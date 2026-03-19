Το ποσό των 7.000 ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν γονείς εννέα ανηλίκων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μετά από βανδαλισμούς -σε δύο νηπιαγωγεία- στους οποίους προέβησαν οι μαθητές Γυμνασίου.

Το περιστατικό αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού.

Οι ανήλικοι μαθητές καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και η ταυτοποίησή τους έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης.

Όπως έκανε γνωστό ο Δήμος, οι περισσότερες ζημιές, ύψους 4.400 ευρώ, προκλήθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στο 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης το οποίο στεγάζεται στο Τριάδι.

Οι δράστες ήταν τέσσερις, όλοι τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους οποίους κατέγραψαν οι κάμερες που υπάρχουν στο σχολείο.

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν και οι πέντε οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές, ύψους 2.500 ευρώ, στο νηπιαγωγείο Σουρωτής, το φθινόπωρο του 2025, οι οποίοι επίσης εντοπίστηκαν από τις κάμερες.

Αποκαταστάθηκαν από τους γονείς οι ζημιές στα νηπιαγωγεία

Και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμος Θέρμης προχώρησε αμέσως στην αποκατάσταση των ζημιών. Συγχρόνως, όμως, δια του αρμόδιου αντιδημάρχου Παιδείας, Στέλιου Αποστόλου, πραγματοποίησε συνάντηση με τους γονείς των εννέα παιδιών και τους ζήτησε να πληρώσουν ζημιές που προκλήθηκαν.

Διαφορετικά, ο Δήμος θα ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει στην άσκηση ένδικων μέσων προκειμένου να εισπράξει τα χρήματα αυτά. Οι γονείς συμφώνησαν και κατέβαλαν ήδη στο ταμείο του Δήμου το σύνολο του ποσού των περίπου 7.000 ευρώ.