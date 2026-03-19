Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 19.03.2026]
Ημερήσια 19 Μαρτίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 19.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Με Νέα Σελήνη τι καλύτερο από το να στραφείς προς τα μέσα και να δεις τι ακριβώς παίζει, έτσι; Αφού βρεις τι ακριβώς θες (καλή τύχη), φρόντισε να βρεις και πώς θα το εφαρμόσεις! Βάλε σε πρώτο πλάνο τη διάθεση και την ψυχολογία σου κι αν αυτές σου λένε ότι πρέπει να πάρεις χρόνο και αποστάσεις, επειδή είσαι κουρασμένος, τότε κάνε το!

DON’TS: Μην φτάνεις στα άκρα το σώμα ή την ψυχολογία σου. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να εφαρμόσεις μια διαφορετική προσέγγιση. Βέβαια αυτό θα το πετύχεις αν εξετάσεις άλλες εναλλακτικές. Μην κωλώνεις να δράσεις, γιατί είσαι αυτόνομος. Αξιοποίησέ το λοιπόν! Μη διστάσεις να βάλεις όρια σε σένα και στους γύρω σου, ακόμα κι αν δεν θες.

Ταύρος

DO’S: Επικεντρώσου τόσο στους φίλους όσο και στους στόχους σου. Φρόντισε να είσαι ξεκάθαρος. Βρες το θάρρος και το κίνητρο που χρειάζονται, για να προχωρήσεις και να εξελιχθείς. Θα δεις πως αυτή η διαδικασία μπορεί να σου δημιουργήσει μόνο θετικά vibes και συναισθήματα. Βέβαια πρέπει να πεις τι νιώθεις, γιατί θα εμπνευστείς μέσω αυτού.

DON’TS: Μην αφήσεις καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, γιατί μέσω αυτών μπορείς να ανανεωθείς- ακριβώς όπως θέλεις! Μη φοβηθείς να προτείνεις κάποια πράγματα που είχες ξανά προτείνει στο παρελθόν, γιατί τώρα ίσως ακούσεις «ναι»! Μην αρνείσαι να πάρεις προσωπικό χρόνο, προκειμένου να βάλεις προτεραιότητες ή τις σκέψεις σου σε τάξη.

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα αλλάζουν και μάλιστα για καλό, καθώς προχωράνε εύκολα οι δουλειές σου. Ξέρεις ποιος ευθύνεται γι’ αυτό, ε; Η Νέα Σελήνη! Άρα επανεξέτασε τους στόχους που αφορούν την επαγγελματική σου εξέλιξη. Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, για να μπορέσεις να γίνεις πιο άμεσος στις κινήσεις σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν αντιληφθείς ότι παίζονται παρασκηνιακά πολλά και διάφορα, γιατί στο τέλος αυτά βγαίνουν υπέρ σου! Αν φυσικά παίξεις σωστή μπαλίτσα! Όσο υπάρχουν φίλοι που είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν προσεκτικά και να στηρίξουν τις ιδέες σου, μην φοβάσαι τίποτα! Αρκεί, βέβαια, να βάλεις κι εσύ λίγο το χεράκι σου, ναι;

Καρκίνος

DO’S: Άλλαξε τρόπο σκέψης, για να μπορέσεις να ανοιχτείς και να εκφραστείς άνετα. Τσέκαρε κάποιες εναλλακτικές που σου προσφέρονται. Γνώμη μου είναι να διαλέξεις αυτή που είναι πιο κοντά στα γούστα σου. Έλα κοντά σε άτομα που σας συνδέουν κοινοί στόχοι και κοινά όνειρα κι ανταλλάξτε απόψεις. Η Νέα Σελήνη πάντως προς τα εκεί σε πάει.

DON’TS: Θα δεις πως κάποιες αλλαγές που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβρη τώρα σταθεροποιούνται κάπως. Μην αντιστέκεσαι λοιπόν σε αυτή την τάση. Πώς θα βελτιώσεις την φιλοσοφία σου; Στα επαγγελματικά, μην είσαι (τελείως) ανοργάνωτος. Από την άλλη, μη φοβάσαι να πεις και καμία ιδέα σχετικά με το πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα εκεί.

