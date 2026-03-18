Μαρίνα Ασλάνογλου: «Πέρασα πολύ δύσκολα με τον χωρισμό μου» – Τι λέει για το γιο της

Η Μαρίνα Ασλάνογλου βρέθηκε καλεσμένη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» και μίλησε για τον χωρισμό της, τον 8χρονο γιο της και τη νέα καθημερινότητα που διαμορφώθηκε μετά τις αλλαγές στη ζωή της.

Ο χωρισμός και οι αλλαγές στη ζωή της

«Είμαι καλά, πολύ ήρεμη. Πέρασα πολύ δύσκολα γιατί ένας χωρισμός έχει τις δυσκολίες του, γιατί αλλάζει συνθήκες, αλλάζουν τα πράγματα και προσπαθείς να προσαρμοστείς στα καινούργια δεδομένα. Οπότε τώρα είμαι καλά, στα καλύτερα μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμουν προετοιμασμένη, γιατί προσπαθώ να είμαι για τα πάντα στη ζωή μου.

Στην άκρη του μυαλού μου μπορεί και να ’χα, γιατί περνούσα μια χαρά»., είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Αυτό που με σόκαρε περισσότερο ήταν να μην πληγωθεί ο Κωνσταντίνος, το παιδί. Εκεί με όλη την ανατροπή και όλα αυτά που γίνανε στεναχωρήθηκα, γιατί επηρεάζονται και τα παιδιά.

Όλα λύνονται και ο χρόνος περνάει και φεύγει το μαύρο που έχει μέσα σου και όσο προχωράς καλυτερεύουν τα πράγματα.

Απλά, είναι μια αναστάτωση για όλους».

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Πάντα πίστευα ότι θα είμαι μία καλή μαμά, όσο μπορώ»

«Δεν φαντάζομαι τίποτα για τον Κωνσταντίνο. Θέλω να είναι ευτυχισμένος και να επιλέξει αυτό που αγαπάει, όπως εγώ όση κούραση κι αν έχω, πάντα βρίσκω κάτι να μου δίνει χαρά στη δουλειά μου.

Η τελευταία μου σκέψη πριν κοιμηθώ και η πρώτη πριν ξυπνήσω είναι ο Κωνσταντίνος. Πάντα πίστευα ότι θα είμαι μία καλή μαμά, όσο μπορώ»

«Δεν το λέω επειδή είναι παιδί μου, αλλά ο Κωνσταντίνος είναι παιδί με τρομερή ενσυναίσθηση, πολύ μπροστά από την ηλικία του. Μιλάμε, συζητάμε, ταξιδεύουμε, καταλαβαίνει όταν του λέω κάτι. Δεν έχει κλάψει ποτέ».