Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»

«Αυτούς τους μάρτυρες το δικαστήριο τούς κοιτάζει περίεργα», ανέφερε ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, σχετικά με τις καταγγελίες του πρώην προέδρου Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος φέρεται να είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί υπουργίας Βορίδη για τις περίεργες αυξήσεις ζωϊκού κεφαλαίου στην Κρήτη.

«Μιλάμε για άνθρωπο που την περίοδο 2020-2024 δεν είπε τίποτα σε κανέναν, το 2024 κάνει τρεις διαδοχικές καταθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς να πει τίποτα για το έγγραφο, μετά κάνει 700 σελίδες υπόμνημα στον Γιώργο Μυλωνάκη, μετά έρχεται στην εξεταστική χωρίς να πει τίποτα. Και την ημέρα της Ολομέλειας, όπου έχουν τελειώσει όλα, ξαφνικά θυμάται», τόνισε ο κ. Βορίδης.

Υπάρχουν παράνομες ενισχύσεις αλλά δεν είναι πολιτικό ζήτημα, είπε ο Βορίδης

Ο πρώην υπουργός, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ»παραδέχθηκε μεν πως υπάρχουν παράνομες ενισχύσεις αγροτών, χωρίς ωστόσο, όπως είπε, κάτι τέτοιο να συνιστά πολιτικό ζήτημα. Όπως είπε, εξεταστική επιτροπή έγινε, ο κ. Σημανδράκος κλήθηκε να καταθέσει, όπως και ο κ. Βάρρας. «Αυτά τα είπανε; Όχι. Γιατί δεν τα είπαν; Ξέρω εγώ, για πείτε», σημείωσε.

Σχολιάζοντας τον χθεσινό, νέο, ευτελισμό του κοινοβουλίου με πρωταγωνιστές τους Άδωνι Γεωργιάδη και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε πως «καταλαβαίνω την κοινοβουλευτική διαδικασία, είναι λογικό να υπάρχουν στιγμές που θα ανέβουν οι τόνοι. Χθες όμως το επεισόδιο πυροδοτήθηκε μετά από μια βιντεοσκόπηση, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο Κοινοβούλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης, επισημαίνοντας πως η καταγραφή εντός της Βουλής απαγορεύεται. «Κανείς δεν έχει συμπεριφερθεί σαν την Κωνσταντοπούλου. Είχαμε τον Πολάκη που ήταν οργίλος, πλέον όμως έχει ξεπεραστεί κάθε όριο», πρόσθεσε.