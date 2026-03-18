Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση του «δράκου» του Πειραιά.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό.

Αναλυτικά, οι επιθέσεις που του αποδίδονται έχουν ως εξής:

– Στις 26 Ιουλίου 2025, προέβη σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 25χρονης, κοντά στον σταθμό του μετρό «Κορυδαλλός».

– Στις 6 Σεπτεμβρίου 2025, επιτέθηκε σε 25χρονη στην περιοχή του Κορυδαλλού.

– Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, προέβη σε αντίστοιχη πράξη σε βάρος 25χρονης, εκ νέου κοντά στον σταθμό του μετρό «Κορυδαλλός».

– Στις 20 Νοεμβρίου 2025, προέβη σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 35χρονης στην περιοχή του Πειραιά.

– Στις 24 Νοεμβρίου 2025, επιτέθηκε σε 37χρονη, επίσης στην περιοχή του Πειραιά.

– Στις 12 Δεκεμβρίου 2025, προέβη σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 17χρονης στον Κορυδαλλό.

– Στις 7 Φεβρουαρίου 2026, φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει 20χρονη, κοντά στον σταθμό του μετρό «Μανιάτικα», στα Καμίνια.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Κατά την ακινητοποίησή του, αντιστάθηκε σθεναρά και επιχείρησε να διαφύγει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα φέρεται να τον αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα ως τον δράστη των επιθέσεων.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες υποθέσεις.