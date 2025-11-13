magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει
Στα όρια 13 Νοεμβρίου 2025 | 13:40

Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει

Το νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 επιχειρεί να «διαβάσει» το DNA του Αδόλφου Χίτλερ, ανοίγοντας μια συζήτηση για το πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η παρερμηνεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Το Channel 4 επανέρχεται σε ένα από τα πιο φορτισμένα ζητήματα της σύγχρονης ιστορίας: μπορεί – και κυρίως πρέπει – η τηλεόραση να επιχειρεί τη γενετική «αποκωδικοποίηση» του Αδόλφου Χίτλερ; Το δίωρο ντοκιμαντέρ Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator φιλοδοξεί να φωτίσει βιολογικές και ιστορικές πτυχές του δικτάτορα, αλλά γρήγορα συναντά ηθικά και επιστημονικά όρια.

Το Channel 4 είχε επιχειρήσει αντίστοιχο εγχείρημα το 2014, όταν στο Dead Famous DNA πλήρωσε τον αρνητή του Ολοκαυτώματος Ντέιβιντ Ίρβινγκ για μια τούφα που παρουσιαζόταν ως «μαλλιά του Χίτλερ» και στη συνέχεια αποδείχθηκε πως δεν άνηκε στην κόμη του. Αυτήν τη φορά, όμως, οι παραγωγοί εντόπισαν κάτι που πραγματικά μπορούσαν να αναλύσουν: ένα κομμάτι υφάσματος ποτισμένο με αίμα από τον καναπέ όπου αυτοκτόνησε ο Χίτλερ, το οποίο φυλασσόταν σε μουσείο στο Γκέτισμπεργκ της Πενσιλβάνια.

Παρότι κανένας εν ζωή συγγενής δεν θέλησε να δώσει νέο DNA, ένα παλιότερο επίχρισμα σάλιου από άνδρα συγγενή – ληφθέν δέκα χρόνια πριν για άλλη δημοσιογραφική έρευνα – ταυτίστηκε απόλυτα με το χρωμόσωμα Υ του δείγματος. Έτσι, οι ερευνητές απέκτησαν τη βεβαιότητα ότι το αίμα ήταν όντως του Χίτλερ.

View this post on Instagram

A post shared by The Times and The Sunday Times (@thetimes)

Η εβραϊκή καταγωγή και το σύνδρομο Kallmann

Στο επιστημονικό κομμάτι συμμετέχει η γενετίστρια Τούρι Κινγκ, γνωστή από την ταυτοποίηση του Ριχάρδου Γ΄, ενώ ο ιστορικός Άλεξ Κέι από το Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ πλαισιώνει την ανάλυση. Όπως σημειώνει ο Guardian, κάποια ευρήματα είναι σημαντικά. Το ντοκιμαντέρ καταρρίπτει οριστικά τον μύθο περί εβραϊκής καταγωγής του Χίτλερ, ο οποίος επιβίωνε επί δεκαετίες και αναζωπυρώθηκε ακόμη και σε πρόσφατες δηλώσεις, όπως εκείνες του Σεργκέι Λαβρόφ.

Παράλληλα, οι γενετικές ενδείξεις φαίνεται να συγκλίνουν σε μια πιθανή διάγνωση: ότι ο Χίτλερ έπασχε από το σπάνιο σύνδρομο Kallmann, μια διαταραχή που επηρεάζει την έναρξη και την ολοκλήρωση της εφηβείας. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν προκύπτει αυθαίρετα· συνδέεται με ιατρικά δεδομένα της δεκαετίας του 1920, όταν ο Χίτλερ εξετάστηκε στη φυλακή του Λάντσμπεργκ και καταγράφηκε να έχει δεξιά κρυψορχία, εύρημα που ενδέχεται να σχετίζεται με ορμονικές ανωμαλίες. Το Kallmann συνοδεύεται συχνά από χαμηλά ή ασταθή επίπεδα τεστοστερόνης, κάτι που μπορεί να έχει επιπτώσεις στη σωματική ανάπτυξη αλλά και στη διάθεση και συμπεριφορά.

Οι ερευνητές του ντοκιμαντέρ δεν αξιοποιούν το εύρημα αυτό για να προχωρήσουν σε απλουστευτικές ψυχολογικές ερμηνείες. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Guardian, μια τέτοια πληροφορία θα μπορούσε να προσφέρει ένα πρόσθετο επίπεδο κατανόησης γύρω από το πώς ένα πιθανό αίσθημα σωματικής ανεπάρκειας ή μια αίσθηση προσωπικού ελλείμματος ενδέχεται να επηρέασαν την ψυχολογική συγκρότηση του Χίτλερ. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα στοιχείο που απαιτεί προσεκτική και αυστηρά ιστορική ανάγνωση — όχι βιαστικά συμπεράσματα ή προεκτάσεις που δεν μπορεί να στηρίξει η επιστήμη.

Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ εκτροχιάζεται

Η πραγματική ένταση αρχίζει όταν το πρόγραμμα επιχειρεί να αποδώσει ψυχιατρικές και νευροαναπτυξιακές «προδιαθέσεις» μέσα από πολυγονιδιακό δείκτη κινδύνου (PRS). Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ υποστηρίζουν ότι το DNA του Χίτλερ δείχνει αυξημένες ενδείξεις για ΔΕΠ-Υ, αυτιστικές συμπεριφορές, αντικοινωνική τάση και υψηλή πιθανότητα σχιζοφρένειας.

Ωστόσο, οι PRS δεν έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται σε ατομικές αξιολογήσεις, πόσο μάλλον σε ιστορικά πρόσωπα. Ο Guardian επισημαίνει ότι εδώ το ντοκιμαντέρ κινείται σε επισφαλές έδαφος, αφού τα ευρήματα που παρουσιάζει δεν επιτρέπουν τέτοιες ερμηνείες.

YouTube thumbnail

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών

Ο γενετιστής Ντέιβιντ Κέρτις υπογραμμίζει ότι οι πολυγονιδιακοί δείκτες δείχνουν μόνο τάσεις σε μεγάλους πληθυσμούς και δεν μπορούν να αποδώσουν με ακρίβεια ψυχιατρικές πιθανότητες για ένα συγκεκριμένο άτομο.

Ο ψυχολόγος Σάιμον Μπάρον-Κοέν προειδοποιεί ότι τέτοιες συνδέσεις εγκυμονούν «μεγάλο κίνδυνο στιγματισμού», ειδικά όταν εμπλέκονται διαταραχές όπως ο αυτισμός ή η ΔΕΠ-Υ.

Όταν τα επιστημονικά δεδομένα παρουσιάζονται με τρόπο που επιτρέπει στο κοινό να τα παρερμηνεύσει, η συζήτηση μπορεί εύκολα να εκτροχιαστεί, οδηγώντας είτε σε στοχοποίηση νευροδιαφορετικών ανθρώπων είτε, αντίστροφα, σε αδικαιολόγητη «εξανθρώπιση» του Χίτλερ.

Η δεοντολογία και η μεγάλη ειρωνεία

Ένα ακόμη σημείο που προκαλεί αντιδράσεις είναι το γεγονός ότι το Channel 4 προχώρησε στην προβολή του προγράμματος πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διαδικασία αξιολόγησης (peer review) των ευρημάτων στο Lancet. Για μια παραγωγή που ετοιμάστηκε επί επτά χρόνια, η επιλογή αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις προτεραιότητες της ομάδας.

Η μεγαλύτερη ειρωνεία βρίσκεται στο εξής: ο ίδιος ο Χίτλερ είχε οικοδομήσει μια ολόκληρη ιδεολογία πάνω στη βιολογική μοίρα, στην αντίληψη ότι «το αίμα καθορίζει τον άνθρωπο» και στη δήθεν επιστημονική νομιμοποίηση του ρατσισμού. Το να επιχειρεί σήμερα ένα τηλεοπτικό δίκτυο να ερμηνεύσει την προσωπικότητά του μέσω γενετικών «προδιαθέσεων», ακόμη και αθέλητα, κινδυνεύει να αγγίξει επικίνδυνα την ίδια λογική.

