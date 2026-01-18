Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026

Όταν ακούς μια ιστορία από δύο πλευρές, κάποιος από τους δύο λέει ψέματα.

Το His & Hers ξεκινά από αυτή τη φράση και τη χρησιμοποιεί ως πλαίσιο: όχι για να βρει ποιος ψεύδεται, αλλά για να δείξει πώς φτιάχνεται μια αφήγηση και ποιοι μένουν εκτός της.

Η νέα σειρά του Netflix δεν αφιερώνει χρόνο σε εισαγωγικές αφηγήσεις. Ένας φόνος έχει ήδη συμβεί από το πρώτο επεισόδιο και μια μικρή πόλη έχει ήδη αρχίσει να τον απορροφά. Δεν πρόκειται για έναν τόπο που περιμένει εξελίξεις, αλλά για έναν τόπο που έχει μάθει να ζει με όσα δεν λέγονται.

Η πλοκή προχωρά μέσα από διαδοχικές ανατροπές. Κάθε λεπτό από την αρχή μέχρι τους τίτλους τέλους του τελευταίου επεισοδίου είναι ένα συνεχές plot twist. Κάθε νέο στοιχείο μοιάζει να ξεκαθαρίζει την εικόνα, αλλά ταυτόχρονα την κάνει πιο στενή και πιο ασφυκτική. Οι επιλογές μειώνονται, οι εκδοχές όμως αυξάνονται. Τίποτα δεν κλείνει οριστικά και τίποτα δεν αποδεικνύεται τελικό.

Η έρευνα και η αλήθεια

Η Άννα, δημοσιογράφος, και ο Τζακ, αστυνομικός, ερευνούν την ίδια υπόθεση από διαφορετικές θέσεις. Εκείνη μέσα από το ρεπορτάζ, εκείνος μέσα από τον θεσμικό του ρόλο. Και οι δύο όμως είναι προσωπικά εμπλεκόμενοι.

Η έρευνα δεν λειτουργεί εδώ ως καθαρή διαδικασία αποκάλυψης. Άλλοι μπαίνουν στο προσκήνιο και άλλοι μένουν σταθερά εκτός. Κάθε μαρτυρία και κάθε επιστροφή στο παρελθόν δεν φέρνει απλώς πληροφορίες, αλλά μετακινεί την ευθύνη. Η αλήθεια δεν εμφανίζεται ως ένα σύνολο γεγονότων, αλλά ως κάτι που εξαρτάται από το ποιος μιλά και ποιος ακούγεται.

Μια πόλη που ξέρει, αλλά δεν μιλά

Η Dahlonega παρουσιάζεται ως μια μικρή πόλη όπου όλοι γνωρίζονται, αλλά δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια θέση. Κάποιοι έχουν χρήμα και ιδιωτικότητα. Κάποιοι άλλοι υπάρχουν κυρίως μέσα από τη δουλειά τους.

Η σειρά δίνει σημασία σε μικρές, καθημερινές λεπτομέρειες: ποιος μπαίνει σε ποια σπίτια, ποιος καθαρίζει, ποιος γνωρίζει συνήθειες χωρίς να ερωτάται ποτέ γι’ αυτές. Τίποτα από αυτά δεν παρουσιάζεται ως τυχαίο. Είναι η υλική πλευρά της κοινωνικής ιεραρχίας.

Το His & Hers μιλά για την τάξη μέσα από την πρόσβαση. Ποιος έχει κλειδιά. Ποιος έχει άλλοθι. Ποιος μπορεί να κινείται χωρίς να δημιουργεί υποψίες. Ποιος μπαίνει σε έναν κύκλο και με ποιους όρους. Οι άνθρωποι των «πίσω χώρων» δεν παρουσιάζονται ως φόντο, αλλά ως αναγκαίοι για να λειτουργήσει το σύστημα.

Είναι αυτοί που κρατούν τις ισορροπίες σε καθημερινό επίπεδο. Γνωρίζουν τις ζωές των ανώτερων όχι επιφανειακά, αλλά στην πρακτική τους διάσταση: πότε λείπουν, τι αφήνουν πίσω, τι κρύβουν, τι θεωρούν δεδομένο. Τις γνωρίζουν συχνά καλύτερα απ’ ό,τι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές τους, ακριβώς επειδή τις παρατηρούν χωρίς να διεκδικούν χώρο μέσα σε αυτές.

Η σειρά υπογραμμίζει, χωρίς να το δραματοποιεί, ότι αυτή η γνώση δεν είναι ουδέτερη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απαραίτητοι για να διατηρείται η κανονικότητα, αλλά ακριβώς γι’ αυτό κρατούν και τη δυνατότητα ανατροπής της.

Το His & Hers υπενθυμίζει κάτι που συχνά ξεχνιέται: ότι τα συστήματα δεν στηρίζονται μόνο στην εξουσία αυτών που φαίνονται, αλλά και στη σιωπηλή εργασία αυτών που κινούνται στο περιθώριο. Και ότι η σταθερότητα που απολαμβάνουν οι «από πάνω» εξαρτάται καθημερινά από ανθρώπους που έχουν μάθει να μην φαίνονται — αλλά βλέπουν τα πάντα.

