Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους
Κόσμος 18 Μαρτίου 2026, 06:00

Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους

Ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν ότι η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη απειλή για το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Στις 7 Οκτωβρίου του 2023, το κράτος του Ισραήλ υπέστη την πλέον συντριπτική ήττα που έχει υποστεί από το 1948, όταν δηλαδή και δημιουργήθηκε στον ΟΗΕ το καταφύγιο των κατατρεγμένων Εβραίων.

Για τους Ισραηλινούς αναλυτές η εισβολή της Χαμάς από την Λωρίδα της Γάζας και η δολοφονία τουλάχιστον 1200 Ισραηλινών ήταν μεγαλύτερο πλήγμα ακόμα και από την αποτυχία της αντιμετώπισης του πολέμου του Yom Kippur που έπιασε στον ύπνο το σύστημα ασφαλείας του Ισράηλ.

Η συντριπτική ήττα του Οκτωβρίου μετατράπηκε όμως σε ευκαιρία για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μια ευκαιρία να αλλάξει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής πλήττοντας τους αντιπάλους του Ισραήλ και εξολοθρεύοντας τον Άξονα της Αντίστασης ή Άξονα του Κακού. Σε λιγότερο από τρία χρόνια, ο «Μπίμπι» αιματοκύλισε τη Μέση Ανατολή αλλά τελείωσε με την Χαμάς, την Χεζμπολάχ, τους Χούθι, τον Μπασάρ Αλ Άσαντ που εγκατέλειψε τη Σύρια και φυσικά τον άνθρωπο που είχε χαρακτηριστεί ως «πηγή του κακού», δηλαδή τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορεί να καυχιέται πως πλέον είναι ο κυρίαρχος παίκτης στη γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής καθώς εξάλειψε κάθε αντίπαλο ενώ ήρθε μετά τις επιθέσεις του Ιράν στην Αραβική Χερσόνησο πιο κοντά με τις χώρες του Κόλπου. Όμως, την αισιοδοξία αυτή του «Μπίμπι» φαίνεται να μην συμμερίζονται μια σειρά αναλυτών και απόστρατων αξιωματικών του IDF και της Mossad που θυμίζουν πως το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμα ανοιχτό μέτωπο.

Η Τουρκία το 8ο μέτωπο του Ισραήλ

Στα ισραηλινά μέσα, που στηρίζουν τον συνασπισμό συνεργασίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Τουρκία εμφανίζεται ως η επόμενη μεγάλη απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρεώνεται τόσο τις σχέσεις που είχε αναπτύξει με τη Χαμάς όσο όμως και την επιθετική ρητορική που ανέπτυξε απέναντι στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Γάζα.

Στο συμπέρασμα αυτό φαίνεται πως καταλήγει ο πρώην Ισραηλινός πρωθυπουργός Naftalli Bennett που μιλώντας στο Bloomberg τόνισε πως «πρέπει -ως Ισραήλ- να διασφαλίσουμε ότι ο Ερντογάν δεν θα δημιουργήσει μια νέα συμμαχία ριζοσπαστικού Ισλάμ, σουνιτικής εκδοχής, δηλαδή έναν άξονα μεταξύ του ιδίου, του Τζολάνι, του Κατάρ και της Χαμάς».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται όμως και ο Giora Eliand που είναι απόστρατος υποστράτηγος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και πρώην επικεφαλής του Ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Σε ένα άρθρο του στη Jerusalem Post που προκάλεσε αντιδράσεις ανέφερε μεταξύ άλλων πως η ιδεολογία και οι φιλοδοξίες του Ερντογάν απαιτούν από το Ισραήλ να αντιμετωπίσει την Τουρκία ως στρατηγική απειλή ακόμα και αν οι πιθανότητες ένοπλης σύρραξης είναι μικρές.

«Η σοβαρότητα αυτής της απειλής, σε περίπτωση που επαληθευτεί, είναι παραπάνω από ανησυχητική» σημειώνει ο ίδιος τονίζοντας πως «η Τουρκία διαθέτει ένα τεράστιο και υψηλής ποιότητας ναυτικό και, αν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ισραήλ, είναι βεβαίως ικανή να επιβάλει θαλάσσιο αποκλεισμό στη χώρα. Με άλλα λόγια, το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί σε μια περιορισμένη στρατιωτική αναμέτρηση με την Τουρκία στους αιθέρες της Συρίας, καθώς δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον εναέριο έλεγχο ολόκληρης της νότιας Συρίας που σήμερα ελέγχει».

Στο ίδιο κλίμα όμως κινείται και ο Amit Segal, ένας απο τους πλέον επιδραστικούς δημοσιογράφους του Ισραήλ και του Channel 12, ο οποίος σημειώνει με νόημα πως ο Ερντογάν θα θα επιδιώξει να πάρει τη θέση του Χαμενεϊ και να χρησιμοποιήσει τη Μουσουλμανική Αδελφότητα ως τον δικό της αντιπρόσωπο στον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Η αντίδραση της Τουρκίας

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν δηλώσεις του Τούρκου αρθρογράφου και σχολιαστή Ιμπραχήμ Καρακγιούλ, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατύπωσε ακραίες απειλές κατά της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, στο πλαίσιο των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το φερέφωνο της τουρκικής κυβέρνησης και πρώην αρχιστυντάκης της ισλαμικής Yeni Safak,  υποστήριξε ότι σε περίπτωση που το Ισραήλ, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρήσει να στοχοποιήσει την Τουρκία μετά το Ιράν, η Άγκυρα θα αντιδράσει στρατιωτικά σε πολλαπλά μέτωπα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία θα μπορούσε αρχικά να κινηθεί εναντίον της Ελλάδας, καταλαμβάνοντας νησιά του Αιγαίου, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για «απελευθέρωση» της Δυτικής Θράκης και ακόμη και για κατάληψη ολόκληρης της Ελλάδας.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τούρκος σχολιαστής αναφέρθηκε και στην Κύπρο, δηλώνοντας ότι η Τουρκία θα «πάρει ολόκληρο το νησί», ισχυριζόμενος ότι η Λευκωσία έχει μετατραπεί σε «εκτελεστή του Ισραήλ». Παράλληλα, κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική του, υποστηρίζοντας ότι η «πραγματική σύγκρουση» θα ξεκινήσει με στόχο το Ισραήλ. Όπως ανέφερε, η Τουρκία θα μπορούσε να καταλάβει τη χώρα, να καταστρέψει το Τελ Αβίβ και να «απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ». Ο Καραγκιούλ κατέληξε τονίζοντας ότι, κατά την άποψή του, «κανένα σχέδιο για τον χάρτη της περιοχής δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Τουρκία», υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί ιστορική πραγματικότητα της τελευταίας χιλιετίας

Η εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου

Τα νέα δεδομένα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου δεν μπορούν να αφήνουν ανεπηρέαστη τη κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών. Πρώην διπλωμάτες επισημαίνουν πως τα δεδομένα που δημιουργούνται είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκά για τη χώρα από τη στιγμή που η σχέση με το Ισραήλ έχει καταστεί στρατηγική. Ωστόσο, τονίζουν πως η περίοδος αυτή δεν προσφέρεται για βεβιασμένες κινήσεις ή αποφάσεις που θα μπορούσαν να γυρίσουν μπούμερανγκ.

Σημειώνουν, άλλωστε, με νόημα πως ο Ερντογάν διαβάζοντας τον συσχετισμό δύναμης αλλά και την έντονη επιθυμία του Τράμπ να ενισχύσει το Ισραήλ μπορεί να αλλάξει πλεύση ή να μετριάσει τις επιθέσεις έναντι του Τελ Αβίβ. Εξάλλου, όπως σημειώνουν, ο Ερντογάν είναι όσο ιδεαλιστής του επιτρέπει να είναι ο πραγματισμός του.

Ιράν: Ποιος κερδίζει τον πόλεμο φθοράς; Τα κρυφά πλεονεκτήματα της Τεχεράνης

Ιράν: Ποιος κερδίζει τον πόλεμο φθοράς; Τα κρυφά πλεονεκτήματα της Τεχεράνης

Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
Δυστοπία 18.03.26

Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν

Εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι ήδη δραματικές συνθήκες για τους αμάχους στη Γάζα επιδεινώνονται και η διπλωματία βαλτώνει, καθώς το διεθνές ενδιαφέρον είναι εστιασμένο στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βρετανία: Προστασία από τον Ζελένσκι για τις βρετανικές βάσεις που κατέχουν έδαφος της Κύπρου
Βρετανικές βάσεις 18.03.26

Σχέδιο Ζελένσκι για την προστασία της βρετανικής κατοχής στην... Κύπρο

Ο Ζελένκσι ξεδίπλωσε σχέδιο για την προστασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, οι οποίες κατέχουν παράνομα τμήμα του κυπριακού εδάφους, κατάλοιπο της αποικιοκρατικής εποχής.

