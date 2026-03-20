Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 20.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Η μέρα αποκτά κάποιο ενδιαφέρον, καθώς όλα έχουν νόημα πια. Σταμάτα να κινείσαι παρασκηνιακά, καθώς πρέπει να περάσεις στην ενεργό δράση πια. Ξέρεις… να λύσεις μόνος σου κι άμεσα όσα σε απασχολούν. Εστίασε σε οτιδήποτε σε ευχαριστεί και άπτεται εντός των ενδιαφερόντων σου. Βάλε όμως και τη δική σου πινελιά, εντάξει;
DON’TS: Μην εκτονώσεις όλη σου την συναισθηματική υπερβολή μέσα από αχρείαστα ξεσπάσματα, έτσι; Μην κάνεις περίεργες κινήσεις, απλά και μόνο για να δείξεις ότι είσαι αυτόνομος ή ότι κάνεις ό,τι γουστάρεις και δε δίνεις κανένα λογαριασμό. Μην αμελείς να ασχοληθείς με οικονομικά θέματα που σχετίζονται με ανοίγματα που θέλεις να κάνεις.
Ταύρος
DO’S: Πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να ασχοληθείς απρόσκοπτα και ήσυχα με όσα σε απασχολούν. Ανάλυσε προσεκτικά τα σκηνικά στο κεφάλι σου μεν, αποφεύγοντας να επιδιώξεις να τα διαχειριστείς όλα μαζί δε. Ασχολήσου με ό,τι ξέρεις πως μπορεί να σε χαλαρώσει. Προσπάθησε να δεις τα πάντα καθαρά, ακόμα κι αν υπάρχει υπερβολή.
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που ξέρεις εξαρχής ότι οι εμπλεκόμενοι θα σε πιέσουν να ανοιχτείς, γιατί τα συναισθήματά σου είναι έτσι και αλλιώς στο κόκκινο. Μην πεις αυτά που σε απασχολούν, αν δεν είσαι έτοιμος ακόμα, γιατί τότε θα αντιδράσεις έντονα και αυτό σίγουρα δεν θα πάει καλά. Μην υπεραναλύεις, γιατί τότε θα κουραστείς.
Δίδυμοι
DO’S: Κανόνισε να βρεθείς με φίλους και να μοιραστείς μαζί τους οτιδήποτε σε απασχολεί. Καλό είναι να είσαι προσεκτικός με τα οικονομικά σου, παρότι είναι πολλά αυτά που θέλεις να κάνεις. Κάνε ανοίγματα, μόνο αν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις που θα ακολουθήσουν σαν επακόλουθα. Πρέπει να είσαι αισιόδοξος.
DON’TS: Μην έρθεις σε περίεργη θέση και μη γίνεις αμυντικός, επειδή ακούς κάποια σχόλια που δεν σου αρέσουν. Μη μεταφράζεις περίεργα τις συμπεριφορές που βλέπεις, απλά και μόνο επειδή είσαι σε μια περίεργη φάση και σε πιάνει η υπερβολή σου. Δεν υπάρχει κάποιος που είναι εναντίον σου, απλά νομίζεις. Μην κάνεις παράτολμες κινήσεις.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να περιορίσεις την υπερβολή και την ανάγκη σου να κάνεις παραπάνω πράγματα από όσα πρέπει. Ειδικά αν πρόκειται να εμπλακούν κι άλλα άτομα σε όλο αυτό. Κάνε κάτι διαφορετικό που θα τραβήξει τα βλέμματα μεν, αποφεύγοντας να το παρακάνεις δε. Κάνε έναν δεύτερο έλεγχο γενικώς. Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι;
DON’TS: Μην ανοίγεις νέα μέτωπα εκεί που δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανονικά (πρέπει να) υπάρχει ηρεμία. Στα επαγγελματικά, μην φορτώνεσαι με δουλειές και υποχρεώσεις που δεν είναι δικές σου, γιατί θα κουραστείς άδικα. Μην αρνείσαι να δεχτείς να κάνεις συναντήσεις με κάποια ανώτερα άτομα, γιατί θα ευνοηθούν τα οικονομικά σου.
