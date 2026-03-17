Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 93-82: Νίκη 6άδας για την ομάδα του Ιτούδη

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχτηκε την Παρί στην Βουλγαρία για την 21η αγωνιστική της Euroleague και ενώ δυσκολεύτηκε αρκετά, εν τέλει επικράτησε με 93-82 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 19-11. Πλέον η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, με μόλις μία νίκη πίσω από Ολυμπιακό, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης.

Κάπως έτσι οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού (17-14) να προκριθεί απευθείας στα πλέι οφ της διοργάνωσης τελειώνοντας στην εξάδα μειώνονται, με τους Ισραηλινούς να είναι δύο ματς μπροστά και τον έκτο Ερυθρό Αστέρα να είναι στο 18-13. Από την άλλη, οι τέσσερεις ομάδες που βρίσκονται στα πλέι ιν, ισοβαθμούν με 17-14 και η ομάδα του Ντουμπάι (16-14) που αγωνίζεται απόψε στις 21.00 με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, έχει την ευκαιρία να μπει και αυτή στο ίδιο κόλπο.

Η Χαποέλ έχει ένα παραπάνω παιχνίδι να παίξει, οπότε της μένουν οκτώ για να τελειώσει την κανονική περίοδο. Απομένει λοιπόν να αγωνιστεί εκτός έδρας με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μονακό, ενώ θα υποδεχτεί στη Σόφια τις Βίρτους Μπολόνια, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακό αλλά και τον Παναθηναϊκό. Το ματς με τους Πράσινους είναι στις 2 Απριλίου και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην τελική βαθμολογία και για τους δύο.

Ο Αντόνιο Μπλάκνι ήταν ο παίκτης που οδήγησε την Χαποέλ σε αυτή τη νίκη, έχοντας 24 πόντους (3/3 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 5 ριμπάουντ σε συμμετοχής, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν ακόμα οι Ελάιτζα Μπράιαντ, Νταν Οτούρου, Αϊζάια Γουέινραϊτ και Βασίλιε Μίσιτς.

Από την Παρί ο Ναντίρ Ιφί είχε 16 πόντους με 4 ασίστ και ο Τζάρεντ Ρόντεν ήταν ο μόνος άλλος διψήφιος με 13. Έτσι η ομάδα του Φρανσίσκο Ταμπελίνι έπεσε στο 12-20 και την 16η θέση της βαθμολογίας.(6-10 εντός και 6-10 εκτός έδρας).

Τα δεκάλεπτα: 26-30, 52-53, 75-69, 93-82

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Τζόουνς 5 (1/4 τρίποντα), Μπλέικνι 24 (3/3 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπράιαντ 18 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 λάθη), Τίμορ 2, Μάλκολμ 11 (1), Οντιάσε 2, Μίτσιτς 7 (0/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουέινραϊτ 9 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Οτούρου 15

Παρί (Ταμπελίνι): Χίφι 16 (1/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 λάθη), Καβαλιέρ 2, Ρόμπινσον 8 (0/3 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές), Ερέρα 3 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ρόντεν 13 (3/7 τρίποντα, 4 κλεψίματα), Στίβενς 6 (4 ριμπάουντ, 3 λάθη), Ντοκοσί 8 (11 ριμπάουντ, 5 λάθη), Φαγιέ 3 (4 ριμπάουντ), Μόργκαν 9 (3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Εμπάιγ 5 (1), Ουατάρα 9 (1), Γουίλις (6 ριμπάουντ)