Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Vladimir: Ένα πανεπιστημιακό σκάνδαλο, η επιθυμία και το χάσμα των γενεών
19 Μαρτίου 2026, 06:02

Vladimir: Ένα πανεπιστημιακό σκάνδαλο, η επιθυμία και το χάσμα των γενεών

Η νέα σειρά του Netflix, Vladimir, εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία μέσα από ένα σκάνδαλο που συγκλονίζει μια πανεπιστημιούπολη

Τα πανεπιστήμια αποτελούν εδώ και καιρό ιδανικό σκηνικό για ιστορίες εξουσίας, φιλοδοξίας και ερωτικών σκανδάλων. Η νέα σειρά «Vladimir» του Netflix, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τζούλια Μέι Τζόνας, χρησιμοποιεί αυτό το γνώριμο περιβάλλον για να αφηγηθεί μια ιστορία που αμφισβητεί τις εύκολες κατηγοριοποιήσεις γύρω από το ποιος κατέχει την εξουσία και ποιος την υφίσταται.

Στο κέντρο της πλοκής βρίσκεται ένα πανεπιστήμιο που συγκλονίζεται από κατηγορίες ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Ένας καταξιωμένος καθηγητής λογοτεχνίας, ο Τζον (Τζον Σλάτερι), αναγκάζεται να παραιτηθεί ύστερα από καταγγελίες φοιτητριών. Όμως η ιστορία δεν επικεντρώνεται τόσο στον ίδιο όσο στη σύζυγό του, μια 58χρονη καθηγήτρια που υποδύεται η Ρέιτσελ Βάις.

Η ηρωίδα παραμένει στο πλευρό του άντρα της, επιμένοντας ότι οι σχέσεις του ήταν συναινετικές και όχι κακοποιητικές. Ταυτόχρονα όμως η ίδια βυθίζεται σε μια όλο και πιο έντονη εμμονή με έναν νεαρό συνάδελφό τους: τον φιλόδοξο συγγραφέα Βλαντίμιρ Βλαντίνισκι (Λίο Γούντολ).

Έτσι, η σειρά μετατρέπει ένα γνώριμο πανεπιστημιακό σκάνδαλο σε κάτι πιο περίπλοκο: μια ιστορία για την επιθυμία, την εξουσία και τις αντιφάσεις του φεμινισμού σε διαφορετικές γενιές.

YouTube thumbnail

Όταν η επιθυμία γίνεται εμμονή

Η αφήγηση κινείται σε δύο παράλληλες γραμμές.

Η πρώτη αφορά την κρίση που ξεσπά στο πανεπιστήμιο μετά τις καταγγελίες εναντίον του Τζον. Παρά το γεγονός ότι για χρόνια θεωρούνταν υπερασπιστής των γυναικών συγγραφέων και της παρουσίας των γυναικών στην ακαδημαϊκή κοινότητα, οι πράξεις του αντιμετωπίζονται πλέον διαφορετικά στο κλίμα που δημιούργησε το #MeToo.

Η σύζυγός του προσπαθεί να υπερασπιστεί τον ίδιο αλλά και μια ολόκληρη αντίληψη για τη σεξουαλική ελευθερία που χαρακτήριζε τη δική της γενιά.

Η δεύτερη ιστορία αφορά την ίδια. Από τη στιγμή που γνωρίζει τον Βλαντίμιρ, η καθηγήτρια αρχίζει να φαντάζεται μια σχέση μαζί του. Ο νεαρός συγγραφέας μετατρέπεται σταδιακά σε αντικείμενο εμμονής και επιθυμίας.

Η εμμονή αυτή αποκτά όλο και πιο έντονο χαρακτήρα, οδηγώντας την ηρωίδα σε φαντασιώσεις αλλά και πράξεις που θυμίζουν τα ίδια μοτίβα εξουσίας που κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε ο σύζυγός της.

Το αγαπημένο σκάνδαλο της πανεπιστημιούπολης

Η πανεπιστημιακή ζωή και τα σκάνδαλα εξουσίας αποτελούν εδώ και δεκαετίες πρόσφορο υλικό για ιστορίες στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.

Στο σατιρικό μυθιστόρημα «Disorientation» της Έλεϊν Χσιέ Τσόου, μια υποψήφια διδάκτωρ ανακαλύπτει ότι ένας διάσημος ποιητής που παρουσιαζόταν ως Κινεζοαμερικανός είναι στην πραγματικότητα ένας λευκός άνδρας που κατασκεύασε μια ψεύτικη ταυτότητα.

Η αποκάλυψη ενός τέτοιου σκανδάλου δεν αποτελεί έκπληξη: όπως παρατηρεί η ηρωίδα του βιβλίου, «οι ακαδημαϊκοί λατρεύουν τα ακαδημαϊκά σκάνδαλα».

Παρόμοια μοτίβα εμφανίζονται συχνά και στον κινηματογράφο ή τη λογοτεχνία, όπως στην ταινία «Mona Lisa Smile» ή στο μυθιστόρημα «Wonder Boys», όπου οι καθηγητές μπλέκουν σε περίπλοκες ερωτικές σχέσεις με φοιτήτριες.

Το χάσμα των γενεών μετά το #MeToo

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του «Vladimir» είναι η σύγκρουση ανάμεσα στις γενιές.

