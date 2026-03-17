Η γη της ελιάς: Διλήμματα και αδιέξοδα

Οι σχέσεις στη σειρά Η γη της ελιάς δοκιμάζονται και τα μυστικά απειλούν να βγουν στην επιφάνεια. Προσωπικά διλήμματα και συναισθηματικά αδιέξοδα οδηγούν τους ήρωες σε κρίσιμες αποφάσεις.

Απόψε, στις 23:00, στο MEGA.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Η Δάφνη μαλώνει με τον Παυλή όταν μαθαίνει ότι έδειρε τους τρεις άντρες, ενώ εκείνος την διαβεβαιώνει ότι το παρελθόν της δεν θα βγει στην επιφάνεια. Η Βασιλική κι ο Στέφανος βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να θυσιάσει τα «θέλω» του για τον άλλο, ενώ ο αντικαταστάτης του Στέφανου φτάνει στο χωριό.

Η Χριστιάνα φτάνει στην Αρεόπολη και τα ξαναβρίσκει με τον Μιχάλη. Ο Τζον, από την άλλη, εξακολουθεί να υποψιάζεται πως κάτι τρέχει με την Αθηνά κι οι δυο άντρες συγκρούονται. Η Αλεξάνδρα βλέπει τον Ρούσσο στη Μάνη και αυτή τη φορά στέλνει τελεσίγραφο στον Αντώνη. Ο Πότης συνειδητοποιεί πως δεν έχει καμία τύχη με τη Μυρτώ, ενώ η Αριάδνη ενοχλείται που έριξε τα μάτια της στον Κουράκο. Η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται και, αυτή τη φορά, στο εδώλιο ανεβαίνει η Χρυσούλα, η οποία ψευδομαρτυρεί.

Ο Λυκούργος, όμως, βρίσκεται ένα βήμα μπροστά και την ξεμπροστιάζει. Η Ισμήνη, φορτισμένη από την προχωρημένη εγκυμοσύνη της, λέει στον Κωνσταντίνο ότι της είναι αδύνατον να αποχωριστεί το μωρό μετά την γέννα.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