Σύνταξη
Ιράν: Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ
Ζητά αποκλιμάκωση 18.03.26

Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά» το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ, αναφέρει η Rosatom, καλώντας όλα τα μέρη «να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης».

Σύνταξη
Ιράν: Για πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ ενημερώθηκε ο ΔΟΑΕ
Νότιο Ιράν 18.03.26

Πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

Ο ΔΟΑΕ «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ», χωρίς να προκληθεί ζημιά ούτε τραυματισμός.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες εγκαταστάσεις πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας
Στην ακτογραμμή 18.03.26

Οι ΗΠΑ χτυπούν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις «κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ».

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα
Φλόριντα 18.03.26

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη - Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα

Εκτελέστηκε θανατοποινίτης στη Φλόριντα που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για την απαγωγή, τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής μητέρας δυο παιδιών, ηλικίας δυο ετών και έξι μηνών.

Σύνταξη
Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961
Κόσμος 17.03.26

Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961

Οι εισαγγελικές αρχές στο Βέγιο λένε ότι ο Νταβινιόν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη.

Σύνταξη
Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν
Κόσμος 17.03.26

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν

Η Μόσχα επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με την Τεχεράνη, ώστε το Ιράν να παραμένει επικίνδυνο απέναντι στην συνδυασμένη δύναμη ΗΠΑ και Ισραήλ

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε
Κόσμος 17.03.26

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει αποφασισμένος να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα μετά τον διορισμό του.

Σύνταξη
Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων
Τζόζεφ Κεντ 17.03.26

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ - Τζο - Κεντ, θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Ιράν, «έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 18.03.26

«Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση - Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προβλημάτων για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο χωράφι και φυσικά την τελική τιμή παραγωγής των προϊόντων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γνωρίζοντας καλά πως μια «βόμβα» ακρίβειας είναι πιθανό να απελευθερωθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση
Καινοτομία 18.03.26

Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση

Οι νεότερες θεραπείες είναι ακριβότερες, όμως μειώνουν το κόστος με λιγότερη νοσηλεία και βελτίωση της παραγωγικότητας εξαιτίας της μεγαλύτερης και καλύτερης επιβίωσης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 18.03.26

Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους

Η κυβέρνηση αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις, όμως εισπράττει υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι και που ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Ηλίας Γεωργάκης
Ανατροπή-σοκ στο Κόπα Άφρικα: Το τρόπαιο στο Μαρόκο στα… χαρτιά!
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Ανατροπή-σοκ στο Κόπα Άφρικα: Το τρόπαιο στο Μαρόκο στα… χαρτιά!

H Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαιρου (CAF) έκανε δεκτή την έφεση του Μαρόκου για τον τελικό και την αποχώρηση της Σενεγάλης πριν το χαμένο πέναλτι του Ντιας – Ακύρωσε την Σενεγάλη και το αποτέλεσμα δίνοντας το τρόπαιο στο Μαρόκο.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους (vid)
Champions League 18.03.26

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους (vid)

Η Ρεάλ πέρασε στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να «ιδρώσει» στο Μάντσεστερ καθώς από το 20΄ με το πέναλτι του Βινίσιους προηγήθηκε με τον Μπερνάντο Σίλβα να αποβάλλεται. Και στο 93΄ο Βραζιλιάνος έδωσε και τη νίκη (1-2)

Σύνταξη
Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)
Champions League 17.03.26

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)

Δύο γρήγορα γκολ (6' και 15′) στο επαναληπτικό του Λονδίνου «κλείδωσαν» από νωρίς την πρόκριση στους «8» του Champions League για την Παρί η οποία νίκησε τηνΤσέλσι και στο δεύτερο παιχνίδι (3-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0: Έζε και Ράις έδωσαν την πρόκριση στους «κανονιέρηδες» (vids)
Champions League 17.03.26

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0: Έζε και Ράις έδωσαν την πρόκριση στους «κανονιέρηδες» (vids)

Η Άρσεναλ πέρασε στα προημιτελικά του Champions League, επικρατώντας 2-0 της Μπάγερ και οι Λονδρέζοι θ' αντιμετωπίσουν στους «οκτώ» την Σπόρτινγκ Λισαβώνας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Πυραμίδα» 17.03.26

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