Λέων

DO’S: Με τη Νέα Σελήνη να σου λέει πως πρέπει να εξετάσεις τα πάντα σε βάθος, το παίρνεις πιο ζεστά αυτό σαν διαδικασία. Εγώ το πάω λίγο παραπέρα και σου λέω πως το ζουμί είναι στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Άρα δες το κι αυτό λίγο! Η υπερβολή και η ένταση αρχίζουν να υποχωρούν, άρα ηρέμησε. Οργάνωσε και προχώρησε τα πλάνα σου.

DON’TS: Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μην κωλώσεις να κάνεις κάποια οικονομικά ανοίγματα. Για να πάνε καλά όμως πρέπει να τα οργανώσεις και καλά, σωστά; Μη διστάσεις να βρεις διέξοδο από τα ζόρια και την πίεση μέσα από τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σου. Μην αμελείς το κυνήγι των στόχων σου. Αν δεν το κάνεις εσύ, τότε ποιος; Οέο;

Παρθένος

DO’S: Κάνε κάποιες νέες επαφές μεν, άλλαξε ρότα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις δε. Η Νέα Σελήνη λέει πως πρέπει να προσέξεις τα άτομα που μπαίνουν τώρα στη ζωή σου, γιατί, αν είναι τα κατάλληλα, μπορούν να σε ανανεώσουν αρκετά. Βέβαια πρέπει να είναι άτομα με τα οποία σας συνδέουν πολλά κοινά. Κάνε λίγο πιο απλό το σκεπτικό σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς με κάτι καινούργιο και διαφορετικό από αυτά που ξέρεις ήδη. Όλο και κάτι το ωφέλιμο θα πάρεις. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες επαφές, προκειμένου να μπορέσεις να υλοποιήσεις τα επαγγελματικά ανοίγματα που σε ενδιαφέρουν. Μην περιορίζεις τον εαυτό σου, καθώς πρέπει να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός.

Ζυγός

DO’S: Το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεις χρειάζονται μία ανανέωση. Με τη Νέα Σελήνη παρέα φρόντισε να ασχοληθείς με τις νέες εξελίξεις στη δουλειά σου. Πρέπει να βρεις και το πώς θα διαχειριστείς ορισμένες καταστάσεις, αλλά και το πόσο χρόνο θα σου πάρει η διαδικασία αυτή. Κοινώς πρέπει να είσαι λίγο πιο προετοιμασμένος.

DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να είναι θολό γύρω σου, γιατί σου δημιουργεί μία φοβία και μία ανασφάλεια όλο αυτό, που δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Άρα μην αγνοείς καμιά λεπτομέρεια, γιατί όλες παίζουν τον ρόλο τους. Μη διστάσεις να κάνεις τις κατάλληλες επαφές, για να κλείσεις τις κατάλληλες συμφωνίες. Υπάρχει εύνοια στα οικονομικά (λογικά)!

Σκορπιός

DO’S: Ευτυχώς που η Νέα Σελήνη σου φτιάχνει τη διάθεση και σε βάζει στο τρυπάκι του να χαρείς, να διασκεδάσεις και να δημιουργήσεις. Not bad! Φρόντισε να έρθεις πιο κοντά στα άτομα που σε ενδιαφέρουν. Προσπάθησε να ανανεώσεις την φάση στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Δε βαρέθηκες; Κάντε κάτι όλοι μαζί. Ξέρω κι εγώ;

DON’TS: Μην λες «όχι» σε νέες συνεργασίες, γιατί ανοίγουν πόρτες. Μην λες όμως «όχι» ούτε στην ανανέωση των ήδη υπαρχόντων συνεργασιών. Μην είσαι ανοργάνωτος. Μην αφήνεις τίποτα (σημαντικό ή ασήμαντο) να σε κρατάει πίσω από οτιδήποτε θέλεις να κάνεις. Μην αγνοείς τις λύσεις εκείνες που μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα. Παρακαλώ;

Τοξότης

DO’S: Η Νέα Σελήνη σου έχει μπόλικη δουλειά, καθώς σε ωθεί να ασχοληθείς με την οικογένεια, το σπίτι, την ψυχολογία και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να προάγει την ασφάλεια που θες να νιώθεις στη ζωή σου. Λίγα δεν τα λες, έτσι; Κάνε κάνα νέο ξεκίνημα. Ανανέωσε λιγάκι τόσο το πρόγραμμα δράσης σου όσο και τον προσωπικό σου χώρο. Why not?

