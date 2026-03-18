Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Ελλάδα 18 Μαρτίου 2026, 14:12

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Έντονες πιέσεις από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη κατήγγειλε ότι δεχόταν στην άσκηση των καθηκόντων του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος ο οποίος καταθέτει σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στη δίκη με κατηγορούμενο δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού για υπεξαγωγή εγγράφων.

Ο μάρτυρας μάλιστα κατέθεσε ότι για όσα συνέβαιναν και βίωνε είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει .Όπως είπε μάλιστα ακολούθησαν δύο συναντήσεις με τον Γιάννη Μπρατάκο, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.

«Παραιτήθηκα γιατί δεχόμουν ασφυκτικές πιέσεις από τον υπουργό Αυγενάκη. Ο τρόπος που τοποθετούνταν στα μέσα, σάιτ, εφημερίδες κτλ. ήταν προσβλητικός για την προσωπικότητα μου και το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια», είπε ξεκινώντας στην κατάθεση του ο κ. Σημανδράκος.

Και αφού περίγραψε το καλό κλίμα με τον προκάτοχό του κ. Αυγενάκη, Γιώργο Γεωργαντά συμπλήρωσε πως όταν ανέλαβε ο κ. Αυγενάκης ξεκίνησαν οι εντάσεις. Όπως μάλιστα είπε μετά τις εκλογές του 2023, εντάσεις χωρίς ιδιαίτερο λόγο. «Η μεγάλη ένταση ξεκίνησε μετά από έγγραφο που του είχα στείλει που τον ενημέρωνα για το εθνικό απόθεμα. Πήρα την πρωτοβουλία να ενημερώσω τον υπουργό για το τι συνέβαινε στο εθνικό απόθεμα και για το δεν πήγαινε καλά.. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που ερευνούν ήταν στην Κρήτη. Δεν προχωρούσαμε σε πληρωμή σε δεσμευμένα ΑΦΜ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος« κατέθεσε ο κ. Σημανδράκος.

Στη συνέχεια ανέφερε πως «όταν είχα αναλάβει εγώ υπήρχε επιστολή του κ. Γεωργαντά προς τον κ. Μελά για δέσμευση 2.000 ΑΦΜ που τα είχε δεσμεύσει. Το Σεπτέμβριο του 2022, ήρθε ένα έγγραφο από οικονομική αστυνομία με 2.800 ΑΦΜ που κι αυτά δεσμεύθηκαν. Κάποιοι από αυτούς την επόμενη χρονιά δεν έκαναν καν δήλωση ΟΣΔΕ κατάλαβαν ότι δεν τους παίρνει να κάνουν αυτήν τη διαδικασία. Περίπου 6.000 ΑΦΜ συνολικά δεσμευμένα ΑΦΜ άλλα αποδεσμεύονταν άλλα δεσμεύονταν».

Ο μάρτυρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συχνές ερωτήσεις και τηλεφωνήματα από στενούς συνεργάτες του κ. Αυγενάκη που όπως είπε «έδειχναν έντονο ενδιαφέρον να αποδεσμευθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Με ρωτούσαν για συγκεκριμένα ονόματα παρακαλούμε να πληρωθούν πότε θα πληρωθούν κάντε ότι μπορείτε, όλοι καταλαβαίναμε ότι ασκούνταν πίεση».

