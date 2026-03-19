Παραχώρηση του Αρχοντικού Βρανά από τον Δήμο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

Στην διάσωση και αξιοποίηση του Αρχοντικού Βρανά, στον Παπάδο της Γέρας, αποφάσισε να προχωρήσει ο Δήμος Μυτιλήνης με την εισήγηση για την δωρεάν παραχώρηση του κτιρίου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης που εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026.

Όπως προσθέτει στην επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος Μυτιλήνης, «η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται στα 50 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, με τη μορφή χρησιδανείου και με αποκλειστικό σκοπό την ίδρυση Βιβλιοθήκης στη Γέρα, σύμφωνα με αίτημα που είχαν καταθέσει η Κοινότητα του Παπάδου και ο Παγγεραγωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος».

Νέο πάρκο αναψυχής

Στο Δήμο Μυτιλήνης επίσης, με ανάρτηση του ο Δήμαρχος Παναγιώτης Χριστόφας ενημέρωσε για την επίσκεψη που πραγματοποίησε μαζί με τον Περιφερειάρχη κ. Μουτζούρη, του υπό δημιουργία πάρκου αναψυχής στην Αγία Κυριακή αναφέροντας: «Είχαμε την ευκαιρία να τον ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών στην έκταση των περίπου 40 στρεμμάτων, που θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο πολυχώρο αναψυχής και αθλητισμού για όλες τις ηλικίες.

Οι εργασίες προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς και σύμφωνα με τη μελέτη θα διαμορφωθούν γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, ποδοσφαίρου 5×5, pump track, παιδική χαρά με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, ειδικός χώρος ποδηλάτου για μικρά παιδιά, διαδρομές πεζών και ποδηλάτων, ενώ θα τοποθετηθούν και όργανα υπαίθριας γυμναστικής».