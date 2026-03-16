Χωρίς θεατές τα εντός έδρας παιχνίδια της Μπασκόνια με Χαποέλ και Μακάμπι Τελ Αβίβ
Τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, κάνουν τη Μπασκόνια να παίρνει μέτρα ασφαλείας στα παιχνίδια της με τις Ισραηλινές ομάδες.
- Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
- AI: Φόβοι για «έκρηξη» αντιγραφής στα online MBA – Πώς αλλάζει η αξιολόγηση
- Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα
- Αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία ο 58χρονος Πολωνός – Προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να μαίνεται κι έτσι η Μπασκόνια ανακοίνωσε ότι οι εντός έδρας αγώνες της για την 34η και 36η αγωνιστική της Euroleague θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.
Συγκεκριμένα η ομάδα της Βιτόρια θα υποδεχθεί τη Χαποέλ Τελ Αβίβ στις 27 Μαρτίου και την έτερη ομάδα του Τελ Αβίβ Μακάμπι στις 7 Απριλίου. Πλέον οι δυο αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν κεκλεισμένων των θυρών για παν ενδεχόμενο.
Οπως ανακοίνωσε ο σύλλογος οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα αποζημιωθούν, με το κόστος των δύο αυτών αγώνων να να φαιρείται αυτόματα από την τιμή ανανέωσης των εισιτηρίων για τη σεζόν 2026-2027.
Εξάλλου να σημειώσουμε πως η Μπασκόνια βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 19η θέση της βαθμολογίας της EuroLeague, με ρεκόρ 9 νίκες και 22 ήττες.
Από την πλευρά της η Χαποέλ, ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται στην 5η θέση με ρεκόρ 18-11, ενώ η Μακάμπι συνεχίζει τη μάχη για μια θέση στο play-in, καταλαμβάνοντας την 13η θέση με ρεκόρ 14-16.
- Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»
- Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
- Επίθεση Φάμπρεγκας σε Γκασπερίνι – «Σκληρή» απάντηση από τον τεχνικό της Ρόμα
- Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
- Τουρκία: Γυναίκα διαιτητής σφύριξε αγώνα της Super Lig για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια (vid)
- LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
- Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
