Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα

Την τακτική ενημέρωση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη από τον Γρηγόρη Βάρρα δείχνει σειρά εγγράφων που τέθηκαν στη διάθεση του in.

Αυτά εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν και τη βάση της κατάθεσης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εν εξελίξει δίκη στελεχών του οργανισμού, του πρώην προέδρου Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων Αθανασίας Ρέππα, για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.

Συγκεκριμένα, τα έγγραφα δείχνουν βήμα προς βήμα την κλιμακούμενη αντιπαράθεση του τότε προέδρου Γρηγόρη Βάρρα με τους Μελά (τότε αντιπρόεδρο), Ρέππα και άλλα στελέχη του οργανισμού, ενώ διαφαίνεται και η τακτική επικοινωνία με την ηγεσία του υπουργείου. Σε αυτά διαφαίνεται με λεπτόμερειες η ενόχληση Βάρρα για τα προσκόμματα που θεωρεί πως θέτουν διάφοροι υπάλληλοι στους ελέγχους, καθώς και τα βήματα που κάνει για να τους παρακάμψει.

Η επισκόπηση των εν λόγω εγγράφων από το in έρχεται επίσης να ενισχύσει τις αμφιβολίες που προέκυψαν από την κατάθεση στη Βουλή του ενημερωτικού σημειώματος Βάρρα τον Ιούλιο του 2020, δια χειρός του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου. Συγκεκριμένα, το εν λόγω σημείωμα που απεστάλη στο e-mail του υπουργού έχει επιβεβαιωθεί πως έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου από το υπουργείο, επισημοποιώντας την αυθεντικότητά του.

Στα έγγραφα, καθίσταται περαιτέρω σαφής η επικοινωνία του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον υπουργό, περιλαμβάνονται τεκμήρια για μια σειρά διενέξεις με τα κατηγορούμενα στελέχη σχετικά με τους ελέγχους, ενώ αποδεικνύεται ότι οι κατανομές δικαιωμάτων που έγιναν αμέσως μετά την απομάκρυνση Βάρρα από το τιμόνι του οργανισμού -και οι οποίες αποτελούν γνώση του υπουργείου- παραπέμπουν ευθέως στις τελευταίες αιχμηρές επιστολές του απερχόμενου προέδρου για τα κακώς κείμενα των ενισχύσεων.

«Της επικοινωνίας που είχαμε»

Το πρώτο κενό που φαίνεται να γεμίζουν τα έγγραφα είναι των γεγονότων που μεσολάβησαν ανάμεσα στο πρώτο ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα του Ιουλίου 2020, που ήρθε τις τελευταίες ημέρες στο φως και την παραίτηση που του ζητήθηκε από τον Μάκη Βορίδη στις αρχές Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Η αρχική παρατήρηση μιας «αύξησης του ζωικού κεφαλαίου» και τα μέτρα που προτάθηκαν για την αντιμετώπισή της τον Ιούλιο, φαίνεται ότι ήδη από τον Αύγουστο έχει γίνει μία πληρέστερη κατανόηση της απάτης που φαίνεται να διεξάγεται, ιδίως όσον αφορά την κατοχύρωση δικαιωμάτων μέσα από ιδιωτικούς βοσκότοπους.

Στα μέσα του Αυγούστου, ο Βάρρας με επιστολή του ανεβάζει τους τόνους απέναντι στους αντιπροέδρους του οργανισμού, καθώς έχει διαπιστώσει προσωπικές τους επικοινωνίες με τον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το περιεχόμενο τον οποίων δεν είναι σαφές. Ωστόσο, στην επιστολή του διατυπώνεται υπενθυμίσεις σχετικά με την ιεραρχία του οργανισμού και την ευθύνη της κάθε θέσης με κεφαλαία γράμματα και υπογραμμίσεις.

Δύο εβδομάδες πριν, ο Βάρρας έχει διατάξει τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ να ενσωματώσουν στις επιλέξιμες εκτάσεις τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που έλυναν το χρόνιο πρόβλημα της αναγνώρισης των μεσογειακών βοσκοτόπων με την ξυλώδη βλάστηση, δηλαδή του τύπου βοσκοτόπων που επικρατεί στην Ελλάδα – πρόβλημα για το οποίο θεσπίστηκε ως προσωρινή επιδιόρθωση η περιβόητη «τεχνική λύση», η οποία όμως κατέληξε να παρατείνεται για πάνω από μία δεκαετία, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης Βάρρας αποστέλλει αναλυτικότατο υπόμνημα στον προσωπικό λογαριασμό του Μάκη Βορίδη στο gmail και κοινοποιεί στο γραφείο του, με το οποίο επεξηγεί το ζήτημα των βοσκοτόπων και των επιπλοκών που έχουν προκύψει. Τόσο το υπόμνημα, όσο και επιστολές του προς τον υπουργό την ίδια περίοδο, μαρτυρούν τη διάθεση του προέδρου να καθησυχάσει την πολιτική ηγεσία, διαβεβαιώνοντας ότι οι πληρωμές των προκαταβολών των ενισχύσεων θα γίνουν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, παρά τους ελέγχους των ύποπτων ΑΦΜ.

