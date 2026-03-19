Ο αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι θα αποφύγει μια νέα δίκη στη Βρετανία, αφού κατέληξε σε συμφωνία με τρεις άνδρες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση και είχαν προσφύγει σε βάρος του στα αστικά δικαστήρια (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Susannah Ireland, επάνω, ο Κέβιν Σπέισι).

Ο 66χρονος σταρ αθωώθηκε το 2023 από δικαστήριο του Λονδίνου, σε μια ποινική δίκη που κράτησε πολλές εβδομάδες και αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων ανδρών.

Οι δύο από αυτούς προσέφυγαν στη συνέχεια στα αστικά δικαστήρια, μαζί με έναν τρίτο ενάγοντα, που δεν συμμετείχε στην πρώτη δίκη, τον βρετανό ηθοποιό Ρουάρι Κάνον, ο οποίος αποποιήθηκε το δικαίωμά του στην ανωνυμία, στο πλαίσιο αυτής της νέας δίκης.

Ο Σπέισι, που έχει βραβευθεί δύο φορές με Οσκαρ, για τις ταινίες American Beauty και «Συνήθεις ύποπτοι», δήλωνε ανέκαθεν αθώος.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο του 2026, όμως οι ενάγοντες κατέληξαν σε συμφωνία με τον χολιγουντιανό ηθοποιό και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του. Οι όροι της συμφωνίας, κυρίως οι οικονομικοί, δεν αποκαλύφθηκαν.

Τους επιτέθηκε σεξουαλικά

Οι τρεις άνδρες ισχυρίζονταν ότι ο ηθοποιός τους επιτέθηκε σεξουαλικά μεταξύ 2004-2015, την εποχή που ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής στο θέατρο Old Vic του Λονδίνου.

Οι δικηγόροι των εναγόντων και του Σπέισι δεν θέλησαν να κάνουν δήλωση.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Σπέισι εμφανίστηκαν το 2017, στην αρχή του κινήματος #MeToo, σε μια εποχή που ο ηθοποιός βρισκόταν στο αποκορύφωμα της καριέρας του και πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη σειρά της πλατφόρμας Netflix «House of Cards». Εκτοτε, σχεδόν εξαφανίστηκε από τις οθόνες.

Πηγή: ΑΠΕ