The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης

Η πολεμική δραματική ταινία «The Tasters» του σκηνοθέτη Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται μια λιγότερο γνωστή ιστορία του Β ‘ Παγκοσμίου Πολέμου, βασισμένη στη συγκλονιστική μαρτυρία της Μάργκοτ Βελκ. Η ίδια αποκάλυψε το 2012 ότι, στα χρόνια του πολέμου, αναγκάστηκε να δοκιμάζει τα γεύματα που προορίζονταν για τον Αδόλφος Χίτλερ ώστε να διαπιστώνεται αν είχαν δηλητηριαστεί.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Women at Hitler’s Table» της Ροζέλα Ποστορίνο που κυκλοφόρησε το 2018 και εμπνεύστηκε από την ιστορία της Βελκ.

Η αληθινή ιστορία πίσω από την ταινία

Η υπόθεση τοποθετείται στο 1943 και ακολουθεί τη Ρόζα Ζάουερ, την οποία υποδύεται η Ελίζα Σλοτ. Η νεαρή γυναίκα φεύγει από το Βερολίνο για να ζήσει στην Ανατολική Πρωσία με τους πεθερούς της, ενώ ο σύζυγός της πολεμά στο ρωσικό μέτωπο.

Η μετακόμιση γίνεται με την ελπίδα ότι θα γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς της πρωτεύουσας. Πολύ γρήγορα όμως συνειδητοποιεί ότι η ζωή στην επαρχία δεν είναι πιο ασφαλής. Στρατιώτες των Ναζί την παίρνουν μαζί με άλλες γυναίκες του χωριού και τις μεταφέρουν σε μια μυστική εγκατάσταση.

Οι γυναίκες που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ

Οι γυναίκες οδηγούνται στο διαβόητο «Λημέρι του Λύκου», το μυστικό αρχηγείο του αιμοσταγή δικτάτορα. Εκεί τους ανατίθεται μια επικίνδυνη αποστολή: να δοκιμάζουν κάθε πιάτο που προορίζεται για τον Φύρερ πριν φτάσει στο τραπέζι του.

Καθισμένες γύρω από ένα τραπέζι, υπό τη συνεχή επιτήρηση στρατιωτών, τρώνε τα γεύματα που έχουν ετοιμάσει οι μάγειρες. Στη συνέχεια πρέπει να περιμένουν για να φανεί αν κάποια θα εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης. Ο φόβος είναι μόνιμος, καθώς καμία δεν ξέρει αν το επόμενο γεύμα θα είναι και το τελευταίο της.

Η ταινία χρησιμοποιεί μια μουντή, σχεδόν αποχρωματισμένη οπτική παλέτα που ενισχύει την αίσθηση ασφυξίας και αβεβαιότητας της εποχής. Παράλληλα, ο ίδιος ο Χίτλερ δεν εμφανίζεται ποτέ στην οθόνη, παρότι η παρουσία του καθορίζει τα πάντα.

Η ερμηνεία της Ελίζα Σλοτ στο επίκεντρο

Η ερμηνεία της Σλοτ αποτελεί τον συναισθηματικό πυρήνα της ταινίας. Η Ρόζα παρουσιάζεται ως μια γυναίκα που προσπαθεί να κατανοήσει την κατάσταση στην οποία έχει παγιδευτεί, ενώ παλεύει με τον φόβο και την αβεβαιότητα.

Με μικρές κινήσεις, βλέμματα και σιωπές, η ηθοποιός αποδίδει την ένταση που βιώνει ο χαρακτήρας της. Η ερμηνεία της δίνει βάθος στην ιστορία και λειτουργεί ως σταθερό σημείο μέσα στο σκοτεινό περιβάλλον της ταινίας.

Σχέσεις, φόβος και επιβίωση στο Λημέρι του Λύκου

Οι υπόλοιπες γυναίκες αποκτούν σταδιακά δική τους προσωπικότητα. Η Έμμα Φαλκ ξεχωρίζει ως η αισιόδοξη Λένι, ενώ η Άλμα Χασούν ενσαρκώνει την πιο κλειστή και επιφυλακτική Έλφριντε.

Ανάμεσα στις γυναίκες αναπτύσσονται περίπλοκες σχέσεις. Άλλοτε δημιουργούνται δεσμοί αλληλεγγύης και άλλοτε εμφανίζονται ανταγωνισμοί, καθώς όλες προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον όπου τίποτα δεν είναι βέβαιο.

Παράλληλα, η παρουσία των Ναζί είναι συνεχώς απειλητική. Ένας αξιωματικός, τον οποίο υποδύεται ο Μαξ Ρίμελτ, αρχίζει να ξεχωρίζει τη Ρόζα, και ανάμεσά τους δημιουργείται μια μυστική σχέση που προσφέρει στιγμιαία διαφυγή από τη σκληρή πραγματικότητα.

Μια διαφορετική ματιά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η σκηνοθεσία του Σολντίνι κινείται σε χαμηλούς τόνους, επιτρέποντας στην ένταση να αναδύεται μέσα από μικρές στιγμές και καθημερινές σκηνές. Η μουσική του Μάουρο Παγάνι λειτουργεί ως υπόγεια υπενθύμιση του πολέμου που μαίνεται έξω από το κάδρο.

Σε έναν κινηματογράφο γεμάτο ιστορίες για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το «The Tasters» ξεχωρίζει επειδή εστιάζει στις γυναίκες που βρέθηκαν παγιδευμένες σε ένα σύστημα φόβου και ελέγχου.

Μέσα από μικρές πράξεις καλοσύνης και αλληλεγγύης, οι ηρωίδες προσπαθούν να διατηρήσουν την ανθρωπιά τους. Το αποτέλεσμα είναι μια διακριτικά συγκλονιστική ταινία που εξερευνά τα όρια της επιβίωσης και τα ηθικά διλήμματα που γεννά ο πόλεμος.

*Με πληροφορίες από: Τhe Conversation