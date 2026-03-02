Αναβαθμίζεται το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

Ανακαινίζεται και αναβαθμίζεται ενεργειακά το δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης» με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάση έπειτα από σχετική πρόταση που είχε υποβάλλει ο Δήμος Μυτιλήνης το προηγούμενο έτος.

Όπως προσθέτει η επίσημη ενημέρωση του Δήμου Μυτιλήνης, το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.275.000 ευρώ και με προθεσμία εκτέλεσης τους 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, περιλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και αντικατάσταση μονάδων ψύξης/θέρμανσης και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED.

Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου, ώστε να ικανοποιεί και να ξεπερνά τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.