Σημαντική είδηση:
18.03.2026 | 08:40
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα
Πολιτική Γραμματεία 18 Μαρτίου 2026, 10:36

Συχνές επαφές με τη διοίκηση του υπουργείου και ενδοϋπηρεσιακό πόλεμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών της διοίκησης Βάρρα δείχνουν έγγραφα που είδε το in.

ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Την τακτική ενημέρωση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη από τον Γρηγόρη Βάρρα δείχνει σειρά εγγράφων που τέθηκαν στη διάθεση του in.

Αυτά εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν και τη βάση της κατάθεσης του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εν εξελίξει δίκη στελεχών του οργανισμού, του πρώην προέδρου Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων Αθανασίας Ρέππα, για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.

Συγκεκριμένα, τα έγγραφα δείχνουν βήμα προς βήμα την κλιμακούμενη αντιπαράθεση του τότε προέδρου Γρηγόρη Βάρρα με τους Μελά (τότε αντιπρόεδρο), Ρέππα και άλλα στελέχη του οργανισμού, ενώ διαφαίνεται και η τακτική επικοινωνία με την ηγεσία του υπουργείου. Σε αυτά διαφαίνεται με λεπτόμερειες η ενόχληση Βάρρα για τα προσκόμματα που θεωρεί πως θέτουν διάφοροι υπάλληλοι στους ελέγχους, καθώς και τα βήματα που κάνει για να τους παρακάμψει.

Η επισκόπηση των εν λόγω εγγράφων από το in έρχεται επίσης να ενισχύσει τις αμφιβολίες που προέκυψαν από την κατάθεση στη Βουλή του ενημερωτικού σημειώματος Βάρρα τον Ιούλιο του 2020, δια χειρός του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου. Συγκεκριμένα, το εν λόγω σημείωμα που απεστάλη στο e-mail του υπουργού έχει επιβεβαιωθεί πως έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου από το υπουργείο, επισημοποιώντας την αυθεντικότητά του.

Στα έγγραφα, καθίσταται περαιτέρω σαφής η επικοινωνία του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον υπουργό, περιλαμβάνονται τεκμήρια για μια σειρά διενέξεις με τα κατηγορούμενα στελέχη σχετικά με τους ελέγχους, ενώ αποδεικνύεται ότι οι κατανομές δικαιωμάτων που έγιναν αμέσως μετά την απομάκρυνση Βάρρα από το τιμόνι του οργανισμού -και οι οποίες αποτελούν γνώση του υπουργείου- παραπέμπουν ευθέως στις τελευταίες αιχμηρές επιστολές του απερχόμενου προέδρου για τα κακώς κείμενα των ενισχύσεων.

«Της επικοινωνίας που είχαμε»

Το πρώτο κενό που φαίνεται να γεμίζουν τα έγγραφα είναι των γεγονότων που μεσολάβησαν ανάμεσα στο πρώτο ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα του Ιουλίου 2020, που ήρθε τις τελευταίες ημέρες στο φως και την παραίτηση που του ζητήθηκε από τον Μάκη Βορίδη στις αρχές Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Η αρχική παρατήρηση μιας «αύξησης του ζωικού κεφαλαίου» και τα μέτρα που προτάθηκαν για την αντιμετώπισή της τον Ιούλιο, φαίνεται ότι ήδη από τον Αύγουστο έχει γίνει μία πληρέστερη κατανόηση της απάτης που φαίνεται να διεξάγεται, ιδίως όσον αφορά την κατοχύρωση δικαιωμάτων μέσα από ιδιωτικούς βοσκότοπους.

Στα μέσα του Αυγούστου, ο Βάρρας με επιστολή του ανεβάζει τους τόνους απέναντι στους αντιπροέδρους του οργανισμού, καθώς έχει διαπιστώσει προσωπικές τους επικοινωνίες με τον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το περιεχόμενο τον οποίων δεν είναι σαφές. Ωστόσο, στην επιστολή του διατυπώνεται υπενθυμίσεις σχετικά με την ιεραρχία του οργανισμού και την ευθύνη της κάθε θέσης με κεφαλαία γράμματα και υπογραμμίσεις.

Δύο εβδομάδες πριν, ο Βάρρας έχει διατάξει τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ να ενσωματώσουν στις επιλέξιμες εκτάσεις τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που έλυναν το χρόνιο πρόβλημα της αναγνώρισης των μεσογειακών βοσκοτόπων με την ξυλώδη βλάστηση, δηλαδή του τύπου βοσκοτόπων που επικρατεί στην Ελλάδα – πρόβλημα για το οποίο θεσπίστηκε ως προσωρινή επιδιόρθωση η περιβόητη «τεχνική λύση», η οποία όμως κατέληξε να παρατείνεται για πάνω από μία δεκαετία, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης Βάρρας αποστέλλει αναλυτικότατο υπόμνημα στον προσωπικό λογαριασμό του Μάκη Βορίδη στο gmail και κοινοποιεί στο γραφείο του, με το οποίο επεξηγεί το ζήτημα των βοσκοτόπων και των επιπλοκών που έχουν προκύψει. Τόσο το υπόμνημα, όσο και επιστολές του προς τον υπουργό την ίδια περίοδο, μαρτυρούν τη διάθεση του προέδρου να καθησυχάσει την πολιτική ηγεσία, διαβεβαιώνοντας ότι οι πληρωμές των προκαταβολών των ενισχύσεων θα γίνουν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, παρά τους ελέγχους των ύποπτων ΑΦΜ.

Μάλιστα, με επιστολή στις 2.9.2020 προς τον Μάκη Βορίδη με θέμα «Πληρωμή προκαταβολής Βασικής Ενίσχυσης έτους 2020» ξεκινάει με τη φράση «Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και της επικοινωνίας που είχαμε μαζί στις 27.8.2020…».

Δέσμευση και αποδέσμευση των ΑΦΜ

Παράλληλα, μια ξεχωριστή πορεία που αναδεικνύεται είναι αυτή που αφορά τη δέσμευση των ΑΦΜ, καθώς επίσης και των ύποπτων δικαιούχων τους οποίους η διοίκηση Βάρρα θα οδηγήσει στις εισαγγελικές αρχές τον Οκτώβριο του 2020.

Σε σειρά εσωτερικών εγγράφων του οργανισμού τις τελευταίες μέρες της θητείας του, ο Γρηγόρης Βάρρας καταγγέλλει ότι συγκεκριμένοι υπάλληλοι επιχείρησαν να παρακωλύσουν τις έρευνες που διέταξε για τις περιπτώσεις απάτης, με αποτέλεσμα, προκειμένου αυτές να διεξαχθούν, να γίνουν παρακάμπτοντας τα εν λόγω στελέχη, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Μελάς και η διευθύντρια τεχνικών ελέγχων Ρέππα.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020 είναι η χρονιά στην οποία υπέρμετρη αύξηση αίτησης ενισχύσεων με βάση «Εθνικό Απόθεμα» για τους νεοεισερχόμενους αγρότες, που έχει αποτελέσει μεγάλο μέρος του υπό διερεύνηση σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, η διοίκηση Βάρρα αποφασίζει τη δέσμευση των ύποπτων ΑΦΜ και πιέζει να προχωρήσει η κατανομή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης με βάση τα κριτήρια του 2019.

Στα τέλη του Οκτωβρίου, η σύγκρουση με τους υπαλλήλους δείχνει να κορυφώνεται. Κι ενώ ο Βορίδης θα «παραιτήσει» τον Γρηγόρη Βάρρα επισήμως στις 5 Νοεμβρίου, το υπουργείο έχει ήδη αναγγείλει τον Θεοφάνη Παπά ως νέο πρόεδρο του οργανισμού από τις 2 Νοεμβρίου. Βλέποντας την πόρτα της εξόδου ύστερα από τη σύγκρουση με τα στελέχη και τους υπαλλήλους του οργανισμού, μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, ο απερχόμενος πρόεδρος στέλνει σειρά εσωτερικών επιστολών στις αρμόδιες διευθύνσεις όπου καταγράφονται διεξοδικά τα εμπόδια που αντιμετώπισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα έγγραφα που μελέτησε το in, περιλαμβάνεται και μία εντολή που αποστέλλει η διοίκηση Παπά σχετικά με την κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων και του εθνικού αποθέματος του 2020, λίγες μόλις ημέρες μετά τον ανασχηματισμό που απομακρύνει τον Μάκη Βορίδη από το ΥΠΑΑΤ.

