Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, επιδεικνύοντας ακόμη και τα χέρια του, για να αποδείξει ότι δεν έχει… έξι δάχτυλα, ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν.
Ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν, και αφού κυκλοφόρησαν φήμες ότι ίσως είναι ήδη νεκρός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέμφανίστηκε για να τις διαψεύσει. Το έκανε με ένα βίντεο, στο οποίο επισκέπτεται ένα καφέ.
Εκεί, χλευάζοντας την ιρανική απειλή, παραγγέλνοντας καφέ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δηλώνει: «Πεθαίνω για… καφέ», φράση που σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ χρησιμοποιείται στη χώρα για να περιγράψει κάποιος την απεριόριστη αγάπη του για κάτι.
אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026
Και προσθέτει: «Αγαπώ το έθνος μου μέχρι θανάτου, όπως και τον τρόπο που συμπεριφέρεται».
Στο ίδιο βίντεο σηκώνει επίσης τα δύο χέρια του για να δείξει ότι έχει 10 δάχτυλα, μετά από φήμες ότι η τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης ήταν μια εκδοχή του με τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη συνέντευξη Τύπου εμφανιζόταν να έχει έξι δάχτυλα στο ένα χέρι.
«Μείνετε κοντά στα καταφύγια»
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι οι Ισραηλινοί θα πρέπει να βγουν από τα σπίτια τους για λίγο, για να πάρουν «μια ανάσα καθαρού αέρα». Ωστόσο τους κάλεσε να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπόσχεται επίσης ότι οι κυβερνητικοί περιορισμοί στις δραστηριότητες θα αρθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.
Η απειλές των Φρουρών της Επανάστασης
Μετά τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το πρώτο 24ωρο του πολέμου, αρκετοί Ιρανοί ηγέτες είχαν απειλήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν θα έχει καλύτερη τύχη.
Ωστόσο, σήμερα Κυριακή και 16η μέρα του πολέμου, οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του επίσημου ιστοτόπου τους Sepah News, ορκίστηκαν ότι «θα κυνηγήσουν» και «θα σκοτώσουν» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.
Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης στην ανακοίνωσή τους.
