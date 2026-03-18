Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18 Μαρτίου 2026, 19:01

Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα

Καθαρή θέση πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος υπέρ των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, είπε «όχι» στις διορίες της ομάδας Πολάκη, ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ την αυτόνομη πορεία»

Σωτήρης Μπολάκης
Gen Z: Πιο αισιόδοξες για το μέλλον οι νέες γυναίκες;

Gen Z: Πιο αισιόδοξες για το μέλλον οι νέες γυναίκες;

Σαφείς και κατηγορηματικές απαντήσεις έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ομάδα Πολάκη και στις διορίες που έβαλε για το εύρος και το απώτατο χρονικό όριο των συνεργασιών με άλλα κόμματα και προοδευτικές δυνάμεις, μιλώντας στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε, μάλιστα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει κατοχυρώσει δημόσια την πρότασή του για προοδευτική διέξοδο, που αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία τοποθετούνται όλα τα κόμματα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Οι υπόλοιποι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο».

«Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός»

Ο κ. Φάμελλος κρατά ανοιχτή τη συζήτηση για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα κόντρα στα «όχι» της πλειοψηφίας της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, που επιμένουν ουσιαστικά στην αυτονομία τους.

«Σε αυτό το πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Ιστορικό λάθος ΠΑΣΟΚ η επιμονή στην αυτόνομη πορεία»

Προχωράμε με όσους θέλουν και μπορούν, ανέφερε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, «επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί στο συνέδριό του, κάνει ένα ιστορικό λάθος».

Ο κ. Φάμελλος πέταξε εκ νέου το γάντι στη Νέα Αριστερά, για το αν θα συμβάλλει και εκείνη σε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο. «Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση, κανένα στέλεχος της Πολιτικής Γραμματείας δεν ήταν a priori κατά των συνεργασιών, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση σε όλα τα μέτωπα – από την εξωτερική πολιτική μέχρι τα εσωτερικά, όπου τα σκάνδαλα της ΝΔ διαδέχονται το ένα το άλλο, ενώ για την ακρίβεια ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει στη Βουλή δέσμη μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών με αναστολή ΦΠΑ και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν μετά το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του South Pars

Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν μετά το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του South Pars

Η «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη – Σκάνδαλο υποκλοπών, Μέση Ανατολή και εθνικά θέματα στην πρώτη γραμμή
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26 Upd: 20:49

Αλέξης Τσίπρας: Δεν θα τη γλιτώσει η κυβέρνηση των υποκλοπών - Πρόταγμα τα εθνικά συμφέρονται να ξεκολλήσουμε από Βρυξέλλες και ΗΠΑ

Στην Αλεξανδρούπολη με το βλέμμα του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει την δική του πρόταση για τα εθνικά θέματα, διατηρώντας υψηλούς τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να δώσει το «παρών» ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη για τα κόκκινα δάνεια με τη συμμετοχή του εκπροσώπου τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους
Αφθώδης πυρετός 18.03.26

Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κτηνοτρόφος περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, για να λάβει ως απάντηση ένα σύντομο «λυπάμαι» από τον Χρήστο Κέλλα - Ο υφυπουργός αναγκάσθηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δύο ώρες

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε ότι ερευνώνται και άλλες υποθέσεις γεωργικών επιδοτήσεων των οποίων την ευθύνη είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»
Υποκλοπές 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»

Για μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά, κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, μετά τις δηλώσεις Γεωργάδη στη Βουλή

Βουλή: Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί – «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί - «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ

Το τηλεφώνημα του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πάρι Κουκουλόπουλο κατά την ομιλία του Τζόζεφ Στίγκλιτζ στις Βρυξέλλες και τα ευχαριστήρια του βουλευτή Κοζάνης μετά την εκλογή του.

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα
Επικαιρότητα 18.03.26

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα

«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους 'ημετέρους', χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων», διαμηνύει η Νέα Αριστερά

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Βουλή 18.03.26

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου

Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Βουλή 18.03.26

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προς τον βουλευτή Αλέξανδρο Καζαμία

Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
Πρωτογενής τομέας 18.03.26

Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
Επικαιρότητα 18.03.26

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;

«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup
Βόλεϊ 18.03.26

Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα με 3-2 σετ στην Ιταλία και χάνοντας για 2η φορά στη Γλυφάδα (3-0) μπροστά σε 2.500 οπαδούς του, είδε τη Βαλεφόλια να κατακτά το Challenge Cup Γυναικών

«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί
Κόσμος 18.03.26

«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
On Field 18.03.26

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Νέα καριέρα για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Νέα καριέρα για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

Από τα γήπεδα στα τηλεοπτικά στούντιο του Μουντιάλ: Ο θρυλικός Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα γίνει αναλυτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, σε μια διοργάνωση που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης

Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά
Ελλάδα 18.03.26

Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι συνομιλίες στα social media μετά την δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά

Η αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά

Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer – Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή σε βαλίτσα
Κόσμος 18.03.26

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer από τον σύντροφό της - Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή σε βαλίτσα

Αν και αρχικά πιστευόταν ότι η influencer είχε πεθάνει πριν o 31χρονος την θάψει τη βαλίτσα, νέες λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή.

Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Μπαρτσελόνα: Με ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down

Κίνηση ανθρωπιάς από την Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται με μία ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ προκειμένου να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down.

Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Κόσμος 18.03.26

Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα,

Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Δεκαετίες αργότερα 18.03.26

Η Μικαέλα Κόελ κάνει μια κινηματογραφική βουτιά σε ένα παράνομο τουρνουά με συγκρούσεις μέχρι θανάτου

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Ανατροπή πρόκρισης οι Πορτογάλοι, περιμένουν… Παναθηναϊκό
Europa League 18.03.26

Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Ανατροπή πρόκρισης οι Πορτογάλοι, περιμένουν… Παναθηναϊκό

Η Μπράγκα ανέτρεψε το 2-0 της Ουγγαρίας και επικρατώντας στην Πορτογαλία της Φερεντσβάρος με 4-0 προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League όπου περιμένει τον νικητή από το Μπέτις- Παναθηναϊκός.

Τουρκία: Η Άγκυρα προτείνει επέκταση αγωγού Ιράκ–Τουρκίας έως τη Βασόρα ως εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Τουρκία: Η Άγκυρα προτείνει επέκταση αγωγού Ιράκ–Τουρκίας έως τη Βασόρα ως εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ πρότεινε την επέκταση του υφιστάμενου αγωγού που συνδέει την Τουρκία με το Ιράκ μέχρι τη νότια πόλη-λιμάνι της Βασόρας

LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ
Champions League 18.03.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8 HD.

Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
Ελλάδα 18.03.26

Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος

Το ιδιαίτερο του εν εξελίξει φαινομένου είναι ότι η σκόνη έγινε περισσότερο αισθητή σε περιοχές όπου οι βροχές ήταν πολύ ασθενείς, όπως η Αττική

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα
On Field 18.03.26

Η «εντολή» του Μέντι για Λάρισα

Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει νοοτροπία Παγκρήτιου και στο ματς με την Λάρισα κι αυτό θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του

Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία
Ελλάδα 18.03.26

Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία

Ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια
Τορούν 2026 18.03.26

Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια

Χωρίς την Δήμητρα Τσουκαλά, αλλά με ελπίδες για επιτυχίες, αναχώρησε η Εθνική Ομάδα στίβου για το Τόρουν της Πολωνίας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

