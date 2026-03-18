Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Επικαιρότητα 18 Μαρτίου 2026, 18:11

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή τα όσα κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, στη δίκη που διεξάγεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, καλώντας την να τοποθετηθεί και να πάψει «να καλύπτει» τον Λευτέρη Αυγενάκη.

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», τονίζει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.

«Θα συνεχίσει να καλύπτει η κυβέρνηση τον Αυγενάκη;»

Όπως αναφέρει, «σήμερα ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκος, κατέθεσε έγγραφο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που δείχνει ότι ο κ. Αυγενάκης είχε γνώση του πάρτι διαφθοράς στον Οργανισμό, ενώ τις τελευταίες ώρες αποκαλύφθηκε ότι πρόσωπα που συγκαταλέγονται στον στενό πυρήνα συνεργατών του κ. Αυγενάκη, φέρονται σύμφωνα με τις αρχές να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ανθρώπων, από την εργασιακή εκμετάλλευση των οποίων αποκόμισαν εκατομμύρια ευρώ».

«Μάλιστα, κάποια από αυτά τα πρόσωπα ενεπλάκησαν και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αποκαλυπτικές επισυνδέσεις με διευθυντικό στέλεχος του κ. Αυγενάκη», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ και ρωτά την κυβέρνηση αν «αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί για όλα αυτά; Ή θα συνεχίσει να καλύπτει τον κ. Αυγενάκη;».

«Παραιτήθηκα γιατί δεχόμουν ασφυκτικές πιέσεις από τον υπουργό Αυγενάκη. Ο τρόπος που τοποθετούνταν στα μέσα, σάιτ, εφημερίδες κτλ. ήταν προσβλητικός για την προσωπικότητά μου και το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος.

Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

Ιράν: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

Επικαιρότητα 18.03.26

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα

«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους 'ημετέρους', χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων», διαμηνύει η Νέα Αριστερά

Επικαιρότητα 18.03.26

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Επικαιρότητα 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Ελλάδα 15.03.26

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου.

Επικαιρότητα 14.03.26

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

Predator 13.03.26

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός

«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ

Επικαιρότητα 13.03.26

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση

«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Επικαιρότητα 13.03.26

«Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη» - Πολιτική αντιπαράθεση για τις τηλεφωνικές υποκλοπές

Οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, δημιουργούν αντιπαραθέσεις, με κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση

Πολιτική 13.03.26

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης

Αιχμές από το περιβάλλον Βάρρα για τους υπαινιγμούς Βορίδη σχετικά με το «γιατί τώρα» της δημοσιοποίησης του επίμαχου εγγράφου του 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για ψευδορκία

Επικαιρότητα 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Επικαιρότητα 12.03.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε ότι ερευνώνται και άλλες υποθέσεις γεωργικών επιδοτήσεων των οποίων την ευθύνη είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το άλλο Megxit 18.03.26

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

On Field 18.03.26

Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

Υποκλοπές 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»

Για μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά, κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, μετά τις δηλώσεις Γεωργάδη στη Βουλή

Hunter Alpha 18.03.26

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης

Οι προσφορές εμπλουτίζονται συνεχώς μέσα από νέες συνεργασίες ενώ μπορεί κάποιος να της αποκτήσει εύκολα μέσα από το PADU app, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην καθημερινότητα

Μπάσκετ 18.03.26

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Αυτοδιοίκηση 18.03.26

Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί - «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

UNI-PHARMA και InterMed πιστοποιήθηκαν ως Top Employers για τέταρτη συνεχή χρονιά

Με κοινό όραμα και συλλογική προσπάθεια, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου συμβάλλει καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, δημιουργώντας ουσιαστικό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα

Το παρασκήνιο 18.03.26

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Μέση Ανατολή 18.03.26

Με νέα επίθεση σε συμμάχους, ο Τραμπ απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Ελλάδα 18.03.26

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Το κατηγορητήριο 18.03.26

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό

Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ

Το τηλεφώνημα του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πάρι Κουκουλόπουλο κατά την ομιλία του Τζόζεφ Στίγκλιτζ στις Βρυξέλλες και τα ευχαριστήρια του βουλευτή Κοζάνης μετά την εκλογή του.

Μέση Ανατολή 18.03.26

«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

