Κρίση στο ειδύλλιο της OpenAI με τη Microsoft – Η Amazon είναι το τρίτο πρόσωπο

Το ενδεχόμενο νομικής δράσης κατά της Amazon και της OpenAI εξετάζει σοβαρά η Microsoft, με φόντο μια συμφωνία δεκάδων δισεκατομμυρίων που απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες στον χώρο του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το «Frontier», η νέα πλατφόρμα της OpenAI που αναπτύσσει «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρησιακή χρήση. Η Amazon σκοπεύει να το διαθέσει μέσω της AWS, σε μια συνεργασία που συνοδεύεται από τεράστιες δεσμεύσεις για κατανάλωση υπολογιστικών πόρων, αναφέρουν οι Financial Times.

Η Microsoft, ωστόσο, επικαλείται τη μακροχρόνια συμφωνία της με την OpenAI, βάσει της οποίας η πρόσβαση στα μοντέλα της τελευταίας —μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API)— πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το Azure. Πρόκειται για μια ρήτρα με τεράστια οικονομική σημασία, καθώς τα προϊόντα της OpenAI έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εκρηκτική ανάπτυξη των εσόδων της Azure.

Amazon και OpenAI υποστηρίζουν ότι το Frontier έχει σχεδιαστεί με τρόπο που παρακάμπτει τεχνικά αυτή την υποχρέωση, αξιοποιώντας ένα «stateful» περιβάλλον λειτουργίας που τρέχει πάνω στην υποδομή της AWS. Με απλά λόγια, επιχειρούν να μεταφέρουν τη «νοημοσύνη» και τη μνήμη των εφαρμογών εκτός του βασικού μοντέλου, ώστε να αποφύγουν την άμεση εξάρτηση από το Azure.

Η Microsoft αμφισβητεί αυτή την προσέγγιση, εκτιμώντας ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς ουσιαστική χρήση της δικής της πλατφόρμας — και ότι, σε κάθε περίπτωση, παραβιάζεται το πνεύμα, αν όχι το γράμμα, της συμφωνίας.

Παρά τις σκληρές τοποθετήσεις, οι τρεις πλευρές βρίσκονται ακόμη σε διαπραγματεύσεις, με στόχο να αποφευχθεί μια δικαστική σύγκρουση που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για τον κλάδο.

H Microsoft από αρχικός επενδυτής της OpenAI σε αντίπαλο

Η ένταση αντανακλά μια βαθύτερη μετατόπιση: η OpenAI επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τη Microsoft και να ανοίξει την πρόσβαση στα μοντέλα της σε πολλαπλούς παρόχους cloud. Από την άλλη, η Microsoft —βασικός επενδυτής από το 2019— βλέπει το στρατηγικό της πλεονέκτημα να απειλείται, την ώρα που η OpenAI εξελίσσεται σε άμεσο ανταγωνιστή στις λύσεις AI για επιχειρήσεις.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο, ενώ αντιμετωπίζει ήδη νομικές πιέσεις, όπως η αγωγή του Ίλον Μασκ κατά του Σαμ Άλτμαν. Μια ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη με τη Microsoft θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τα σχέδιά της.

Ταυτόχρονα, η Microsoft βρίσκεται υπό αυξανόμενο ρυθμιστικό έλεγχο σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ για πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές, γεγονός που καθιστά πιο περίπλοκη οποιαδήποτε επιθετική νομική κίνηση.

Με τα οικονομικά και στρατηγικά διακυβεύματα να είναι τεράστια, η έκβαση της υπόθεσης δεν θα κρίνει μόνο τη σχέση των τριών εταιρειών, αλλά και το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της αγοράς AI και cloud — μιας αγοράς όπου οι συμμαχίες αποδεικνύονται πλέον εξίσου εύθραυστες όσο και κρίσιμες.

Πηγή: OT.gr