Λέων
DO’S: Αν κάτι σου μπει στο μυαλό δεν φεύγει εύκολα, άρα προσπάθησε να το διαλευκάνεις. Άλλωστε και να προσπαθήσω να σε μεταπείσω δεν θα τα καταφέρω! Διαχειρίσου την υπερένταση και τον εκνευρισμό σου. Εκφράσου δημιουργικά, ακόμα κι αν υπάρχει άγχος και κούραση μέσα σου. Α! Και τρέξιμο! Υπάρχει κι αυτό! Γίνε λίγο πιο αισιόδοξος.
DON’TS: Φρόντισε να μην χάνεις την ψυχραιμία σου με το παραμικρό, απλά και μόνο επειδή εσύ τα μεταφράζεις όλα ως υπόδειξη κι όχι ως απλό σχόλιο ή παρότρυνση. Δεν χτυπάς στου κουφού την πόρτα, αρκεί να το πιστέψεις. Μη διστάσεις να δράσεις λίγο διαφορετικά, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να είσαι άμεσος και αποτελεσματικός, ναι;
Παρθένος
DO’S: Εστίασε στα ουσιαστικά και στα σημαντικά. Αυτά είναι το παν άλλωστε! Οργάνωσε σωστά τις κινήσεις σου, αν θέλεις να πας καλά (και μπροστά). Αξιοποίησε το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στα οικονομικά σου, προκειμένου να μπορέσεις να δράσεις πιο άμεσα (και πιο άνετα). Η μέρα σηκώνει μόνο στοχευμένες κινήσεις κι όχι παρορμητικές.
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις με φίλους, αν είναι να δημιουργήσεις εντάσεις με το να γίνεσαι απόλυτος, έντονος ή επίμονος. Μην εκφράζεσαι με αλλοπρόσαλλο τρόπο, γιατί τότε χάνεις το δίκιο σου (ακόμα κι αν είναι σίγουρο ότι έχεις). Μη γίνεσαι τελειομανής, γιατί καθυστερείς χωρίς σοβαρό λόγο και αιτία, έτσι; Εσύ ξέρεις, τι να πω πια!
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, κάνε τις επαφές που σε απασχολούν μεν. Εστίασε σε αυτές δε. Εστίασε και στην παραμικρή λεπτομέρεια, καθώς αυτή είναι που θα σε βοηθήσει να παραδώσεις το άρτιο αποτέλεσμα που θέλεις. Πέρασε χρόνο με το αμόρε (εσύ που έχεις). Καλό θα είναι να προσέχεις τις υπερβολές στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς γενικώς.
DON’TS: Μην αφήσεις τις αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν και σε κάνουν να τρέχεις να σε δυσκολέψουν στο να διακρίνεις τα άτομα με τα οποία μπορείς να συνεννοηθείς και να συνεργαστείς. Μην επιτρέψεις σε κανέναν (ούτε και στη βαβούρα) να σε αποπροσανατολίσει, φορτώνοντάς σε με κομμάτια και δουλειές που δεν είναι δικά σου.
Σκορπιός
DO’S: Μείνε συγκεντρωμένος στο πρόγραμμά σου και ακολούθα το πιστά. Έχεις πολλές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να ασχοληθείς. Καλό είναι που έχεις συγκεκριμένη νοοτροπία, απλά αν χρειάζεται να παρεκκλίνεις λίγο από αυτή, κακό δεν είναι, έτσι; Πες αυτά που θέλεις, χωρίς να περιμένεις να σου δοθεί η «πάσα» από άλλους.
DON’TS: Μην είσαι πεισματάρης προς στις συμπεριφορές που βλέπεις. Μη διστάσεις να πεις τι είναι αυτό το κάτι που σε έχει ενοχλήσει. Το να το δείξεις με τον τρόπο σου πάντως δεν είναι λύση, σωστά; Μην ξεβολεύεσαι για άτομα που ξέρεις ότι δεν θα έκαναν το ίδιο. Μην αγνοείς την υγεία σου. Άλλωστε πρέπει να σε φροντίσεις παραπάνω, ναι;
Τοξότης
DO’S: Φρόντισε να ασχοληθείς με οτιδήποτε σε χαλαρώνει και σε γεμίζει με χαρά και θετική ενέργεια. Πρέπει να εκφραστείς και μάλιστα να το κάνεις με τον τρόπο σου, έτσι; Πέρασε καλά μεν, ασχολήσου και με οτιδήποτε σου παρουσιάζεται σαν ευκαιρία. Φρόντισε να τις αξιοποιήσεις. Αφέσου στον όμορφο κόσμο του φλερτ είτε είσαι single είτε όχι.
