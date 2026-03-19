Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 19.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Με Νέα Σελήνη τι καλύτερο από το να στραφείς προς τα μέσα και να δεις τι ακριβώς παίζει, έτσι; Αφού βρεις τι ακριβώς θες (καλή τύχη), φρόντισε να βρεις και πώς θα το εφαρμόσεις! Βάλε σε πρώτο πλάνο τη διάθεση και την ψυχολογία σου κι αν αυτές σου λένε ότι πρέπει να πάρεις χρόνο και αποστάσεις, επειδή είσαι κουρασμένος, τότε κάνε το!
DON’TS: Μην φτάνεις στα άκρα το σώμα ή την ψυχολογία σου. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να εφαρμόσεις μια διαφορετική προσέγγιση. Βέβαια αυτό θα το πετύχεις αν εξετάσεις άλλες εναλλακτικές. Μην κωλώνεις να δράσεις, γιατί είσαι αυτόνομος. Αξιοποίησέ το λοιπόν! Μη διστάσεις να βάλεις όρια σε σένα και στους γύρω σου, ακόμα κι αν δεν θες.
Ταύρος
DO’S: Επικεντρώσου τόσο στους φίλους όσο και στους στόχους σου. Φρόντισε να είσαι ξεκάθαρος. Βρες το θάρρος και το κίνητρο που χρειάζονται, για να προχωρήσεις και να εξελιχθείς. Θα δεις πως αυτή η διαδικασία μπορεί να σου δημιουργήσει μόνο θετικά vibes και συναισθήματα. Βέβαια πρέπει να πεις τι νιώθεις, γιατί θα εμπνευστείς μέσω αυτού.
DON’TS: Μην αφήσεις καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, γιατί μέσω αυτών μπορείς να ανανεωθείς- ακριβώς όπως θέλεις! Μη φοβηθείς να προτείνεις κάποια πράγματα που είχες ξανά προτείνει στο παρελθόν, γιατί τώρα ίσως ακούσεις «ναι»! Μην αρνείσαι να πάρεις προσωπικό χρόνο, προκειμένου να βάλεις προτεραιότητες ή τις σκέψεις σου σε τάξη.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα αλλάζουν και μάλιστα για καλό, καθώς προχωράνε εύκολα οι δουλειές σου. Ξέρεις ποιος ευθύνεται γι’ αυτό, ε; Η Νέα Σελήνη! Άρα επανεξέτασε τους στόχους που αφορούν την επαγγελματική σου εξέλιξη. Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, για να μπορέσεις να γίνεις πιο άμεσος στις κινήσεις σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν αντιληφθείς ότι παίζονται παρασκηνιακά πολλά και διάφορα, γιατί στο τέλος αυτά βγαίνουν υπέρ σου! Αν φυσικά παίξεις σωστή μπαλίτσα! Όσο υπάρχουν φίλοι που είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν προσεκτικά και να στηρίξουν τις ιδέες σου, μην φοβάσαι τίποτα! Αρκεί, βέβαια, να βάλεις κι εσύ λίγο το χεράκι σου, ναι;
Καρκίνος
DO’S: Άλλαξε τρόπο σκέψης, για να μπορέσεις να ανοιχτείς και να εκφραστείς άνετα. Τσέκαρε κάποιες εναλλακτικές που σου προσφέρονται. Γνώμη μου είναι να διαλέξεις αυτή που είναι πιο κοντά στα γούστα σου. Έλα κοντά σε άτομα που σας συνδέουν κοινοί στόχοι και κοινά όνειρα κι ανταλλάξτε απόψεις. Η Νέα Σελήνη πάντως προς τα εκεί σε πάει.
DON’TS: Θα δεις πως κάποιες αλλαγές που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβρη τώρα σταθεροποιούνται κάπως. Μην αντιστέκεσαι λοιπόν σε αυτή την τάση. Πώς θα βελτιώσεις την φιλοσοφία σου; Στα επαγγελματικά, μην είσαι (τελείως) ανοργάνωτος. Από την άλλη, μη φοβάσαι να πεις και καμία ιδέα σχετικά με το πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα εκεί.
