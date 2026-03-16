Χωρίς θεατές τα εντός έδρας παιχνίδια της Μπασκόνια με Χαποέλ και Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να μαίνεται κι έτσι η Μπασκόνια ανακοίνωσε ότι οι εντός έδρας αγώνες της για την 34η και 36η αγωνιστική της Euroleague θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Βιτόρια θα υποδεχθεί τη Χαποέλ Τελ Αβίβ στις 27 Μαρτίου και την έτερη ομάδα του Τελ Αβίβ Μακάμπι στις 7 Απριλίου. Πλέον οι δυο αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν κεκλεισμένων των θυρών για παν ενδεχόμενο.

Οπως ανακοίνωσε ο σύλλογος οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα αποζημιωθούν, με το κόστος των δύο αυτών αγώνων να να φαιρείται αυτόματα από την τιμή ανανέωσης των εισιτηρίων για τη σεζόν 2026-2027.

Εξάλλου να σημειώσουμε πως η Μπασκόνια βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 19η θέση της βαθμολογίας της EuroLeague, με ρεκόρ 9 νίκες και 22 ήττες.

Από την πλευρά της η Χαποέλ, ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται στην 5η θέση με ρεκόρ 18-11, ενώ η Μακάμπι συνεχίζει τη μάχη για μια θέση στο play-in, καταλαμβάνοντας την 13η θέση με ρεκόρ 14-16.