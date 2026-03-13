Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν βομβάρδισε την πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, προκαλώντας θύματα «σε ορισμένες ζώνες» (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Σκοτώθηκαν «γυναίκες και παιδιά» στους βομβαρδισμούς κατά του Αφγανιστάν από τις ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν

FOOTAGE SHARED BY A LOCAL FROM KABUL, AFGHANISTAN Pakistan Air Force jets are now again over the skies of Kabul. 🚨 pic.twitter.com/SLA43NKQyD — Eagle Eye (@zarrar_11PK) March 12, 2026

«Συνεχίζοντας την επίθεσή του, το πακιστανικό στρατιωτικό καθεστώς βομβάρδισε για ακόμη μια φορά την Καμπούλ, την Κανταχάρ» (νότια) καθώς και τις παραμεθόριες επαρχίες «Πάκτια και Πάκτικα» και «άλλες», ανέφερε μέσω X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, προσθέτοντας — χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό — ότι σκοτώθηκαν «γυναίκες και παιδιά».

استمرارًا للاعتداءات والجرائم السابقة، قام النظام العسكري الباكستاني مرة أخرى بقصف كابل وقندهار وبكتيا وبكتيكا وبعض المناطق الأخرى.

وفي بعض الأماكن استهدف منازل المدنيين، مما أدى إلى استشهاد نساء وأطفال، وفي أماكن أخرى استهدف صحارى خالية ومناطق غير مأهولة.

۲/۱ — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 13, 2026

Ανώτερος αξιωματικός των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι διεξήχθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν από την πολεμική αεροπορία του Πακιστάν.

#Pakistani #Afghanistan: Warplanes are flying in the skies over #Kabul, a resident said a while ago. People in Kabul are sharing videos after air strikes in Pul-e-Charkhi area. No report of casualties. pic.twitter.com/0Z9sBRUZvi — Tahir Khan (@taahir_khan) March 12, 2026

Στόχος οι «πακιστανοί Ταλιμπάν»

«Επλήγησαν συγκεκριμένοι στόχοι, συνδεόμενοι με τους πακιστανούς Ταλιμπάν» (ΚΤΠ), ανέφερε σε μήνυμά της η πηγή αυτή, αναφερόμενη σε ένοπλη οργάνωση η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά πολύνεκρων επιθέσεων στο Πακιστάν, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