ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;

Επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή τα όσα κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, στη δίκη που διεξάγεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, καλώντας την να τοποθετηθεί και να πάψει «να καλύπτει» τον Λευτέρη Αυγενάκη.

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», τονίζει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.

«Θα συνεχίσει να καλύπτει η κυβέρνηση τον Αυγενάκη;»

Όπως αναφέρει, «σήμερα ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκος, κατέθεσε έγγραφο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που δείχνει ότι ο κ. Αυγενάκης είχε γνώση του πάρτι διαφθοράς στον Οργανισμό, ενώ τις τελευταίες ώρες αποκαλύφθηκε ότι πρόσωπα που συγκαταλέγονται στον στενό πυρήνα συνεργατών του κ. Αυγενάκη, φέρονται σύμφωνα με τις αρχές να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ανθρώπων, από την εργασιακή εκμετάλλευση των οποίων αποκόμισαν εκατομμύρια ευρώ».

«Μάλιστα, κάποια από αυτά τα πρόσωπα ενεπλάκησαν και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αποκαλυπτικές επισυνδέσεις με διευθυντικό στέλεχος του κ. Αυγενάκη», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ και ρωτά την κυβέρνηση αν «αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί για όλα αυτά; Ή θα συνεχίσει να καλύπτει τον κ. Αυγενάκη;».

«Παραιτήθηκα γιατί δεχόμουν ασφυκτικές πιέσεις από τον υπουργό Αυγενάκη. Ο τρόπος που τοποθετούνταν στα μέσα, σάιτ, εφημερίδες κτλ. ήταν προσβλητικός για την προσωπικότητά μου και το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος.