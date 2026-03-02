Αναβαθμίζεται το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης
Ένταξη έργου ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα,
Ανακαινίζεται και αναβαθμίζεται ενεργειακά το δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης» με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάση έπειτα από σχετική πρόταση που είχε υποβάλλει ο Δήμος Μυτιλήνης το προηγούμενο έτος.
Όπως προσθέτει η επίσημη ενημέρωση του Δήμου Μυτιλήνης, το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.275.000 ευρώ και με προθεσμία εκτέλεσης τους 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, περιλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και αντικατάσταση μονάδων ψύξης/θέρμανσης και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED.
Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου, ώστε να ικανοποιεί και να ξεπερνά τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.
