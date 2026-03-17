16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 17.03.2026]
Ημερήσια 17 Μαρτίου 2026, 00:01

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Πάρε τις αποστάσεις και τον χρόνο σου, προκειμένου να μπορέσεις να σκεφτείς λίγο καλύτερα κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι πως έχεις κουραστεί και έχεις χαλαρώσει τους ρυθμούς σου. Δεν πειράζει, γιατί έτσι θα μπορέσεις να μαζέψεις και τις δυνάμεις σου. Μια χαρά! Παρατήρησε τα πάντα σαν τρίτο άτομο, για να δεις ξεκάθαρα τα πράγματα.

DON’TS: Μην χάνεις την ψυχραιμία σου και μην αντιδράς σπασμωδικά και παρορμητικά. Μη διστάσεις να αφιερώσεις λίγο παραπάνω χρόνο στον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεών σου ή στις προτεραιότητές σου. Παράλληλα, μην αρνείσαι να ξεκουραστείς. Ας είναι σήμερα η πρώτη μέρα της χαλαρής εκδοχής του Κριού. Why not?

Ταύρος

DO’S: Από σήμερα μπορείς να γίνεις και πάλι κοινωνικός. Καλά όχι ότι το έχεις ξεφτιλίσει ποτέ, αλλά λέμε τώρα! Μπορείς, ας πούμε, να πάρεις μέρος σε κάτι ομαδικό, να δεις τους φίλους σου ή να διευρύνεις τον κοινωνικό σου κύκλο, κάνοντας νέες γνωριμίες. Όλοι οι καλοί χωράνε! Εφάρμοσε άνετα τις δημιουργικές σου ιδέες. Η μέρα στο επιτρέπει!

DON’TS: Πάρε μέρος σε συζητήσεις μέσα στην παρέα, για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει και να δώσεις το περιθώριο στους φίλους σου να σου δείξουν τη δική τους πλευρά, έτσι; Μονά- ζυγά δικά σου γίνεται; Δε γίνεται, φίλε μου! Μην παρασυρθείς από τα συναισθήματά σου και μην αρχίσεις τις μπηχτές.

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να ανοίξεις συζητήσεις με σκοπό να μιλήσεις ανοιχτά για όσα σε ενοχλούν. Είσαι αποφασισμένος, άρα κάντο. Αν έχεις κάποια πρόταση για να βελτιωθεί το κλίμα στη δουλειά, πετά την στο τραπέζι, έτσι; Στο λέω γιατί υπάρχουν ευκαιρίες να έρθεις σε επαφή με τους ανώτερούς σου, άρα αξιοποίησέ τες. Not bad αγάπη!

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποια ρίσκα, καθώς σήμερα μάλλον σου βγαίνουν σε καλό. Σίγουρα πάντως ενισχύουν την εικόνα σου. Μη βαριέσαι να δράσεις με άκρως στοχευμένο τρόπο, ειδικά αν θέλεις να έχεις αποτελέσματα. Μην κωλώσεις να πάρεις βιαστικές κινήσεις, γιατί φέρνουν λύσεις στα σημαντικά ζητήματα που σε απασχολούν.

Καρκίνος

DO’S: Κάνε συζητήσεις που μπορούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Κρίμα δεν είναι να μένεις με την απορία; Αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα γι’ αυτό που πραγματικά είναι ή κοιμάσαι όρθιος; Παράλληλα, ξέρεις πώς πρέπει να κινηθείς παρακάτω ή ούτε καν; Δες τα πάντα σφαιρικά κι άκου το ένστικτό σου για να βρεις προς τα πού πρέπει να στραφείς. Be positive!

DON’TS: Μη λες μεγάλα λόγια. Μην είσαι απρόσεκτος ή έντονος στις αντιδράσεις- κουβέντες σου. Μη γίνεσαι παρορμητικός. Γίνε όμως ευθύς για να μπορούν οι άλλοι να καταλάβουν τι τους λες. Ωστόσο δεν πρέπει να αρχίσεις τις μπηχτές, έτσι; Από την άλλη, δεν πρέπει ούτε να αγνοείς τις νέες ιδέες που προσφέρονται. Ίσως είναι ωφέλιμες.

Λέων

DO’S: Σήμερα εστίασε τόσο στα ερωτικά/ βαθύτερα συναισθήματά σου, όσο και στα οικονομικά. Πρέπει να αξιολογήσεις τι μπαίνει και τι βγαίνει. Κοινώς να βάλεις σε τάξη το ταμείο σου. Κάνε αυτά που πρέπει, για να αποφύγεις το χάος. Αν έχει ήδη υπερισχύσει, τότε δες πως μπορείς να το διαχειριστείς. Όλα είναι θέμα σωστού management, να ξέρεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις τις κατάλληλες συνεννοήσεις, ώστε να διευθετήσεις τις υποχρεώσεις σου. Μη διστάσεις ούτε να οργανώσεις λίγο καλύτερα τις μελλοντικές σου κινήσεις. Μπορείς, ας πούμε, να τις κάνεις λίγο πιο ξεκάθαρες. Στα επαγγελματικά, μην ξεκινήσεις τώρα κάτι, γιατί ο ανάδρομος δεν μας έχει χαιρετήσει ακόμα, έτσι;

Παρθένος

DO’S: Το καλό με την σημερινή μέρα είναι πως τα πράγματα χαλαρώνουν κι όλα ρολάρουν εύκολα. Μπορείς να πεις τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς όμως να φαίνεσαι ειρωνικός ή απότομος. Αυτό στα επαγγελματικά και στα ερωτικά. Το να είσαι ξεκάθαρος πρέπει να συνοδεύεται και από κατανόηση προς τις απόψεις των άλλων, έτσι; Αλλιώς τι;

DON’TS: Μη διστάσεις να εκμεταλλευτείς τις ανταγωνιστικές συμπεριφορές που εκδηλώνονται στη δουλειά, γιατί μέσω αυτών μπορείς να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις μέσα σου. Μην αγνοείς τις διαφορετικές εναλλακτικές που σου προσφέρονται. Μέχρι τώρα αρνιόσουν να τις δεις, αλλά βλέπεις πως αυτό δεν σε έχει βοηθήσει. Άρα άλλαξέ το!

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Άρα μπορείς κι εσύ να διαχειριστείς το άγχος σου καλύτερα. Αρκεί να προσπαθήσεις, έτσι; Γιατί δεν ξεκαθαρίζεις και το πρόγραμμά σου με το να βάλεις σε σειρά τις δουλειές σου; Αφού βλέπεις ότι και αυτό το κομμάτι σε αγχώνει, κάνε κάτι πια! Γενικώς απόφυγε να αφήνεις να μαζεύονται πολλά.

DON’TS: Μη διστάσεις να μοιράσεις ισόποσα την ενέργειά σου, για να μην χαωθείς άδικα. Μην υπεραναλύσεις τις πληροφορίες που θα λάβεις, γιατί θα χαωθείς άδικα (ξανά λέω εγώ). Κάνε τους μόνο ένα γερό ξεκαθάρισμα. Αυτό το δέχομαι! Άντε! Παράλληλα, μη διστάσεις να πας μπροστά. Πρέπει να προχωρήσεις άλλωστε, δεν πρέπει; (ΠΡΕΠΕΙ).

Σκορπιός

DO’S: Όχι μόνο βελτιώνεται η διάθεσή σου, αλλά αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Γίνεται πιο χαλαρός να το πω; Πιο χαρούμενος να το πω; Σίγουρα πιο θετικός! Στα ερωτικά, μπορείς να απολαύσεις το φλερτ και- γιατί όχι;- να αφεθείς εντελώς και σε αυτό; Γίνε πιο δημιουργικός, ειδικά αν δεις ότι οι ιδέες σου βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.

DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο διεκδικητικός, να βγεις μπροστά και να φανείς περισσότερο. Σήμερα μπορείς! Μην κωλώσεις να μοιραστείς τα συναισθήματά σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να έρθεις πιο κοντά στα άτομα που σε ενδιαφέρουν. Γενικώς μην αφήνεις τίποτα στον αυτόματο να πάει μόνο του. Γιατί; Γιατί μάλλον δεν θα πάει!

Τοξότης

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις με την οικογένειά σου, προκειμένου να μπορέσεις να μοιραστείς κάποια βαθύτερα συναισθήματά σου τα οποία σε βαραίνουν. Βέβαια μείνε ανοιχτός στο να σου πουν κι εκείνοι τους προβληματισμούς τους, έτσι; Μέσω αυτών μπορείς να εκφραστείς κι εσύ πιο άνετα, άρα όλα καλά, λέω εγώ. Βάλε νερό στο κρασί σου.

DON’TS: Μην αρνείσαι να ακούσεις τι έχουν να πουν οι άλλοι. Όχι μόνο αυτό αλλά και να τους καταλάβεις, ναι; Μη διστάσεις να υπερασπιστείς τα δικά σου άτομα, ακόμα και στην περίπτωση που δεν στο ζητήσουν. Κάνε το καλό και ρίξτο στον γιαλό, που λέμε. Άλλωστε θέλεις να δεις κάποια αλλαγές, μπας και νιώσεις λίγο καλύτερα! Το καταλαβαίνω!

Αιγόκερως

DO’S: Καθάρισε το μυαλό και τις σκέψεις σου για να μπορέσεις να εξετάσεις τα πάντα προσεκτικά και στοχευμένα.  Άρα βάλε και τις εκκρεμότητές σου σε σειρά, μπας και τακτοποιηθούν κι αυτές, έτσι; Έλα σε επαφή με τα άτομα που σας συνδέει κοινός τρόπος σκέψης, ώστε να τονώσεις την έμπνευσή σου. Ασχολήσου με τα ενδιαφέροντά σου.

DON’TS: Μην σκιπάρεις την επιθυμία που σου έρχεται για να οργανώσεις κάποιο ταξίδι. Μην πεις «όχι» αν σου γίνει κάποια συγκεκριμένη πρόταση για κάτι τέτοιο. Μη διστάσεις να εκφραστείς ανοιχτά ή και να υπερασπιστείς τις απόψεις σου. Παράλληλα, μην χάνεις το κίνητρό σου, για να συνεχίσεις, γιατί αυτό είναι που σε κάνει να πας μπροστά άμεσα.

Υδροχόος

DO’S: Βάλε τις σκέψεις σου σε σωστή σειρά. Έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα safe περιβάλλον για σένα, ώστε να μπορέσεις να δράσεις. Επίσης μπορείς να μιλήσεις για όσα σε ενδιαφέρουν, αρκεί να το κάνεις με τρόπο ήρεμο. Μείνε μακριά από φωνές κι από εντάσεις. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για οικονομική πρόοδο.

DON’TS: Μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρεται για να κάνεις τις δουλειές σου. Μην κρατάς τις ιδέες σου για την πάρτη σου. Κοινώς μοιράσου τες χωρίς να κάνεις oversharing, έτσι; Μην κωλώσεις να πάρεις τις καταστάσεις στα χέρια σου, καθώς έτσι και θα τις υλοποιήσεις μεν και με τον τρόπο σου δε. Μη γίνεις παρορμητικός, στα οικονομικά.

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα μπορείς να ανοιχτείς, να εκφραστείς άμεσα και να αφήσεις τις ιδέες σου να ακουστούν. «Άνοιξε» τις επικοινωνίες σου. Πάρε έμπνευση μέσα από τα ερωτικά σου. Τσάμπα τραβάς τόσο λούκι; Αναρωτιέμαι τώρα εγώ! Βρες εύκολα λύσεις στα προβλήματά σου. Το έχεις άλλωστε! Βέβαια ίσως η λύση να έρθει κι εντελώς από το πουθενά, έτσι;

DON’TS: Μη γίνεις παρορμητικός, απλά και μόνο επειδή θες να βγεις από το comfort zone σου. Ή στο ένα άκρο ή στο άλλο δηλαδή; Αν θες να πάρεις κάποια ρίσκα μπορείς. Άρα μην κωλώσεις. Απλά μην το παρακάνεις. Μη διστάσεις να μιλήσεις ανοιχτά για κάποια πράγματα, ώστε να ξεκαθαρίσεις λίγο τη θέση σου. Μην είσαι υπερβολικός απλά.

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην βρετανική Telegraph για τη διεθνή ναυτιλία και τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για την βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Υπέροχοι επτά: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα - Από τη Χρυσή Εποχή του 19ου αιώνα στη δυστοπική Σίλικον Βάλεϊ του 21ου

Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Φτερά και πούπουλα στα Όσκαρ – Σαλαμέ, Μουρ στις χειρότερες εμφανίσεις
Φτερά και πούπουλα στα Όσκαρ - Τιμοτέ Σαλαμέ, Ντέμι Μουρ στις χειρότερες εμφανίσεις - «Ένα red carpet δράμα»

Οι πολλές στιλιστικές αστοχίες στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ πρόδωσαν τις προσδοκίες όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρόδωσε το μπαλέτο και την όπερα λίγες μέρες πριν

Λουκάς Καρνής
Ελισάβετ, Νταϊάνα, Κέιτ, Λετίθια και τα διαμαντένια πέπλα: Ποια φόρεσε το πιο ακριβό βασιλικό νυφικό όλων;
Ελισάβετ, Νταϊάνα, Κέιτ, Λετίθια και τα διαμαντένια πέπλα: Ποια φόρεσε το πιο ακριβό βασιλικό νυφικό όλων;

Πέρα από την υψηλή ραπτική και τους προβολείς της δημοσιότητας, το βασιλικό νυφικό αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά και πολιτισμικά σύμβολα του δυτικού κόσμου

Λουκάς Καρνής
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

Λουκάς Καρνής
Μέση Ανατολή: «Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο
«Κάπου 200 αμερικανοί στρατιωτικοί» έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο

Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, και από αυτούς «δέκα σοβαρά», ενώ «στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Ο Τραμπ εκτιμά ότι θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα» το ταξίδι του στην Κίνα
Πάει πίσω το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα

«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δηλώνει ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι η επίσκεψή του στο Πεκίνο θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα».

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία
Κίνα: Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στις διεθνείς σχέσεις; Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Η έκκληση του Τραμπ για βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας – Οι συζητήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό

Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά
Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά

Τουλάχιστον 880 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, τόσο στα νότια της χώρας όσο και στη Βηρυτό. Σχεδόν ένα εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι.

Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις
Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις

Χιλιάδες αιγοπρόβατα που δεν βρέθηκαν ποτέ σε έλεγχο δήλωσαν τρεις κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο - Οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Διεύθυνση Γεωργίας και την ΑΑΔΕ για να πραγματοποιήσουν την δική τους έρευνα.

Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή

Ανησυχία προκαλεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ η διαφαινόμενη προσπάθεια μερίδας της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής να «τορπιλιστεί» η συμφωνία για την ενσωμάτωσή στο ΕΚΠΑ

Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»
Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»

Τεράστιο βήμα παραμονής στη Serie A έκανε η Φιορεντίνα μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε στο «Τζοβάνι Τζίνι». Οι «Βιόλα» ανέβηκαν στην 16η θέση αφήνοντας ζώνη του υποβιβασμού τη σημερινή τους αντίπαλο.

ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας
ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 8 - Οι δράστες επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους και τους εξανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα δημοσιογραφικά θεωρία στην Τούμπα

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για την βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο
Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι όποιος υποστηρίζει ένα πυρηνικό Ιράν έχει «κάποιο πρόβλημα». Και πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιούσε αμέσως τέτοια όπλα για να «ανατινάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ».

Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή
Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να την προσεγγίσουν και πως η Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