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να μπεις σε διαφορετική ρότα και να προσεγγίσεις με άλλο τρόπο τα πράγματα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις τις ευκαιρίες για τα διάφορα ανοίγματα που υπάρχουν. Μην κωλώσεις πουθενά, όταν πρόκειται να εκφράσεις αυτά που νιώθεις. Μη φοβάσαι να κυνηγήσεις δυναμικά τους στόχους σου.

Αιγόκερως

DO’S: Κάνε σχέδια και βρες όμορφες ιδέες, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εκτονώσεις όλη σου τη δημιουργικότητα. Η Νέα Σελήνη σου λέει «ναι» στο κομμάτι των επικοινωνιών, άρα δώσε πόνο! Στα επαγγελματικά, ας πούμε, μπορείς να πεις αυτό που σκέφτεσαι σχετικά με τα πρότζεκτ που τρέχουν αυτή την στιγμή. Να βάλεις το λιθαράκι σου, που λέμε.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός ως προς το φλερτ και τις νέες γνωριμίες, γιατί μπορούν να ανεβάσουν την ψυχολογία σου αρκετά. Μη διστάσεις να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις, προκειμένου να νιώσεις λίγο πιο σίγουρος ή και άνετος. Μην αγνοείς τα συναισθήματά σου, γιατί και έμπνευση μπορούν να σου δώσουν, αλλά και πρόκειται για μέρα έκφρασης.

Υδροχόος

DO’S: Επικεντρώσου σε οτιδήποτε μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ασφαλής, προκειμένου να μπορέσεις να λειτουργήσεις κι εσύ πιο άνετα. Η Νέα Σελήνη πάντως σου λέει πως μπορείς να ασχοληθείς τόσο με τα οικονομικά σου, όσο και με οτιδήποτε σχετίζεται με τις αξίες σου. Τώρα σε έπιασε ο πόνος; Κλείσε τις υποχρεώσεις σου, για να χαλαρώσεις.

DON’TS: Κάποια θέματα που αφορούν το σπίτι, βρίσκουν ευκολότερα λύσεις σήμερα. Επομένως δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι τόσο πολύ, έτσι; Μην αφήνεις τις σκέψεις σου απλά να υπάρχουν και να είναι ανοργάνωτες. Μη διστάσεις να μοιραστείς τις φοβίες και τις ανησυχίες σου. Ίσως να δεις ότι κάποιες λύσεις είναι πιο κοντά από αυτό που νόμιζες.

Ιχθύες

DO’S: Με Νέα Σελήνη σήμερα τι άλλο να θέλει ένα Ψαράκι εκτός από νέα ξεκινήματα; Έλα ντε! Άλλαξε τον τρόπο σκέψης σου. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που σου παρουσιάζεται, για να δεις τα πράγματα γύρω σου λίγο πιο διαφορετικά. Μήπως πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα γενικώς; Λέω τώρα εγώ! Κάνε νέες επαφές και νέες γνωριμίες. Γιατί όχι;

DON’TS: Μη διστάσεις να πετάξεις οριστικά από πάνω σου συμπεριφορές που ξέρεις εδώ και καιρό ότι πρέπει να ξεφορτωθείς. Παράλληλα, ίσως είχες πάρει κάποιες αποφάσεις τον Σεπτέμβρη και τώρα καίγεσαι να τις βάλεις σε εφαρμογή. Εγώ θα σου πω να μην το κάνεις, μέχρι να δεις τις συνθήκες γύρω από αυτές να είναι ολοκληρωμένες.

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Πώς φτάσαμε στο να γίνει viral ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας

O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Η φωτογραφία που προκάλεσε πανικό στα social media

Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Μπορούμε να κοιμηθούμε ήρεμοι: Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» για τους «Ροχιμπλάνκος»
Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» για τους «Ροχιμπλάνκος»

Έχοντας ισχυρή παρακαταθήκη το 5-2 της Ισπανίας, η Ατλέτικο Μαδρίτης γνώρισε «γλυκιά» ήττα με 3-2 στην Αγγλία από την Τότεναμ κι έτσι πήρε εύκολα την πρόκριση για τους «8» του Champions League.

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας
Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας

Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών

Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας - Έχασε 3 θέσεις σε ένα χρόνο - 24η στην ΕΕ

Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο

Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια του Άδωνι με τις υποκλοπές;

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)

Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Πώς φτάσαμε στο να γίνει viral ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας

O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors
Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors

Reuters reports that Greek authorities have issued a high-priority warning, calling on shipping and critical sectors to conduct system scans following suspected Iran-linked cyber activity and increased interference near Gulf shipping routes.

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