DON’TS: Μην προσαρμόζεσαι σε οτιδήποτε σου λένε οι άλλοι πως πρέπει ντε και καλά να κάνεις, γιατί μπορεί και όχι. Μην ξοδεύεις αλόγιστα, γιατί δεν ξέρεις για πότε μπορείς να βρεθείς εκτός προϋπολογισμού, σωστά; Πρέπει να το καταλάβεις εσύ αυτό όμως! Στα ερωτικά, μη διστάσεις να ανανεώσεις την σχέση σου, εσύ που είσαι δεσμευμένος.
Αιγόκερως
DO’S: Πρόσεχε σήμερα, γιατί η διάθεσή σου δεν είναι και η καλύτερη. Βέβαια το κλίμα με τους απέναντι είναι επίσης λίγο περίεργο, έτσι; Ίσως κι έντονο. Μπορείς να διαφυλάξεις τον χώρο και τον ρυθμό με τον οποίο δουλεύεις, καθώς έτσι μπορείς να κινείσαι λίγο πιο άνετα, σωστά; Άρα μπλόκαρε τις παρεμβολές και τις αχρείαστες γνώμες που ακούς.
DON’TS: Μην αφήσεις την υπερβολή που υπάρχει στην ατμόσφαιρα να σε φορτίσει συναισθηματικά, γιατί την έκατσες! Μη γίνεις λοιπόν έντονος στις αντιδράσεις και στις απαντήσεις που δίνεις. Μη διστάσεις να κλειστείς λίγο σπίτι και να το τακτοποιήσεις ή να αλλάξεις τη διακόσμηση. Το παν σήμερα είναι να χαλαρώσεις με το αμόρε ή με φίλους.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να ησυχάσεις λίγο το μυαλό σου, γιατί αυτό τρέχει με χίλια! Επειδή ξέρω όμως πως είναι πολλά αυτά που έχεις να πεις, να ξέρεις κι εσύ πως ευκαιρίες θα υπάρξουν. Αρκεί να έχεις τον σωστό τον τρόπο, έτσι; Παράλληλα, πρέπει να μπεις στον κόσμο του φλερτ με φόρα και με θάρρος (είτε είσαι ελεύθερος είτε είσαι δεσμευμένος).
DON’TS: Μην αφήσεις τις λεπτομέρειες να σε υπερφορτώσουν και να σου προκαλέσουν σύγχυση, γιατί τότε δεν θα είσαι σε θέση να δεις καθαρά τα πράγματα. Μη γίνεσαι υπερβολικός στον τρόπο σου, γιατί οι άλλοι σε νομίζουν για επικριτικό. Μη γίνεσαι ωμός και προσβλητικός, όταν προσπαθείς να πεις άμεσα αυτό που θέλεις, έτσι;
Ιχθύες
DO’S: Εσύ θέλεις να ξεσπάσεις την ένταση που νιώθεις σε ψώνια. Εγώ θα σου πω πως πρέπει να κάνεις κράτη. Άρα σταμάτα να θεωρείς πως τα πάντα σου είναι σημαντικά. Δεν είναι, εντάξει; Γενικώς πρέπει να είσαι εγκρατής. Βάλε τα οικονομικά σου σε μια σωστή σειρά. Ε πρέπει, δεν πρέπει; Βέβαια ίσως μπορέσεις να κάνεις κάποια ανοίγματα.
DON’TS: Μην τα παρατήσεις, γιατί (εκτός του ότι θα σε μαλώσω) τα πάντα έχουν μπει σε τελική ευθεία, άρα γιατί να το κάνεις αυτό; Ναι, ξέρω πως έχεις κουραστεί, αλλά δεν είναι λόγος αυτός, για να σταματήσεις. Αν θες κάτι πολύ, τότε μην το πας μέσω Λαμίας. Κοινώς κινήσου άμεσα και φρόντισε να είσαι to the point σε οτιδήποτε κάνεις ή λες, έτσι;