*Με πληροφορίες από: The Guardian

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»
Τρεις λήψεις; 13.11.25

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη
2006-2026 12.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη

Στο τρέιλερ, η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, περπατά με μπρίο στους διαδρόμους του Runway, πριν συναντήσει την πρώην βοηθό της, Άντι Σακς, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όσκαρ: το 1988, ο Έντι Μέρφι κατήγγειλε την απουσία μαύρων ηθοποιών – Η προειδοποίηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς
«Αστείο;» 12.11.25

Όσκαρ: το 1988, ο Έντι Μέρφι κατήγγειλε την απουσία μαύρων ηθοποιών – Η προειδοποίηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς

Πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ο Έντι Μέρφι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον χρόνο του στο βάθρο των Όσκαρ για να επικρίνει την Ακαδημία για το γεγονός ότι έχει γυρίσει την πλάτη της στους μαύρους ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες
Βίντεο 12.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

Λίγο πριν υποδεχθεί στο Βατικανό σταρ και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αποκαλύπτει τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες, δείχνοντας ότι το σινεμά μπορεί να γίνει γέφυρα διαλόγου και αξιών

Σύνταξη
Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες
Ιστορική μνήμη 12.11.25

Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση με θέμα «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001
Η ανάκτηση 12.11.25

Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001

Οι κλέφτες μπήκαν στην εκκλησία του Φραγκίσκου της Ασίζης στο Τεοτιουακάν, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, στις 6 Ιανουαρίου 2001, αποσπώντας περίπου 18 έργα τέχνης,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Booker 2025: Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ για το Flesh — Ήθελα να γράψω μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία
Σώμα, άνδρας, Ευρώπη 12.11.25

Booker 2025: Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ για το Flesh — Ήθελα να γράψω μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία

Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ, ο συγγραφέας που είχε ξεχωρίσει με το All That Man Is, κερδίζει το Booker 2025 για το Flesh, ένα μυθιστόρημα που ξεκίνησε από ένα ακυρωμένο έργο και εξελίχθηκε σε «σύγχρονη ελληνική τραγωδία»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα
Culture Live 12.11.25

Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα

Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας The Carpenter's Son στις σκοτεινές αίθουσες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές. Και πολλοί δεν πιστεύουν αυτό που είδαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ταϊβάν: Εθελοντής καθάρισε «βρόμικο» καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών
Φωτογραφίες 12.11.25

Ταϊβάν: Εθελοντής καθάρισε «βρόμικο» καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών

Σε μουσείο της Ταϊβάν, εθελοντής καθάρισε με χαρτί τουαλέτας έναν «λερωμένο καθρέφτη», χωρίς να γνωρίζει ότι η σκόνη τεσσάρων δεκαετιών ήταν μέρος του έργου τέχνης του Chen Sung-chih

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά
Φόβος και παράνοια 12.11.25

Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά

Στο βιβλίο του Wings: The Story of a Band on the Run ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε τη σύλληψή του στην Ιαπωνία για κατοχή ναρκωτικών. Και η κόρη του Στέλλα είχε κάτι να πει για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»
Τρεις λήψεις; 13.11.25

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
Αυτοκίνητο 13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Στο Δαμάσι 13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 13.11.25

Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με αφορμή τις νέες ασφαλτοστρώσεις δήλωσε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι δρόμοι ασφαλείς, λειτουργικοί και σύγχρονοι σε κάθε περιοχή του Πειραιά»

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ελευσίνα, καλλιέργησε εκ νέου προσδοκίες για καλύτερες μέρες αν και εδώ και έξι χρόνια το αποτύπωμα είναι μάλλον αρνητικό. Ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις «τοπικές ιδιαιτερότητες»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση διερεύνησης, ζητώντας συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - «Το έργο αυτό έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση», είπε.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά
«Η μακρά ζέστη» 13.11.25

Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά

Ένα βιβλίο συζητά τι μπορούμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή τώρα που είναι σαφές ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο