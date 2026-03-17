Τουλάχιστον 400 νεκροί στο Αφγανιστάν από την επίθεση του Πακιστάν – «Ήταν σαν την ημέρα της κρίσης»

Μάρτυρες και επιζώντες περιέγραψαν τις φρικιαστικές σκηνές μιας πακιστανικής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε ένα κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά στην Καμπούλ, σκοτώνοντας περισσότερους από 400 ανθρώπους.

Αφγανικές ομάδες διάσωσης συνέχιζαν την Τρίτη να ανασύρουν σορούς από τα ερείπια μετά το πλήγμα, το φονικότερο μεμονωμένο χτύπημα μέχρι στιγμής σε έναν πόλεμο τριών εβδομάδων μεταξύ των δύο χωρών.

Αποκαλυπτικές για τα όσα συνέβησαν είναι οι μαρτυρίες σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Guardian, θύματα τα κάηκαν στα κρεβάτια τους και καταπλακώθηκαν από την κατάρρευση τοίχων.

Ο οδηγός ασθενοφόρου Χάτζι Φαχίμ είπε ότι έφτασε στο κέντρο και βρήκε «όλα να καίγονται, άνθρωποι να καίγονται». «Νωρίς το πρωί με κάλεσαν ξανά και μου είπαν να επιστρέψω επειδή υπάρχουν ακόμα πτώματα κάτω από τα ερείπια», είπε στο Reuters.

«Όλο το μέρος πήρε φωτιά. Ήταν σαν την ημέρα της κρίσης», δήλωσε ο 50χρονος Αχμάντ. «Οι φίλοι μου καίγονταν στη φωτιά και δεν καταφέραμε να τους σώσουμε όλους», είπε.

Ενώ ορισμένα κτίρια παρέμεναν όρθια, μεγάλο μέρος του συγκροτήματος είχε μετατραπεί σε ερείπια. Κουκέτες βρισκόταν εκτεθειμένες μετά την κατάρρευση, με κουβέρτες, στρώματα και παπούτσια να είναι σκορπισμένα παντού. Οι επιζώντες ασθενείς, ντυμένοι ομοιόμορφα με πράσινα ρούχα και με ξυρισμένα κεφάλια, κάθονταν μέσα σε μια αυλή.

Ο εκπρόσωπος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί, δήλωσε ότι 408 άτομα σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν. Οι αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο μέτρησαν τους νεκρούς, αν και πολλές μαρτυρίες υποδηλώνουν ότι πρόκειται για συμβάν με μαζικές απώλειες, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο 31χρονος Ομίντ Στανικζάι, φρουρός ασφαλείας στο κέντρο απεξάρτησης, δήλωσε στο AFP ότι άκουσε τον ήχο ενός μαχητικού αεροσκάφους να περιπολεί το βράδυ της Δευτέρας, και στη συνέχεια οι αφγανικές δυνάμεις πυροβόλησαν στον αέρα. Αργότερα, «το αεροσκάφος έριξε βόμβες και ξέσπασε πυρκαγιά», είπε.