύσεις στην καθημερινότητα αυξάνουν την παραγωγικότητα

Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να κρατήσετε την παραγωγικότητά σας σε υψηλά επίπεδα. Μπορείτε απλώς να δημιουργήσετε μικρές στιγμές παύσης, όπως:

  • μία βαθιά ανάσα πριν μιλήσετε
  • λίγα δευτερόλεπτα ησυχίας ανάμεσα σε δύο συναντήσεις
  • έναν σύντομο περίπατο πριν πάρετε μια απόφαση
  • ένα μικρό διάλειμμα έξω για καθαρό αέρα

Πέντε λεπτά χωρίς να κάνετε τίποτα δεν θα σας κοστίσουν τον βαθμό σας, τη δουλειά σας ή μια προαγωγή. Αντίθετα, αυτά τα λίγα λεπτά μπορεί να είναι ακριβώς ο χώρος όπου βρίσκονται η διαύγεια, η δημιουργικότητα, η ευεξία και η βιώσιμη απόδοση.

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ' τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ' τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Σύνταξη
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιράν: Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα – Συνεχίζεται η παραγωγή πυραύλων, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 20.03.26

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα - «Συνεχίζουμε να παράγουμε πυραύλους», λέει το Ιράν

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