Η ενοχή

Ένα σταθερό μοτίβο της σειράς είναι ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες κρίνονται — και, με τον χρόνο, μαθαίνουν να κρίνουν οι ίδιες τον εαυτό τους. Τα«mean girls» του παρελθόντος δεν λειτουργούν απλώς ως αρνητικοί χαρακτήρες, αλλά ως προϊόν ενός περιβάλλοντος που επιβραβεύει τη σκληρότητα όταν αυτή συνοδεύεται από κοινωνικό κύρος και προστασία. Μια κλίκα κοριτσιών βγαλμένη από έναν κόσμο που θυμίζει τα Παράσιτα Μπονγκ Τζουν-χο.

Η Άννα κουβαλά ενοχές για πράγματα που δεν έκανε, ενώ άλλοι συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς συνέπειες για όσα έκαναν. Η ευθύνη μετατοπίζεται: όχι προς εκείνους που άσκησαν βία, αλλά προς εκείνη που επιμένει να θυμάται και να μιλά.

Αυτή η κρίση δεν κατανέμεται ισότιμα. Οι γυναίκες που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα έχουν τη δυνατότητα να μεταφράσουν τη βία τους σε «νεανικό λάθος», σε κάτι παροδικό που ο χρόνος υποτίθεται ότι διορθώνει. Όσες βρίσκονται χαμηλότερα στην κοινωνική ιεραρχία δεν έχουν αυτή την επιλογή: η εμπειρία τους γίνεται βάρος, η μνήμη τους αντιμετωπίζεται με καχυποψία και η επιμονή τους να μιλήσουν ερμηνεύεται ως πρόβλημα χαρακτήρα.

Η βία που ξεκινά νωρίς και δεν σταματά

Το αποτέλεσμα είναι διπλό και σωρευτικό. Από τη μία, όσοι ασκούν τη βία μαθαίνουν πολύ νωρίς ότι τα όρια είναι διαπραγματεύσιμα. Ότι μπορούν να πιέζουν, να δοκιμάζουν και να ξεπερνούν γραμμές χωρίς συνέπειες, αρκεί να βρίσκονται στη «σωστή» κοινωνική θέση. Η σκληρότητα δεν διορθώνεται, αλλά ενσωματώνεται ως αποδεκτός τρόπος συμπεριφοράς.

Από την άλλη, τα θύματα μαθαίνουν ότι η εμπειρία τους δεν έχει βάρος. Ότι αν μιλήσουν, θα αμφισβητηθούν, ενώ αν σωπάσουν, το περιβάλλον θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Η σιωπή δεν επιβάλλεται μόνο απ’ έξω· εσωτερικεύεται ως στρατηγική επιβίωσης.

Σε επίπεδο κοινότητας, αυτό παράγει μια σταθερή κανονικότητα: όλοι γνωρίζουν, αλλά κανείς δεν κατονομάζει. Η βία δεν εξαφανίζεται — απλώς μετακινείται, γίνεται πιο προσεκτική, πιο καλυμμένη, πιο αποτελεσματική. Και όσο περνά ο χρόνος, τόσο δυσκολότερο γίνεται να ξεχωρίσει κανείς το «λάθος της νιότης» από ένα μοτίβο συμπεριφοράς που έχει ήδη παγιωθεί.

Έτσι, όταν η βία επιστρέφει αργότερα με πιο σοβαρές συνέπειες, παρουσιάζεται ως απρόβλεπτη εξαίρεση. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα μιας κοινωνίας που έμαθε να συγχωρεί νωρίς και να σωπαίνει συστηματικά.

Το τραύμα δεν κλείνει μόνο του

Στο His & Hers το τραύμα δεν ανήκει στο παρελθόν. Καθορίζει επιλογές, σχέσεις και σιωπές. Δεν περνά επειδή περνά ο χρόνος. Περνά μόνο όταν αναγνωρίζεται — και εδώ αυτό δεν συμβαίνει.

Αντίθετα, το τραύμα εσωτερικεύεται. Το υποκείμενο που δέχτηκε bullying μαθαίνει να αμφισβητεί τη δική του εμπειρία, να μεταφράζει τη βία ως προσωπική αποτυχία και να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του για να μην «ενοχλεί». Η μνήμη δεν σβήνεται, αλλά πειθαρχείται. Και αυτή η πειθαρχία γίνεται τρόπος ζωής.

Έτσι, το τραύμα δεν μένει ατομικό. Μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και από γενιά σε γενιά, όχι μόνο μέσω της βίας, αλλά και μέσω της σιωπής. Επιστρέφει με άλλη μορφή: ως καχυποψία, ως αυτοέλεγχο, ως αδυναμία εμπιστοσύνης. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως πράξη.

Στο τέλος, η σειρά δεν επιμένει στο ποιος είπε ψέματα. Επιμένει στο ποιος ακούστηκε όταν μιλούσε και ποιος αγνοήθηκε. Ποια ιστορία θεωρήθηκε αξιόπιστη και ποια απορρίφθηκε ως υπερβολή ή αστάθεια.

Και εκεί η αρχική φράση αλλάζει νόημα: όταν ακούς μια ιστορία από δύο πλευρές, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποιος λέει ψέματα. Είναι ποια πλευρά έχουμε μάθει να πιστεύουμε — και ποια έχουμε μάθει να αμφισβητούμε πρώτα.