Λέων
DO’S: Με τη Νέα Σελήνη να σου λέει πως πρέπει να εξετάσεις τα πάντα σε βάθος, το παίρνεις πιο ζεστά αυτό σαν διαδικασία. Εγώ το πάω λίγο παραπέρα και σου λέω πως το ζουμί είναι στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Άρα δες το κι αυτό λίγο! Η υπερβολή και η ένταση αρχίζουν να υποχωρούν, άρα ηρέμησε. Οργάνωσε και προχώρησε τα πλάνα σου.
DON’TS: Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μην κωλώσεις να κάνεις κάποια οικονομικά ανοίγματα. Για να πάνε καλά όμως πρέπει να τα οργανώσεις και καλά, σωστά; Μη διστάσεις να βρεις διέξοδο από τα ζόρια και την πίεση μέσα από τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σου. Μην αμελείς το κυνήγι των στόχων σου. Αν δεν το κάνεις εσύ, τότε ποιος; Οέο;
Παρθένος
DO’S: Κάνε κάποιες νέες επαφές μεν, άλλαξε ρότα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις δε. Η Νέα Σελήνη λέει πως πρέπει να προσέξεις τα άτομα που μπαίνουν τώρα στη ζωή σου, γιατί, αν είναι τα κατάλληλα, μπορούν να σε ανανεώσουν αρκετά. Βέβαια πρέπει να είναι άτομα με τα οποία σας συνδέουν πολλά κοινά. Κάνε λίγο πιο απλό το σκεπτικό σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς με κάτι καινούργιο και διαφορετικό από αυτά που ξέρεις ήδη. Όλο και κάτι το ωφέλιμο θα πάρεις. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες επαφές, προκειμένου να μπορέσεις να υλοποιήσεις τα επαγγελματικά ανοίγματα που σε ενδιαφέρουν. Μην περιορίζεις τον εαυτό σου, καθώς πρέπει να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός.
Ζυγός
DO’S: Το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεις χρειάζονται μία ανανέωση. Με τη Νέα Σελήνη παρέα φρόντισε να ασχοληθείς με τις νέες εξελίξεις στη δουλειά σου. Πρέπει να βρεις και το πώς θα διαχειριστείς ορισμένες καταστάσεις, αλλά και το πόσο χρόνο θα σου πάρει η διαδικασία αυτή. Κοινώς πρέπει να είσαι λίγο πιο προετοιμασμένος.
DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να είναι θολό γύρω σου, γιατί σου δημιουργεί μία φοβία και μία ανασφάλεια όλο αυτό, που δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Άρα μην αγνοείς καμιά λεπτομέρεια, γιατί όλες παίζουν τον ρόλο τους. Μη διστάσεις να κάνεις τις κατάλληλες επαφές, για να κλείσεις τις κατάλληλες συμφωνίες. Υπάρχει εύνοια στα οικονομικά (λογικά)!
Σκορπιός
DO’S: Ευτυχώς που η Νέα Σελήνη σου φτιάχνει τη διάθεση και σε βάζει στο τρυπάκι του να χαρείς, να διασκεδάσεις και να δημιουργήσεις. Not bad! Φρόντισε να έρθεις πιο κοντά στα άτομα που σε ενδιαφέρουν. Προσπάθησε να ανανεώσεις την φάση στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Δε βαρέθηκες; Κάντε κάτι όλοι μαζί. Ξέρω κι εγώ;
DON’TS: Μην λες «όχι» σε νέες συνεργασίες, γιατί ανοίγουν πόρτες. Μην λες όμως «όχι» ούτε στην ανανέωση των ήδη υπαρχόντων συνεργασιών. Μην είσαι ανοργάνωτος. Μην αφήνεις τίποτα (σημαντικό ή ασήμαντο) να σε κρατάει πίσω από οτιδήποτε θέλεις να κάνεις. Μην αγνοείς τις λύσεις εκείνες που μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα. Παρακαλώ;
Τοξότης
DO’S: Η Νέα Σελήνη σου έχει μπόλικη δουλειά, καθώς σε ωθεί να ασχοληθείς με την οικογένεια, το σπίτι, την ψυχολογία και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να προάγει την ασφάλεια που θες να νιώθεις στη ζωή σου. Λίγα δεν τα λες, έτσι; Κάνε κάνα νέο ξεκίνημα. Ανανέωσε λιγάκι τόσο το πρόγραμμα δράσης σου όσο και τον προσωπικό σου χώρο. Why not?