Οι φοιτήτριες του πανεπιστημίου αντιμετωπίζουν τη σύζυγο του κατηγορούμενου καθηγητή ως συνένοχη και ζητούν την απομάκρυνσή της από τη διδασκαλία. Η παρουσία της, λένε, υπενθυμίζει την κατάχρηση εξουσίας και τον τρόπο με τον οποίο η ακαδημαϊκή κοινότητα για χρόνια έκλεινε τα μάτια. Από τη δική τους σκοπιά, δεν υπάρχει καμία «ανάλαφρη» αφήγηση σεξουαλικής απελευθέρωσης – μόνο εμπειρίες που βίωσαν ως βαθιά τραυματικές.

Η ίδια, όμως, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Για τη δική της γενιά, εξηγεί, η συζήτηση γύρω από το σεξ συνδεόταν κυρίως με την απελευθέρωση των γυναικών και την απόρριψη των συντηρητικών περιορισμών – όχι με την έννοια του τραύματος ή της κακοποίησης. Όμως αυτό την εγκλωβίζει σε μια αφήγηση που έχει «πεθάνει» εδώ και καιρό. Δεν μπορεί να δει ότι η οπτική της για τον κόσμο αναπαράγει ό,τι στην πραγματικότητα καταπιέζει και φιμώνει γυναίκες.

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο οπτικές βρίσκεται η κόρη της, Σιντ, η οποία λειτουργεί ως ένας ενδιάμεσος κρίκος. Αν και αναγνωρίζει τη δυναμική εξουσίας στις σχέσεις του πατέρα της με φοιτήτριες, έχει αναλάβει να τον υπερασπιστεί νομικά. Η θέση της είναι επομένως αντιφατική: κατανοεί τα επιχειρήματα της νεότερης γενιάς, αλλά ταυτόχρονα παραμένει δεσμευμένη στον ρόλο της ως υπερασπίστριας του πατέρα της.

Με αυτόν τον τρόπο η σειρά φωτίζει την ένταση ανάμεσα σε διαφορετικές αντιλήψεις για τη σεξουαλικότητα και την εξουσία: οι νεότεροι τη βλέπουν κυρίως μέσα από το πρίσμα της ανισότητας και της κατάχρησης, ενώ η παλαιότερη γενιά εξακολουθεί να τη συνδέει με την ιδέα της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Αυτή η διαφορά οπτικής γεννά μια βαθιά αμοιβαία δυσπιστία που διαπερνά ολόκληρη την ιστορία.

Μια ιστορία χωρίς εύκολες απαντήσεις

Το μυθιστόρημα της Τζόνας αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες ηθικές απαντήσεις. Οι χαρακτήρες κινούνται σε μια «γκρίζα ζώνη», όπου οι ρόλοι θύτη και θύματος δεν είναι πάντα ξεκάθαροι.

Η τηλεοπτική μεταφορά διατηρεί αυτή την αμφισημία, αν και το τέλος διαφοροποιείται ελαφρώς από το βιβλίο, δίνοντας στη σειρά έναν πιο δραματικό και σκοτεινό τόνο.

Η ερμηνεία της Ρέιτσελ Βάις αποτελεί το επίκεντρο της σειράς, αποτυπώνοντας μια γυναίκα που παλεύει με τη γήρανση, την επιθυμία και την ανάγκη να παραμείνει επιθυμητή.

Τελικά, το «Vladimir» δεν είναι απλώς μια ιστορία για σκάνδαλα στο πανεπιστήμιο. Είναι μια μελέτη για το πώς η εξουσία, η επιθυμία και η αυτοδικαίωση μπορούν να διαστρεβλώσουν την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και για τους άλλους.

Η πρωταγωνίστρια πιστεύει ότι υπερασπίζεται μια παλαιότερη ιδέα σεξουαλικής ελευθερίας, όμως αδυνατεί να δει πως αυτή η αντίληψη είναι ήδη παγιδευμένη σε ένα ξεπερασμένο αφήγημα. Με αυτόν τον τρόπο, η σειρά υπονοεί ότι ακόμη και οι πιο «απελευθερωμένες» στάσεις προηγούμενων γενεών μπορούν να αναπαράγουν τις ίδιες ανισότητες που υποτίθεται ότι αμφισβητούν. Έτσι, πίσω από τη ρητορική της ελευθερίας, παραμένει συχνά το ίδιο βλέμμα εξουσίας.

*Με πληροφορίες από: The Conversation 

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Νέο χτύπημα του Ιράν σε μονάδα LNG στο Κατάρ

Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Η Μικαέλα Κόελ κάνει μια κινηματογραφική βουτιά σε ένα παράνομο τουρνουά με συγκρούσεις μέχρι θανάτου

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ

Η ζωή μετά τον οσκαρικό εξευτελισμό - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις

Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα

Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς

Προκαλεί σοκ ο άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης - Δραματική έκκληση για πληροφορίες

Σε συμφωνία ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες για τη σεξουαλική κακοποίηση

Ο Μακρόν ζητά moratorium από Τραμπ και αλ Θάνι

5 νεκροί στο Ισραήλ και τη Δυτική Οχθη από ιρανική πυραυλική επίθεση

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