Η επόμενη ρήξη με τον υπουργό ήταν με αφορμή μια διεθνή σύμβαση που… έτρεχε για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εμένα δεν με ενδιέφερε ποια εταιρεία θα έμπαινε, εμένα με ενδιέφερε να έχουμε τεχνικό σύμβουλο. Η Κοινωνία της Πληροφορίας δε μας έδωσε ούτε ένα ευρώ για τεχνική υποστήριξη»κατέθεσε και πρόσθεσε :«δέχτηκα ένα τηλέφωνο από συνεργάτη υπουργού να κατέβει η σύμβαση των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τεχνικό σύμβουλο. Απάντησα ότι είναι διεθνής σύμβαση δε μπορεί να γίνει με ένα τηλέφωνο και ζήτησα επιστολή να τον πάει στη ΔΣ. Κατάλαβα ότι ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση παρενέβη ο υπουργός και άρχισε έντονη λογομαχία υπήρξαν κουβέντες υβριστικές. Εγώ τη σύμβαση δε την κατέβασα. Αυτό κορύφωσε τις κακές σχέσεις μας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πολύ συχνή επικοινωνία της διευθύντρια του υπουργού για τις πληρωμές. «Είχαμε πει ότι θα γίνει στις 27/10/23. Η πληρωμή έγινε κανονικά σύμφωνα το χρονοδιάγραμμα, δεν είχαμε πληρώσει τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Και οι δύο. Στέλνεται επιστολή στο γραφείο του κ. Αυγενάκη ότι δεν θα πληρωθούν 9.300 ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Την Παρασκευή δέχομαι τηλεφώνημα από τον κ. Κελέτση συγχαρητήρια για την πληρωμή, βγαίνει δελτίο τύπου του υπουργείου. Τη Δεύτερα στις 11:00 με παίρνει τηλέφωνο ο κ. Στρατάκος (γενικός γραμματέας) ότι ο υπουργός είναι πολύ δυσαρεστημένος με πληρωμή και θέλουμε την παραίτηση σου και όλου του ΔΣ. Δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω».

Ακρόαση από τον πρωθυπουργό

«Δεν ήθελα τόσο εύκολα να φύγω γιατί πίστευα ότι είχα δίκιο ζητάω ακρόαση από γραφείο πρωθυπουργού στέλνω επιστολή στον κ. Μπρατάκο ενημερώνοντας τον για το τι γίνεται. Με δέχεται ο κ. Μπρατάκος όπου τον ενημέρωσα για ποιους λόγους το ποσό ήταν μειωμένο από 1 δισ. είχε πάει στις 800 εκατομμύρια αλλά και γενικότερα θέματα συνεργασίας με τον κ. Αυγενάκη τα θέματα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ Η κουβέντα διήρκεσε μιάμιση ώρα και μου είπαν αντιλαμβανόμαστε ότι έχεις δίκιο προχωράς μην ακούς τίποτα. Του ξανά στέλνω επιστολή στις 8/11 του Μπρατάκου για έλεγχο από Ευρωπαίους. Μου ξανά ζήτησαν να πάω στο Μαξίμου στις 27 ή 28/12 με καλεί ο κ. Μπρατάκος με καλεί στο γραφείο του εκείνη την ημέρα είχα ΔΣ. Μου ζήτησε ο κ. Μπρατάκος να ακυρώσω το ΔΣ και να πάω στο Μαξίμου. Μόλις πάω στο Μαξίμου μου ζήτησαν παραίτηση μου και αντικατέστησαν όλους τους διευθυντές μεταξύ αυτών και την Παρασκευή Τυχεροπούλου».

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη
Οι πρατηριούχοι της Μυτιλήνης κλείνουν τα πρατήριά τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων»

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 π.μ. έξω από τα γραφεία του Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με τη συμμετοχή και απεργών από σωματεία ταξί της περιφέρειας.

Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα
Στη Λέσβο η οποία βρίσκεται σε καθεστώς lockdown μεταβαίνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας- To έκτακτο σχέδιο για την ευλογιά λόγω Πάσχα και η γριφώδης εξίσωση των διαθέσιμων αμνοεριφίων- Από ποιές χώρες θα εισάγουμε - Ειδικοί, κτηνοτρόφοι και ο υφυπουργός μιλούν στο in

Καιρός: Ψυχρή εισβολή πρόσκαιρα, τα επόμενα 24ωρα – Έρχονται «κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία»
Δύο διαφορετικά «πρόσωπα» θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες. Διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά συστήματα θα φέρουν βροχές, κατά τόπους καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη στήριξη διοργανώσεων με ισχυρό φίλαθλο αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προς τον βουλευτή Αλέξανδρο Καζαμία

Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)
Μιλώντας στον πατέρα του Πέτερ, σε ζωντανή μετάδοση, ο Κάσπερ Σμάιχελ αποκάλυψε ότι δεν αποκλείεται να έχει τελειώσει η ποδοσφαιρική καριέρα του, αφού θα χρειαστεί δύο χειρουργεία στον ώμο…

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια
«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

