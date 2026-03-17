Συνελήφθη ο «δράκος» του Πειραιά – Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και παρενοχλήσεις γυναικών
Τα θύματα αναγνώρισαν με βεβαιότητα τον δράστη.
Τέλος στη δράση ενός 36χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και έξι περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος γυναικών στον Πειραιά, έβαλε η Ελληνική Αστυνομία.
Πώς συνελήφθη
Ο 36χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 16 Μαρτίου ύστερα από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή.
Αρχικά οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου, όπου του αποδόθηκαν κατηγορίες για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα παραμονής.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, όπου, στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε η εμπλοκή του σε μία απόπειρα βιασμού και έξι περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, που φέρεται να σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε περιοχές του Πειραιά και του Κορυδαλλού.
Αναγνωρίστηκε από τα θύματα
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν οι καταθέσεις των θυμάτων, τα οποία τον αναγνώρισαν με βεβαιότητα. Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του αντιμετώπιση.
