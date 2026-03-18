Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα

Σαφείς και κατηγορηματικές απαντήσεις έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ομάδα Πολάκη και στις διορίες που έβαλε για το εύρος και το απώτατο χρονικό όριο των συνεργασιών με άλλα κόμματα και προοδευτικές δυνάμεις, μιλώντας στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε, μάλιστα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει κατοχυρώσει δημόσια την πρότασή του για προοδευτική διέξοδο, που αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία τοποθετούνται όλα τα κόμματα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Οι υπόλοιποι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο».

«Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός»

Ο κ. Φάμελλος κρατά ανοιχτή τη συζήτηση για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα κόντρα στα «όχι» της πλειοψηφίας της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, που επιμένουν ουσιαστικά στην αυτονομία τους.

«Σε αυτό το πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Ιστορικό λάθος ΠΑΣΟΚ η επιμονή στην αυτόνομη πορεία»

Προχωράμε με όσους θέλουν και μπορούν, ανέφερε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, «επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί στο συνέδριό του, κάνει ένα ιστορικό λάθος».

Ο κ. Φάμελλος πέταξε εκ νέου το γάντι στη Νέα Αριστερά, για το αν θα συμβάλλει και εκείνη σε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο. «Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση, κανένα στέλεχος της Πολιτικής Γραμματείας δεν ήταν a priori κατά των συνεργασιών, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση σε όλα τα μέτωπα – από την εξωτερική πολιτική μέχρι τα εσωτερικά, όπου τα σκάνδαλα της ΝΔ διαδέχονται το ένα το άλλο, ενώ για την ακρίβεια ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει στη Βουλή δέσμη μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών με αναστολή ΦΠΑ και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα.