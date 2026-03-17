Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα στην Άτρα με έναν 53χρονο εργάτη να χάνει τη ζωή του την ώρα του μεροκάματου. Το βίντεο από το σημείο των εργασιών στο οδικό δίκτυο πριν από το χωριό Κλειστό Άρτας αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής και την αγωνιώδη προσπάθεια των διασωστών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Artinos.gr, οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος αποκαλύπτουν το μέγεθος της φονικής κατολίσθησης, με την απότομη πλαγιά να έχει υποχωρήσει πλήρως, καταπλακώνοντας τον άτυχο άνδρα την ώρα που έβγαζε το μεροκάματό του.

Το σημείο της τραγωδίας

Έσκαβαν με τα χέρια

Στο βίντεο διακρίνονται τα βαριά χωματουργικά μηχανήματα, ένας εκσκαφέας και ένας φορτωτής, σταματημένα μπροστά από τους τόνους χώματος που έγιναν ο τάφος του εργάτη, ενώ η παρουσία τριών πυροσβεστικών οχημάτων και περιπολικών της αστυνομίας μαρτυρά την αγωνιώδη αλλά άνιση μάχη που δόθηκε για τον απεγκλωβισμό του.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη, με φορτηγά και διερχόμενα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές, καθώς οι διασώστες έσκαβαν με τα χέρια και με εργαλεία για να προσεγγίσουν τον 53χρονο.

Ο άτυχος εργάτης απεγκλωβίστηκε από τους όγκους χωμάτων χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, ενώ στο προσκήνιο έρχονται ξανά τα ζητήματα ασφάλειας στην εργασία, ειδικά σε έργα που εκτελούνται σε ορεινές περιοχές με έντονα γεωλογικά φαινόμενα. Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.