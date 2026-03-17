Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 20:42
Χωρίς ταξί και την Τετάρτη η χώρα – Αύριο οι προτάσεις της Ομοσπονδίας
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 93-82: Νίκη 6άδας για την ομάδα του Ιτούδη
Μπάσκετ 17 Μαρτίου 2026, 20:40

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Παρί με 93-82 σε εξ αναβολής παιχνίδι και φτάνοντας τις 19 νίκες έκανε το έργο πρόκρισης του Παναθηναϊκού ακόμη πιο δύσκολο

Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχτηκε την Παρί στην Βουλγαρία για την 21η αγωνιστική της Euroleague και ενώ δυσκολεύτηκε αρκετά, εν τέλει επικράτησε με 93-82 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 19-11. Πλέον η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, με μόλις μία νίκη πίσω από Ολυμπιακό, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης.

Κάπως έτσι οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού (17-14) να προκριθεί απευθείας στα πλέι οφ της διοργάνωσης τελειώνοντας στην εξάδα μειώνονται, με τους Ισραηλινούς να είναι δύο ματς μπροστά και τον έκτο Ερυθρό Αστέρα να είναι στο 18-13. Από την άλλη, οι τέσσερεις ομάδες που βρίσκονται στα πλέι ιν, ισοβαθμούν με 17-14 και η ομάδα του Ντουμπάι (16-14) που αγωνίζεται απόψε στις 21.00 με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, έχει την ευκαιρία να μπει και αυτή στο ίδιο κόλπο.

Η Χαποέλ έχει ένα παραπάνω παιχνίδι να παίξει, οπότε της μένουν οκτώ για να τελειώσει την κανονική περίοδο. Απομένει λοιπόν να αγωνιστεί εκτός έδρας με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μονακό, ενώ θα υποδεχτεί στη Σόφια τις Βίρτους Μπολόνια, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακό αλλά και τον Παναθηναϊκό. Το ματς με τους Πράσινους είναι στις 2 Απριλίου και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην τελική βαθμολογία και για τους δύο.

Ο Αντόνιο Μπλάκνι ήταν ο παίκτης που οδήγησε την Χαποέλ σε αυτή τη νίκη, έχοντας 24 πόντους (3/3 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 5 ριμπάουντ σε συμμετοχής, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν ακόμα οι Ελάιτζα Μπράιαντ, Νταν Οτούρου, Αϊζάια Γουέινραϊτ και Βασίλιε Μίσιτς.

Από την Παρί ο Ναντίρ Ιφί είχε 16 πόντους με 4 ασίστ και ο Τζάρεντ Ρόντεν ήταν ο μόνος άλλος διψήφιος με 13. Έτσι η ομάδα του Φρανσίσκο Ταμπελίνι έπεσε στο 12-20 και την 16η θέση της βαθμολογίας.(6-10 εντός και 6-10 εκτός έδρας).

Τα δεκάλεπτα: 26-30, 52-53, 75-69, 93-82

Δείτε το  αναλυτικό φύλλο αγώνα

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Τζόουνς 5 (1/4 τρίποντα), Μπλέικνι 24 (3/3 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπράιαντ 18 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 λάθη),  Τίμορ 2, Μάλκολμ 11 (1), Οντιάσε 2, Μίτσιτς 7 (0/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουέινραϊτ 9 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Οτούρου 15

Παρί (Ταμπελίνι): Χίφι 16 (1/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 λάθη), Καβαλιέρ 2, Ρόμπινσον 8 (0/3 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/3 βολές), Ερέρα 3 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ρόντεν 13 (3/7 τρίποντα, 4 κλεψίματα), Στίβενς 6 (4 ριμπάουντ, 3 λάθη), Ντοκοσί 8 (11 ριμπάουντ, 5 λάθη), Φαγιέ 3 (4 ριμπάουντ), Μόργκαν 9 (3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Εμπάιγ 5 (1), Ουατάρα 9 (1), Γουίλις (6 ριμπάουντ)

Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Vita.gr
Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Κόσμος
Ιράν: Οι Φρουροί επιβεβαιώνουν τη δολοφονία Σολεϊμανί

Champions League 17.03.26

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Champions League 17.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 17.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Euroleague 17.03.26

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
Euroleague 16.03.26

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Μπάσκετ 16.03.26

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Μπάσκετ 16.03.26

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

«Παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα θα αποτελέσουν Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ»
Μπάσκετ 16.03.26

Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.

Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ευτυχώς 17.03.26

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού
Ελλάδα 17.03.26

Ας σημειωθεί ότι η διακοπή της αγοράς γάλακτος αφορά περίπου 9000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα.

Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Δράση 16913 17.03.26

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε
Κόσμος 17.03.26

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει αποφασισμένος να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα μετά τον διορισμό του.

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.03.26

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
Champions League 17.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λεβερκούζεν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε
Ελλάδα 17.03.26

Μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 21 άτομα μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη του κυκλώματος που δρούσε με έδρα το Ηράκλειο στην Κρήτη

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων
Τζόζεφ Κεντ 17.03.26

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ - Τζο - Κεντ, θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Ιράν, «έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας»

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Τι συμβαίνει στα κύτταρά μας 17.03.26

Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ
Κόσμος 17.03.26

Ο Σουλεϊμανί, ο οποίος ηγήθηκε της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επέβλεπε τις επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, «έπαιξε στρατηγικό και απαράμιλλο ρόλο στην ενημέρωση της λαϊκής και τζιχαντιστικής δομής της Μπασίτζ.

Βραζιλία: Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου – Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία
Βραζιλία 17.03.26

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου αρρώστησε στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος, και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε νοσοκομείο

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Η προσπάθεια του Μαξίμου να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του ΑΠ (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση). Η επιχείρηση απαξίωσης του σκανδάλου με μπροστινό τον Αδ. Γεωργιάδη. Το εσωτερικό της ΝΔ και το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 17.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ανδρέας Μαυρομμάτης: Πέθανε ο σεφ της ελίτ και «μέγας πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας
The Good Life 17.03.26

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε ο κορυφαίος πρεσβευτής της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό και καθιέρωσε τις γεύσεις της πατρίδας στα μενού της ελίτ ανά τον κόσμο

Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν
Κόσμος 17.03.26

Ο Πάουελ αποκάλυψε πως είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να επιτεθεί.

Κούβα: Απορρίπτουν οι ΗΠΑ τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων της Αβάνας – «Σύντομα θα κάνουμε κάτι», λέει ο Τραμπ
«Ανεπαρκή» 17.03.26

«Η Κούβα έχει μια οικονομία που δεν λειτουργεί και το πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα είναι ανίκανο να δώσει λύσεις», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

