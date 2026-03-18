Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
18.03.2026 | 08:40
Κρίση στο ειδύλλιο της OpenAI με τη Microsoft – Η Amazon είναι το τρίτο πρόσωπο
Τεχνολογία 18 Μαρτίου 2026, 10:40

Κρίση στο ειδύλλιο της OpenAI με τη Microsoft – Η Amazon είναι το τρίτο πρόσωπο

Η ρήξη βαθαίνει καθώς η OpenAI δοκιμάζει τα όρια των αποκλειστικών δικαιωμάτων της Microsoft να φιλοξενεί τα μοντέλα της.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Το ενδεχόμενο νομικής δράσης κατά της Amazon και της OpenAI εξετάζει σοβαρά η Microsoft, με φόντο μια συμφωνία δεκάδων δισεκατομμυρίων που απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες στον χώρο του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το «Frontier», η νέα πλατφόρμα της OpenAI που αναπτύσσει «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρησιακή χρήση. Η Amazon σκοπεύει να το διαθέσει μέσω της AWS, σε μια συνεργασία που συνοδεύεται από τεράστιες δεσμεύσεις για κατανάλωση υπολογιστικών πόρων, αναφέρουν οι Financial Times.

Η Microsoft, ωστόσο, επικαλείται τη μακροχρόνια συμφωνία της με την OpenAI, βάσει της οποίας η πρόσβαση στα μοντέλα της τελευταίας —μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API)— πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το Azure. Πρόκειται για μια ρήτρα με τεράστια οικονομική σημασία, καθώς τα προϊόντα της OpenAI έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εκρηκτική ανάπτυξη των εσόδων της Azure.

Amazon και OpenAI υποστηρίζουν ότι το Frontier έχει σχεδιαστεί με τρόπο που παρακάμπτει τεχνικά αυτή την υποχρέωση, αξιοποιώντας ένα «stateful» περιβάλλον λειτουργίας που τρέχει πάνω στην υποδομή της AWS. Με απλά λόγια, επιχειρούν να μεταφέρουν τη «νοημοσύνη» και τη μνήμη των εφαρμογών εκτός του βασικού μοντέλου, ώστε να αποφύγουν την άμεση εξάρτηση από το Azure.

Η Microsoft αμφισβητεί αυτή την προσέγγιση, εκτιμώντας ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς ουσιαστική χρήση της δικής της πλατφόρμας — και ότι, σε κάθε περίπτωση, παραβιάζεται το πνεύμα, αν όχι το γράμμα, της συμφωνίας.

Παρά τις σκληρές τοποθετήσεις, οι τρεις πλευρές βρίσκονται ακόμη σε διαπραγματεύσεις, με στόχο να αποφευχθεί μια δικαστική σύγκρουση που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για τον κλάδο.

H Microsoft από αρχικός επενδυτής της OpenAI  σε αντίπαλο

Η ένταση αντανακλά μια βαθύτερη μετατόπιση: η OpenAI επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τη Microsoft και να ανοίξει την πρόσβαση στα μοντέλα της σε πολλαπλούς παρόχους cloud. Από την άλλη, η Microsoft —βασικός επενδυτής από το 2019— βλέπει το στρατηγικό της πλεονέκτημα να απειλείται, την ώρα που η OpenAI εξελίσσεται σε άμεσο ανταγωνιστή στις λύσεις AI για επιχειρήσεις.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο, ενώ αντιμετωπίζει ήδη νομικές πιέσεις, όπως η αγωγή του Ίλον Μασκ κατά του Σαμ Άλτμαν. Μια ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη με τη Microsoft θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τα σχέδιά της.

Ταυτόχρονα, η Microsoft βρίσκεται υπό αυξανόμενο ρυθμιστικό έλεγχο σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ για πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές, γεγονός που καθιστά πιο περίπλοκη οποιαδήποτε επιθετική νομική κίνηση.

Με τα οικονομικά και στρατηγικά διακυβεύματα να είναι τεράστια, η έκβαση της υπόθεσης δεν θα κρίνει μόνο τη σχέση των τριών εταιρειών, αλλά και το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της αγοράς AI και cloud — μιας αγοράς όπου οι συμμαχίες αποδεικνύονται πλέον εξίσου εύθραυστες όσο και κρίσιμες.

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Ιράν: Χρειάζεται νέο πρωτόκολλο για τα Στενά του Ορμούζ

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17.03.26

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
AI Proficiency Assessment 13.03.26

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων AI από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο - Πώς αξιολογεί την επάρκεια το νέο εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ελλάδα 18.03.26

Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Euroleague 18.03.26

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Εκδήλωση 18.03.26

Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
30 χρόνια 18.03.26

Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ
Κόσμος 18.03.26

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Fizz 18.03.26

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 18.03.26

Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Media 18.03.26

Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα ήταν αυτά που επικαλέστηκε η CAF για να αλλάξει το αποτέλεσμα του τελικού και το Μαρόκο να πάρει τελικά το τρόπαιο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη.

Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα
Νέα έγγραφα 18.03.26

Συχνές επαφές με τη διοίκηση του υπουργείου και ενδοϋπηρεσιακό πόλεμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών της διοίκησης Βάρρα δείχνουν έγγραφα που είδε το in.

Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
Πρόεδρος της Βουλής 18.03.26

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα Deutsche Welle

Athens Emerges as Leading Hotel Market
English edition 18.03.26

Athens had already led the rankings between 2022 and 2024, with double-digit growth in hotel values (11.6%, 11.2% and 11.8% respectively).

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

