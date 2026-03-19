Μαριάνα Κατσιμίχα: Γιατί αλλάζει τον τίτλο στο τραγούδι της «Το Βαλς των Χαμένων Ονείρων»

Η ερμηνεία της Μαριάνας Κατσιμίχα στο τραγούδι «Το Βαλς των Χαμένων Ονείρων», σε μουσική Δημήτρη Καρρά και στίχους Άλκη Αλκαίου έγινε viral στο TikTok και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις αρχές του 2026, κερδίζοντας μεγάλη αναγνωρισιμότητα.

Τι συνέβη και αλλάζει τίτλο το τραγούδι

Ωστόσο, η τραγουδίστρια αναγκάζεται να αλλάξει επίσημα τίτλο και από «Βαλς των Χαμένων Ονείρων» μετονομάζεται σε «Το Βαλς των Ονείρων», έπειτα από επιθυμία του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου και κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι.

Το αίτημα για την αλλαγή προέκυψε ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση ανάμεσα σε δύο διαφορετικά έργα: αφενός στο νέο τραγούδι που βασίζεται σε αδημοσίευτο στίχο του Άλκη Αλκαίου και αφετέρου στο ιστορικό, ορχηστρικό «Βαλς των χαμένων ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, που είχε γραφτεί για την ταινία «Χαμένα Όνειρα».

Το Βαλς των Χαμένων Ονείρων: ‘Εγινε viral

Tο τραγούδι έχει ξεπεράσει το 1.000.000 streams, παράλληλα σημειώνει δυναμική τροχία στα social media και ειδικά στο TikTok.

Μαριάνα Κατσιμίχα: Πώς διαχειρίζεται την αναγνωρισιμότητα λόγω του πατέρα της Πάνου Κατσιμίχα

«Ο μπαμπάς μου ποτέ δεν με έκανε να νιώσω πως είναι κάτι ιδιαίτερο η καριέρα του στη μουσική», είχε πει σε εκπομπή του Action 24η Μαριάνα Κατσιμίχα.

«Εγώ δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω σταρ. Το “αντιστάρ” ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωσή μου. Δεν είναι πολύ εύκολη η ζωή ενός μουσικού, ενός καλλιτέχνη οικονομικά.

Είμαι… κλαψιάρα στη μουσική, μου αρέσει η νοσταλγία, ο ρομαντισμός. Πάντα ήμουν ευαίσθητη. Δεν διαχωρίζω τον καλλιτέχνη από τον άνθρωπο, θα με επηρεάσει αν απογοητευτώ από τον χαρακτήρα του».