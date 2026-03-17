Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 17:02

Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;

Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Νατάσα Ρουγγέρη
Κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ, από όσο θυμάται ο κόσμος, δεν έχει εμπλακεί σε πόλεμο με μικρότερη υποστήριξη από την κοινή γνώμη από ό,τι ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Ακόμη και η επέμβαση του Μπαράκ Ομπάμα στη Λιβύη ξεκίνησε το 2011 με την υποστήριξη του 60% των Αμερικανών.

Δεν υπάρχει καμία δημοσκόπηση που να δείχνει ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ πολλές μετρήσεις δείχνουν σαφή πλειοψηφία εναντίον του. Και οι πόλεμοι συνήθως χάνουν την υποστήριξη της κοινής γνώμης όσο εξελίσσονται.

Ο Τραμπ δεν παρουσίασε δημόσια τα επιχειρήματα υπέρ του πολέμου πριν από την έναρξή του, επειδή προτιμούσε γρήγορες, αιφνιδιαστικές επιθέσεις, ενώ είχε προηγηθεί «θεατρική» αγωνία. Παρουσίασε την τεράστια στρατιωτική συγκέντρωση στον Περσικό Κόλπο ως τακτική διαπραγμάτευσης υψηλής πίεσης στις βραχύβιες διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενθαρρύνθηκε αναμφίβολα από την επιτυχία της απομάκρυνσης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, αν και και ούτε αυτό ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στους Αμερικανούς πολίτες.

Οι πόλεμοι δεν είναι απαραίτητα καλύτεροι όταν η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να τους δικαιολογήσει. Η αιτιολόγηση του καταστροφικού πολέμου στο Ιράκ, άλλωστε, βασίστηκε σε παρανοήσεις, διαστρεβλώσεις και ψεύδη. Ωστόσο, επειδή αγνόησε εντελώς την αμερικανική κοινή γνώμη πριν από τον πόλεμο, ο Τραμπ βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με κάθε είδους προβλήματα καθώς προσπαθεί να τον αντιμετωπίσει.

Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να βλέπουν τους εαυτούς τους ως επιτιθέμενους

Ο πολιτικός επιστήμονας Μπρους Τζέντλεσον σημείωσε ότι, στις ΗΠΑ, η υποστήριξη του κοινού στον πόλεμο δεν εξαρτάται μόνο από την πορεία του, αλλά και από την αντίληψη των πολιτών για τους στόχους του. Το αμερικανικό κοινό είναι πολύ πιο πιθανό να υποστηρίξει πολέμους που αποσκοπούν στην επιβολή περιορισμών σε επιθετικές δυνάμεις, παρά πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες.

Αυτή η θεωρία εξηγεί γιατί η κυβέρνηση Μπους κατέβαλε τόση προσπάθεια να ισχυριστεί πως το Ιράκ διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής και είχε σχέση με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, παρόλο που ο στόχος του πολέμου στο Ιράκ ήταν η «αλλαγή καθεστώτος».

Η αλλαγή καθεστώτος είναι επίσης, προφανώς, ο στόχος του πολέμου κατά του Ιράν. Ο Τραμπ μιλάει γι’ αυτό εδώ και μήνες.

Μόνο αφού άρχισαν να πέφτουν βόμβες στο Ιράν, ο Τραμπ και η κυβέρνησή του άρχισαν να υποστηρίζουν πως η Τεχεράνη αποτελούσε «άμεση απειλή» για τις ΗΠΑ – κάτι που δεν ήταν και πολύ πειστικό.

Άλλωστε, καυχιόταν μέχρι πρόσφατα ότι είχε «εξαφανίσει εντελώς» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν τον προηγούμενο χρόνο. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε λίγο μετά τις επιθέσεις, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην κρίση των ομήρων στην Τεχεράνη το 1979, στην επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών στη Βηρυτό το 1983 και στη βομβιστική επίθεση κατά του USS Cole το 2000, στην οποία, όπως είπε, το Ιράν «πιθανότατα είχε εμπλακεί».

Για πρώτη φορά, οι Αμερικανοί δήλωσαν ότι συμπαθούν τους Παλαιστινίους παρά τους Ισραηλινούς

Απομένει στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να προβάλλει το περίπλοκο επιχείρημα ότι οι ΗΠΑ ενήργησαν σε προληπτική αυτοάμυνα, επειδή γνώριζαν πως το Ισραήλ επρόκειτο να επιτεθεί στο Ιράν και πως η Τεχεράνη θα αντεπιτίθετο εναντίον Αμερικανών στη Μέση Ανατολή.

Αυτό δεν έτυχε καλής υποδοχής σε μια χώρα που αντιμετωπίζει το Ισραήλ με όλο και μεγαλύτερη επιφύλαξη. Μια δημοσκόπηση της Gallup, όπως τονίζει το Conversaton, που δημοσιεύθηκε λίγο πριν την έναρξη του πολέμου έδειξε ότι, για πρώτη φορά αυτό τον αιώνα, περισσότεροι Αμερικανοί δήλωσαν ότι συμπαθούν τους Παλαιστινίους παρά τους Ισραηλινούς. Πρόσφατα, η μεγαλύτερη πτώση στη στήριξη προς το Ισραήλ παρατηρήθηκε μεταξύ των πολιτικά ανεξάρτητων, των οποίων οι απόψεις μεταβλήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Ο Τάκερ Κάρλσον, ο πιο έντονος επικριτής του πολέμου με το Ιράν από τη δεξιά, τον χαρακτήρισε αμέσως «πόλεμο του Ισραήλ». Ο Τζο Ρόγκαν, μια προσωπικότητα με επιρροή μεταξύ της βάσης υποστήριξης του Τραμπ που αποτελείται από απογοητευμένους νέους άνδρες, δήλωσε ότι αισθάνονται «προδομένοι» από τον πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προσπάθησε να πείσει τους Αμερικανούς για τον πόλεμο, καυχώμενος για τον θάνατο, την καταστροφή και τον φόβο που προκαλείται στο Ιράν. Ακόμη και όταν οι έρευνες δείχνουν ότι ο αμερικανικός στρατός ήταν υπεύθυνος για τον βομβαρδισμό ενός σχολείου που σκότωσε περισσότερα από 160 ανήλικα κορίτσια, ο ίδιος απορρίπτει τους κανόνες στρατιωτικής εμπλοκής ως «ηλίθιους». Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του Quinnipiac έδειξε ότι το ποσοστό αποδοχής του Χέγκσεθ βρίσκεται στο 37%.

Οι Αμερικανοί δεν είναι προετοιμασμένοι για θυσίες

Παρά την ύπαρξη γνωστών αντιπάλων, ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει προς το παρόν το μεγαλύτερο μέρος της βάσης του κινήματος «MAGA» στο πλευρό του. Αυτοί δεν ήταν ποτέ πραγματικά αντίθετοι στους πολέμους στο εξωτερικό. Αυτό που μισούσαν ήταν να χάνουν πολέμους στο εξωτερικό, και ο Τραμπ τους υπόσχεται γρήγορη νίκη στο Ιράν.

Όμως, ο πρόεδρος δεν έχει προετοιμάσει ούτε αυτούς ούτε κανέναν άλλο, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του υπουργικού συμβουλίου του, για το κόστος που θα επιφέρει αυτός ο πόλεμος. Ιδιαίτερα για την αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, την οποία ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία και η οποία θα αυξήσει το κόστος των πάντων, από τα ταξίδια μέχρι τα τρόφιμα.

Η ρητορική του Τραμπ σχετικά με το κόστος του πολέμου δεν θυμίζει καθόλου τον Τσόρτσιλ. Μια νύχτα, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μια βραχυπρόθεσμη αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι «ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου. Μόνο οι ανόητοι θα σκέφτονταν διαφορετικά!», όπως έγραψε.

Ωστόσο, την επόμενη μέρα αναγκάστηκε να ηρεμήσει τις αγορές, ισχυριζόμενος ότι ο πόλεμος είχε σχεδόν τελειώσει.

Το Ιράν προκάλεσε μεγαλύτερο πόνο από ό,τι περίμενε ο Τραμπ

Το ιρανικό καθεστώς, του οποίου κύριος στόχος είναι η επιβίωση, γνωρίζει πολύ καλά τις πολιτικές και οικονομικές αδυναμίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή, και φαίνεται ότι αυτές ακριβώς στοχεύει.

Στην αρχή του πολέμου, οι φαινομενικά διάσπαρτες επιθέσεις του Ιράν εναντίον υποδομών, πρεσβειών και ξενοδοχείων στα κράτη του Κόλπου αποτέλεσαν πηγή γέλιου για ορισμένους Αμερικανούς σχολιαστές. Ωστόσο, αυτές τελικά αρκούσαν για να διακόψουν τη λειτουργία μεγάλων τμημάτων της παραγωγής ενέργειας και της ναυτιλίας, και να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερο πόνο από ό,τι περίμεναν ο Τραμπ ή οι υποστηρικτές του.

Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπιζε ήδη το ίδιο εσωτερικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Τζο Μπάιντεν. Δεν έχει σημασία πόσο πολύ μιλάς στους Αμερικανούς για θετικά στοιχεία σχετικά με το ΑΕΠ, το χρηματιστήριο και την απασχόληση· αν αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος διαβίωσης, η άποψή τους τόσο για την οικονομία όσο και για τον πρόεδρο θα είναι απαισιόδοξη.

Οι επιπόλαιες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την τιμή του πετρελαίου θυμίζουν πολύ τις αόριστες διαβεβαιώσεις του στην αρχή της πανδημίας. Λίγοι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο ήταν διατεθειμένοι να αντιταχθούν στον Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο. Ωστόσο, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, πολλοί από αυτούς θα προσεύχονται σιωπηλά να βρει μια δικαιολογία για να τον τερματίσει το συντομότερο δυνατό.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Νετανιάχου: Ο θάνατος Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί

Ιράν: Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ – Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;
Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ - Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Νετανιάχου: Ο θάνατος του Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό - Δεν επιβεβαιώνει τη δολοφονία η Τεχεράνη

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»

H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