Μάλιστα, με επιστολή στις 2.9.2020 προς τον Μάκη Βορίδη με θέμα «Πληρωμή προκαταβολής Βασικής Ενίσχυσης έτους 2020» ξεκινάει με τη φράση «Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και της επικοινωνίας που είχαμε μαζί στις 27.8.2020…».

Δέσμευση και αποδέσμευση των ΑΦΜ

Παράλληλα, μια ξεχωριστή πορεία που αναδεικνύεται είναι αυτή που αφορά τη δέσμευση των ΑΦΜ, καθώς επίσης και των ύποπτων δικαιούχων τους οποίους η διοίκηση Βάρρα θα οδηγήσει στις εισαγγελικές αρχές τον Οκτώβριο του 2020.

Σε σειρά εσωτερικών εγγράφων του οργανισμού τις τελευταίες μέρες της θητείας του, ο Γρηγόρης Βάρρας καταγγέλλει ότι συγκεκριμένοι υπάλληλοι επιχείρησαν να παρακωλύσουν τις έρευνες που διέταξε για τις περιπτώσεις απάτης, με αποτέλεσμα, προκειμένου αυτές να διεξαχθούν, να γίνουν παρακάμπτοντας τα εν λόγω στελέχη, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Μελάς και η διευθύντρια τεχνικών ελέγχων Ρέππα.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020 είναι η χρονιά στην οποία υπέρμετρη αύξηση αίτησης ενισχύσεων με βάση «Εθνικό Απόθεμα» για τους νεοεισερχόμενους αγρότες, που έχει αποτελέσει μεγάλο μέρος του υπό διερεύνηση σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, η διοίκηση Βάρρα αποφασίζει τη δέσμευση των ύποπτων ΑΦΜ και πιέζει να προχωρήσει η κατανομή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης με βάση τα κριτήρια του 2019.

Στα τέλη του Οκτωβρίου, η σύγκρουση με τους υπαλλήλους δείχνει να κορυφώνεται. Κι ενώ ο Βορίδης θα «παραιτήσει» τον Γρηγόρη Βάρρα επισήμως στις 5 Νοεμβρίου, το υπουργείο έχει ήδη αναγγείλει τον Θεοφάνη Παπά ως νέο πρόεδρο του οργανισμού από τις 2 Νοεμβρίου. Βλέποντας την πόρτα της εξόδου ύστερα από τη σύγκρουση με τα στελέχη και τους υπαλλήλους του οργανισμού, μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, ο απερχόμενος πρόεδρος στέλνει σειρά εσωτερικών επιστολών στις αρμόδιες διευθύνσεις όπου καταγράφονται διεξοδικά τα εμπόδια που αντιμετώπισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα έγγραφα που μελέτησε το in, περιλαμβάνεται και μία εντολή που αποστέλλει η διοίκηση Παπά σχετικά με την κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων και του εθνικού αποθέματος του 2020, λίγες μόλις ημέρες μετά τον ανασχηματισμό που απομακρύνει τον Μάκη Βορίδη από το ΥΠΑΑΤ.

Στην εντολή αναφέρονται οι τρεις βασικότερες επιστολές που έχει στείλει ο Γρηγόρης Βάρρας στις αρχές του Νοεμβρίου 2020. Περιλαμβάνεται επίσης η διαταγή να μη δεσμεύονται τα ελεγχόμενα ΑΦΜ και άρα να λαμβάνουν ενισχύσεις ενόσω ελέγχονται. Επανερχόμενη αργότερα τον ίδιο μήνα, η διοίκηση Παπά με εγκύκλιο θα χαλαρώσει τα κριτήρια ελέγχου που είχε θεσπίσει η διοίκηση Βάρρα.

Όλα αυτά δείχνουν ότι μάλλον απέχουμε από τη θέση στην οποία επιμένει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή δεν είχε γνώση ενός πρόβλήματος που υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει περιγράψει ως δράση εγκληματικής οργάνωσης.