Χίλντα και Εβίτα Ηλιοπούλου: Αποκαλύπτουν άγνωστες στιγμές του πατέρα τους πριν τον θάνατο του

Η Χίλντα και Εβίτα Ηλιοπούλου βρέθηκαν προσκεκλημένες στην εκπομπή της ΕΡΤ Στούντιο 4 και θυμήθηκαν στιγμές με τον σπουδαίο ηθοποιό.

«Δεν μας ανήκει 100% ο μπαμπάς, ανήκει και σε άλλους ανθρώπους»

«Τώρα είναι 25 χρόνια που “έφυγε” ο μπαμπάς και μεγαλώνοντας καταλάβαμε πόσα λάθη κάναμε τότε στη διαχείρισή μας. Δεν μας ανήκει 100% ο μπαμπάς, ανήκει και σε άλλους ανθρώπους, δεν έχουμε δικαίωμα να το στερήσουμε από τον κόσμο», είπε η Εβίτα Ηλιοπούλου.

Οι δύσκολες στιγμές στην κηδεία του πατέρα της

«Στην κηδεία του αποφασίσαμε να μην σπιλωθεί η εικόνα του και να μην ανοίξουμε το φέρετρο την τελευταία στιγμή.

Ήταν από πάνω μας και φώναζαν διάφορες κυρίες “Εμείς ήρθαμε από την Τρίπολη να τον δούμε, τι δικαίωμα έχετε να πάρετε αυτή την απόφαση για εμάς”. Αυτή ήταν η πρώτη σφαλιάρα», πρόσθεσε.

Χίλντα Ηλιοπούλου: Η συνεργασία τους στο θέατρο

«Ήμουν και πολύ μαζί του στο θέατρο, αλλά για μένα αυτό δεν ήταν και πολύ ωραίο πάντα. Το να είσαι δηλαδή και η κόρη του Ντίνου Ηλιόπουλου, όχι μόνο η κόρη του πατέρα Ντίνου. Δεν ήταν πολύ ωραία. Όχι κάνοντας την ίδια δουλειά, γιατί όταν ξεκίνησα δεν υπήρχαν social media και τέτοια».

Το μπούλινγκ που ένιωσαν σαν παιδιά του Ηλιόπουλου

«Αρχικά, ως παιδί, να πω την αλήθεια ήταν λίγο μπερδεμένη η ταυτότητα, γιατί αποκτούσε άλλη υπόσταση το να είμαι δίπλα του στο θέατρο και άλλο ήταν στο σπίτι.

Ήταν διαφορετική περσόνα, διαφορετικός άνθρωπος. Αλλά και ως παιδί στο σχολείο δεν είναι… καινούργιο πράγμα το μπούλινγκ, συνέβαινε. “Χόρεψε μας όπως ο μπαμπάς σου” μου έλεγε ακόμα και ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου».