17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
Μέση Ανατολή: Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ»
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026

Μέση Ανατολή: Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ»

Αφού προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με την επίθεση κατά του Ιράν απαίτησε από τους συμμάχους της Αμερικής σε όλο τον κόσμο να στείλουν στρατεύματα για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ (Μέση Ανατολή). «Εισέπραξε» αρνήσεις και εξεμάνη. Και τώρα, τι;

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Spotlight

Βαδίζοντας προς την τρίτη εβδομάδα από την έναρξη της επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, γνωστή ως επιχείρηση «Επική Οργή», οι εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν.

Η άρνηση των συμμάχων των ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον Τραμπ στο μετέωρο βήμα στα Στενά του Ορμούζ στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την Ουάσιγκτον και φέρνουν… νεύρα

Οι αγορές παγκοσμίως κλυδωνίζονται, η ενεργειακή κρίση επιστρέφει, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.

Υπό ασφυκτική πίεση

Ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει οι προσπάθειες του να πέφτουν στο κενό. Όχι στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά στο πεδίο της οικονομίας. Γνωρίζοντας πως μια παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν θα αποτελέσει ένα «συστημικό σοκ» επιχειρεί με συνεχείς παρεμβάσεις να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα.

Έχοντας εγκλωβιστεί σε έναν πόλεμο που είναι άγνωστο πότε θα τελειώσει απαιτεί από τους συμμάχους της Αμερικής σε όλο τον κόσμο να στείλουν στρατεύματα για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση του μόνου θαλάσσιου περάσματος για τον Περσικό Κόλπο με τη μεγάλη στρατηγική σημασία.

Με τον χρόνο να πιέζει επανέφερε τις απειλές υπό τη μορφή πίεσης δηλώνοντας την Τρίτη (17/03) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επανεξετάσουν την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, καθώς επέκρινε τους συμμάχους των ΗΠΑ που δεν βοηθούν στον πόλεμο στο Ιράν.

Ακούει κανείς…;

Νωρίτερα, στις 14 Μαρτίου, σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, είχε αναφερθεί και στους ασιάτες συμμάχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, ελπίζοντας ότι θα στείλουν πλοία στον Κόλπο.

Στα σχέδια του ενέπλεξε και χώρες που δεν της λες και συμμάχους. «Νομίζω ότι και η Κίνα πρέπει να βοηθήσει», δήλωσε στους  Financial Times, μια μέρα μετά. Αν η Κίνα δεν το κάνει, είπε ο κ. Τραμπ, άφησε ορθάνοιχτο παράθυρο να ακυρώσει τη σύνοδο κορυφής με τον ηγέτη της ασιατικής υπερδύναμης, Σι Τζινπίνγκ,  που έχει προγραμματιστεί για αργότερα αυτό το μήνα.

Η εμπλοκή της Κίνας είναι απίθανη. Όπως η Ινδία και η Τουρκία, έχει συνάψει συμφωνία με το Ιράν για τη διατήρηση των γραμμών εφοδιασμού ανοιχτών.

Έχοντας εισπράξει από παντού αρνήσεις ο Τραμπ έχει αρχίσει να γίνεται επιθετικός, λεκτικά. «Δεν τους έχουμε ανάγκη!», ανέφερε -φανερά ενοχλημένος- σε ανάρτηση στο Truth Social, στις 17 Μαρτίου έχοντας «ναυαγήσει» οι προσπάθειες του να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι».

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε στη λέξη σύμμαχοι σε εισαγωγικά, καταδεικνύοντας τη σφοδρή δυσαρέσκειά του και με αυτόν τον τρόπο.

Μπορούν αλλά δεν θέλουν…

Η γεωπολιτική σκακιέρα έχει πάρει «φωτιά». Οι πέντε ασιατικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ένα περίπλοκο δίλημμα. Η απειλή του Ιράν να επιτεθεί σε πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ διαταράσσει σοβαρά τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες, τη Νότια Κορέα και την Ταϊλάνδη.

Όμως, παρά την εμπλοκή, αυτές οι χώρες ανησυχούν μήπως οι ένοπλες δυνάμεις τους εμπλακούν σε μια μακρά σύγκρουση, την οποία δεν μπορούν να ελέγξουν. Στον αντίποδα φοβούνται ότι θα εγκαταλειφθούν από τις ΗΠΑ, ειδικά αν η υπερδύναμη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν συμβάλλουν επαρκώς στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Economist, η Νότια Κορέα διαθέτει μια αξιόλογη δύναμη καταπολέμησης της πειρατείας, τη μονάδα Cheonghae, η οποία δραστηριοποιείται στον Κόλπο του Άντεν. Ωστόσο, η αναδιάταξη αυτής της μονάδας, ή άλλων, ενδέχεται να απαιτήσει την έγκριση του κοινοβουλίου.

Η αντίδραση της κοινής γνώμης έχει ήδη ξεκινήσει. «Η αποστολή πολεμικών πλοίων της Νότιας Κορέας δεν είναι παρά μια κινητοποίηση που υποστηρίζει τον πόλεμο», δήλωσε η Κορεατική Συνομοσπονδία Συνδικάτων. «Ο Τραμπ, που άναψε τη φωτιά, χρεώνει στη Νότια Κορέα το κόστος της κατάσβεσης», ανέφερε ένας ειρωνικός τίτλος στην JoongAng, μια νοτιοκορεατική εφημερίδα.

Από την έναρξη του πολέμου, η Αυστραλία έχει στείλει ένα αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου καθώς και ορισμένους πυραύλους αέρος-αέρος στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, φρόντισε να παρουσιάσει την αντίδρασή της ως μια προσπάθεια να συμβάλει στην άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (όπου διαμένουν πολλοί Αυστραλοί), και όχι ως ενίσχυση της αμερικανικής πολεμικής μηχανής.

Η Ιαπωνία διαθέτει ναρκαλιευτικά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην απελευθέρωση του Στενού. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 75% των Ιαπώνων αντιτίθεται στη σύγκρουση ασκώντας πίεση στην πολιτική εξουσία.

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα…

Οι ασιάτες σύμμαχοι των ΗΠΑ αισθάνονται υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Τραμπ. Από καιρό απειλεί να αποσύρει την αμερικανική υποστήριξη προς τους συμμάχους, εκτός αν καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ». Οι ανησυχίες τους πλέον είναι έκδηλες καθώς φοβούνται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ασία θα αναχωρήσουν για τη Μέση Ανατολή.

Μια αμερικανική αποστολή πεζοναυτών που είχε ως βάση την Ιαπωνία πλέει προς τον Κόλπο. Η τελευταία φορά που αποχώρησε από τον Ειρηνικό —αφήνοντας τη χώρα χωρίς υποστήριξη— ήταν το 2004, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αναδιατάξει πυραύλους αναχαίτισης Patriot και τμήματα ενός συστήματος πυραυλικής άμυνας THAAD που βρίσκεται στη Νότια Κορέα. Ο Λι Τζέ Μιουνγκ, πρόεδρος της Νότιας Κορέας, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απομάκρυνση των αμερικανικών όπλων από τη χώρα του.

Η Ταϊβάν βρίσκεται ίσως στην πιο επισφαλή θέση. Η Αμερική δεν δεσμεύεται από καμία συνθήκη να υπερασπιστεί το νησί, όπως συμβαίνει με άλλους ασιατικούς συμμάχους. Ωστόσο, έχει από καιρό δεσμευτεί να αποτρέψει μια κινεζική επίθεση, πωλώντας στην Ταϊβάν όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει για την άμυνά της, μια δέσμευση που έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν ανησυχεί πλέον ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να καθυστερήσει την άφιξη των όπλων που έχει παραγγείλει από την Αμερική, ιδίως εκείνων που χρειάζονται η Αμερική και το Ισραήλ για τον αγώνα τους κατά του Ιράν, όπως οι πύραυλοι Patriot.

Με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά το «σχέδιο Β» βρίσκεται στο τραπέζι τους και θα προσπαθήσει να απαντήσει το ερώτημα: «Τι θα κάνουμε αν, για οποιονδήποτε λόγο, η εξωτερική υποστήριξη εξαφανιστεί».

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Δίνουμε καλές συμβουλές στους άλλους… αλλά γιατί δεν τις ακολουθούμε εμείς οι ίδιοι;

Κόσμος
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει στο εγγύς μέλλον

inWellness
inTown
Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη
Κόσμος 17.03.26

Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη

Οι πληροφορίες για τη φερόμενη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο ακόμη και ως σενάριο αναδεικνύουν το πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος του.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»
Κόσμος 17.03.26

Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»

«Σφίγγουμε τα χέρια με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», λέει ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα πρόσφατα βίντεο δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη επειδή έδειχναν τον πρωθυπουργό με πάρα πολλά δάχτυλα.

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου
Κόσμος 17.03.26

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 17.03.26

Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της

Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Χωρίς υποστήριξη 17.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;

Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
Κόσμος 17.03.26

H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ιράν: Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ – Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;
Αχαρτογράφητα νερά 17.03.26

Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ - Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;

Η άρνηση των συμμάχων των ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον Τραμπ στο μετέωρο βήμα στα Στενά του Ορμούζ στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την Ουάσιγκτον

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Κόσμος 17.03.26

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ

Την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές θεωρεί δεδομένη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι στους γαλάζιους διαδρόμους αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογείται. Μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αναλύει την πολιτική κατάσταση και τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Επιμένει ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και τον λαό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν παίρνει τίποτα πίσω για την απειλή στη Σούδα.

Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη
Κόσμος 17.03.26

Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη

Οι πληροφορίες για τη φερόμενη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο ακόμη και ως σενάριο αναδεικνύουν το πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος του.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ελλάδα – Δανία 99-77: H Εθνική Γυναικών προκρίθηκε στη Β’ φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027 (vids)
Μπάσκετ 17.03.26

H Εθνική Γυναικών νίκησε τη Δανία και προκρίθηκε στη Β’ φάση των προκριματικών του Eurobasket (99-77)

Η Εθνική Γυναικών επικράτησε 99-77 της Δανίας στο «Ιβανώφειο» έκανε το 2/2 στην Θεσσαλονίκη και πήρε την πρόκριση για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 17.03.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»
Κόσμος 17.03.26

Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»

«Σφίγγουμε τα χέρια με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», λέει ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα πρόσφατα βίντεο δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη επειδή έδειχναν τον πρωθυπουργό με πάρα πολλά δάχτυλα.

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17.03.26

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
ΠΑΣΟΚ 17.03.26

Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

Μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλής από πλευράς ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που, ωστόσο, εξέπεσε λόγω της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα

«Email gate»: Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων – Στο εδώλιο η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι
Ελλάδα 17.03.26

«Email gate»: Ξεκίνησε η δίκη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων – Στο εδώλιο η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής email αποδήμων Ελλήνων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζάκυνθος: Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές – Απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο οδηγός του ΙΧ
Ελλάδα 17.03.26

Ζάκυνθος: Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές – Απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο οδηγός του ΙΧ

Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ στη Ζάκυνθο με 7 μαθητές και 4 συνοδούς χωρίς να τραυματιστούν - Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής από σπάζοντας το παράθυρο του οδηγού

Νταβίντ Σίλβα: «Ο Πελεγκρίνι τα πάει καλά, η Μπέτις μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 17.03.26

Νταβίντ Σίλβα: «Ο Πελεγκρίνι τα πάει καλά, η Μπέτις μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντ Σίλβα μίλησε σε ισπανική εφημερίδα για τον επαναληπτικό αγώνα της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό και εξέφρασε την πίστη του ότι ο Μανουέλ Πελεγκρίνι κάνει καλή δουλειά στους Ανδαλουσιάνους.

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17.03.26

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