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να μπεις σε διαφορετική ρότα και να προσεγγίσεις με άλλο τρόπο τα πράγματα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις τις ευκαιρίες για τα διάφορα ανοίγματα που υπάρχουν. Μην κωλώσεις πουθενά, όταν πρόκειται να εκφράσεις αυτά που νιώθεις. Μη φοβάσαι να κυνηγήσεις δυναμικά τους στόχους σου.
Αιγόκερως
DO’S: Κάνε σχέδια και βρες όμορφες ιδέες, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εκτονώσεις όλη σου τη δημιουργικότητα. Η Νέα Σελήνη σου λέει «ναι» στο κομμάτι των επικοινωνιών, άρα δώσε πόνο! Στα επαγγελματικά, ας πούμε, μπορείς να πεις αυτό που σκέφτεσαι σχετικά με τα πρότζεκτ που τρέχουν αυτή την στιγμή. Να βάλεις το λιθαράκι σου, που λέμε.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός ως προς το φλερτ και τις νέες γνωριμίες, γιατί μπορούν να ανεβάσουν την ψυχολογία σου αρκετά. Μη διστάσεις να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις, προκειμένου να νιώσεις λίγο πιο σίγουρος ή και άνετος. Μην αγνοείς τα συναισθήματά σου, γιατί και έμπνευση μπορούν να σου δώσουν, αλλά και πρόκειται για μέρα έκφρασης.
Υδροχόος
DO’S: Επικεντρώσου σε οτιδήποτε μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ασφαλής, προκειμένου να μπορέσεις να λειτουργήσεις κι εσύ πιο άνετα. Η Νέα Σελήνη πάντως σου λέει πως μπορείς να ασχοληθείς τόσο με τα οικονομικά σου, όσο και με οτιδήποτε σχετίζεται με τις αξίες σου. Τώρα σε έπιασε ο πόνος; Κλείσε τις υποχρεώσεις σου, για να χαλαρώσεις.
DON’TS: Κάποια θέματα που αφορούν το σπίτι, βρίσκουν ευκολότερα λύσεις σήμερα. Επομένως δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι τόσο πολύ, έτσι; Μην αφήνεις τις σκέψεις σου απλά να υπάρχουν και να είναι ανοργάνωτες. Μη διστάσεις να μοιραστείς τις φοβίες και τις ανησυχίες σου. Ίσως να δεις ότι κάποιες λύσεις είναι πιο κοντά από αυτό που νόμιζες.
Ιχθύες
DO’S: Με Νέα Σελήνη σήμερα τι άλλο να θέλει ένα Ψαράκι εκτός από νέα ξεκινήματα; Έλα ντε! Άλλαξε τον τρόπο σκέψης σου. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που σου παρουσιάζεται, για να δεις τα πράγματα γύρω σου λίγο πιο διαφορετικά. Μήπως πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα γενικώς; Λέω τώρα εγώ! Κάνε νέες επαφές και νέες γνωριμίες. Γιατί όχι;
DON’TS: Μη διστάσεις να πετάξεις οριστικά από πάνω σου συμπεριφορές που ξέρεις εδώ και καιρό ότι πρέπει να ξεφορτωθείς. Παράλληλα, ίσως είχες πάρει κάποιες αποφάσεις τον Σεπτέμβρη και τώρα καίγεσαι να τις βάλεις σε εφαρμογή. Εγώ θα σου πω να μην το κάνεις, μέχρι να δεις τις συνθήκες γύρω από αυτές να είναι ολοκληρωμένες.