Στην εντολή αναφέρονται οι τρεις βασικότερες επιστολές που έχει στείλει ο Γρηγόρης Βάρρας στις αρχές του Νοεμβρίου 2020. Περιλαμβάνεται επίσης η διαταγή να μη δεσμεύονται τα ελεγχόμενα ΑΦΜ και άρα να λαμβάνουν ενισχύσεις ενόσω ελέγχονται. Επανερχόμενη αργότερα τον ίδιο μήνα, η διοίκηση Παπά με εγκύκλιο θα χαλαρώσει τα κριτήρια ελέγχου που είχε θεσπίσει η διοίκηση Βάρρα.

Όλα αυτά δείχνουν ότι μάλλον απέχουμε από τη θέση στην οποία επιμένει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή δεν είχε γνώση ενός πρόβλήματος που υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει περιγράψει ως δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Σύνταξη
«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Εκδήλωση 18.03.26

Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Σύνταξη
Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
Πρόεδρος της Βουλής 18.03.26

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα Deutsche Welle

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Την Πέμπτη παραδίδει την έδρα του ο Κωνσταντινόπουλος – «Κλείνει ένας συναρπαστικός κύκλος ζωής»
ΠΑΣΟΚ 18.03.26

Σήμερα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θα ψηφίσει για τον νέο αντιπρόεδρο της Βουλής, θέση που απώλεσε με τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, και αύριο θα πραγματοποιήσει την τελευταία ομιλία του στην ολομέλεια

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές ελέγχεται από τη ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλιτεύοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί «αδιάφορου» θέματος - Τι είπε για τον πόλεμο και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Εσωτερικός διχασμός και στα δυο κόμματα πριν το κόμμα Τσίπρα, ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων, τελεσίγραφα και διορίες στην Κουμουνδούρου.

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Η προσπάθεια του Μαξίμου να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του ΑΠ (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση). Η επιχείρηση απαξίωσης του σκανδάλου με μπροστινό τον Αδ. Γεωργιάδη. Το εσωτερικό της ΝΔ και το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές θεωρεί δεδομένη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι στους γαλάζιους διαδρόμους αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογείται. Μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αναλύει την πολιτική κατάσταση και τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Επιμένει ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και τον λαό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν παίρνει τίποτα πίσω για την απειλή στη Σούδα.

Σύνταξη
H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17.03.26

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
ΠΑΣΟΚ 17.03.26

Μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που, ωστόσο, εξέπεσε λόγω της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα

Σύνταξη
Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

«Δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Σύνταξη
Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

«Πολιτική απάντηση» ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για το σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και για αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «ευθύνες υπουργών που δεν θα διερευνηθούν ποτέ, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας»

Σύνταξη
Θεατής απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας η κυβέρνηση – Γενικόλογες υποσχέσεις Χατζηδάκη για μέτρα στήριξης
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

«Θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια», δήλωσε ο Κωστής για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Σύνταξη
Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ελλάδα 18.03.26

Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Euroleague 18.03.26

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Εκδήλωση 18.03.26

Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Σύνταξη
Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
30 χρόνια 18.03.26

Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ
Κόσμος 18.03.26

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας

Σύνταξη
Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Fizz 18.03.26

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 18.03.26

Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Media 18.03.26

Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Σύνταξη
Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα ήταν αυτά που επικαλέστηκε η CAF για να αλλάξει το αποτέλεσμα του τελικού και το Μαρόκο να πάρει τελικά το τρόπαιο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη.

Σύνταξη
Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
Πρόεδρος της Βουλής 18.03.26

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα Deutsche Welle

Σύνταξη
Athens Emerges as Leading Hotel Market
English edition 18.03.26

Athens had already led the rankings between 2022 and 2024, with double-digit growth in hotel values (11.6%, 11.2% and 11.8% respectively).

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

