Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 17.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πάρε τις αποστάσεις και τον χρόνο σου, προκειμένου να μπορέσεις να σκεφτείς λίγο καλύτερα κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι πως έχεις κουραστεί και έχεις χαλαρώσει τους ρυθμούς σου. Δεν πειράζει, γιατί έτσι θα μπορέσεις να μαζέψεις και τις δυνάμεις σου. Μια χαρά! Παρατήρησε τα πάντα σαν τρίτο άτομο, για να δεις ξεκάθαρα τα πράγματα.
DON’TS: Μην χάνεις την ψυχραιμία σου και μην αντιδράς σπασμωδικά και παρορμητικά. Μη διστάσεις να αφιερώσεις λίγο παραπάνω χρόνο στον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεών σου ή στις προτεραιότητές σου. Παράλληλα, μην αρνείσαι να ξεκουραστείς. Ας είναι σήμερα η πρώτη μέρα της χαλαρής εκδοχής του Κριού. Why not?
Ταύρος
DO’S: Από σήμερα μπορείς να γίνεις και πάλι κοινωνικός. Καλά όχι ότι το έχεις ξεφτιλίσει ποτέ, αλλά λέμε τώρα! Μπορείς, ας πούμε, να πάρεις μέρος σε κάτι ομαδικό, να δεις τους φίλους σου ή να διευρύνεις τον κοινωνικό σου κύκλο, κάνοντας νέες γνωριμίες. Όλοι οι καλοί χωράνε! Εφάρμοσε άνετα τις δημιουργικές σου ιδέες. Η μέρα στο επιτρέπει!
DON’TS: Πάρε μέρος σε συζητήσεις μέσα στην παρέα, για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει και να δώσεις το περιθώριο στους φίλους σου να σου δείξουν τη δική τους πλευρά, έτσι; Μονά- ζυγά δικά σου γίνεται; Δε γίνεται, φίλε μου! Μην παρασυρθείς από τα συναισθήματά σου και μην αρχίσεις τις μπηχτές.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να ανοίξεις συζητήσεις με σκοπό να μιλήσεις ανοιχτά για όσα σε ενοχλούν. Είσαι αποφασισμένος, άρα κάντο. Αν έχεις κάποια πρόταση για να βελτιωθεί το κλίμα στη δουλειά, πετά την στο τραπέζι, έτσι; Στο λέω γιατί υπάρχουν ευκαιρίες να έρθεις σε επαφή με τους ανώτερούς σου, άρα αξιοποίησέ τες. Not bad αγάπη!
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποια ρίσκα, καθώς σήμερα μάλλον σου βγαίνουν σε καλό. Σίγουρα πάντως ενισχύουν την εικόνα σου. Μη βαριέσαι να δράσεις με άκρως στοχευμένο τρόπο, ειδικά αν θέλεις να έχεις αποτελέσματα. Μην κωλώσεις να πάρεις βιαστικές κινήσεις, γιατί φέρνουν λύσεις στα σημαντικά ζητήματα που σε απασχολούν.
Καρκίνος
DO’S: Κάνε συζητήσεις που μπορούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Κρίμα δεν είναι να μένεις με την απορία; Αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα γι’ αυτό που πραγματικά είναι ή κοιμάσαι όρθιος; Παράλληλα, ξέρεις πώς πρέπει να κινηθείς παρακάτω ή ούτε καν; Δες τα πάντα σφαιρικά κι άκου το ένστικτό σου για να βρεις προς τα πού πρέπει να στραφείς. Be positive!
DON’TS: Μη λες μεγάλα λόγια. Μην είσαι απρόσεκτος ή έντονος στις αντιδράσεις- κουβέντες σου. Μη γίνεσαι παρορμητικός. Γίνε όμως ευθύς για να μπορούν οι άλλοι να καταλάβουν τι τους λες. Ωστόσο δεν πρέπει να αρχίσεις τις μπηχτές, έτσι; Από την άλλη, δεν πρέπει ούτε να αγνοείς τις νέες ιδέες που προσφέρονται. Ίσως είναι ωφέλιμες.
Λέων
DO’S: Σήμερα εστίασε τόσο στα ερωτικά/ βαθύτερα συναισθήματά σου, όσο και στα οικονομικά. Πρέπει να αξιολογήσεις τι μπαίνει και τι βγαίνει. Κοινώς να βάλεις σε τάξη το ταμείο σου. Κάνε αυτά που πρέπει, για να αποφύγεις το χάος. Αν έχει ήδη υπερισχύσει, τότε δες πως μπορείς να το διαχειριστείς. Όλα είναι θέμα σωστού management, να ξέρεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις τις κατάλληλες συνεννοήσεις, ώστε να διευθετήσεις τις υποχρεώσεις σου. Μη διστάσεις ούτε να οργανώσεις λίγο καλύτερα τις μελλοντικές σου κινήσεις. Μπορείς, ας πούμε, να τις κάνεις λίγο πιο ξεκάθαρες. Στα επαγγελματικά, μην ξεκινήσεις τώρα κάτι, γιατί ο ανάδρομος δεν μας έχει χαιρετήσει ακόμα, έτσι;
Παρθένος
DO’S: Το καλό με την σημερινή μέρα είναι πως τα πράγματα χαλαρώνουν κι όλα ρολάρουν εύκολα. Μπορείς να πεις τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς όμως να φαίνεσαι ειρωνικός ή απότομος. Αυτό στα επαγγελματικά και στα ερωτικά. Το να είσαι ξεκάθαρος πρέπει να συνοδεύεται και από κατανόηση προς τις απόψεις των άλλων, έτσι; Αλλιώς τι;
DON’TS: Μη διστάσεις να εκμεταλλευτείς τις ανταγωνιστικές συμπεριφορές που εκδηλώνονται στη δουλειά, γιατί μέσω αυτών μπορείς να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις μέσα σου. Μην αγνοείς τις διαφορετικές εναλλακτικές που σου προσφέρονται. Μέχρι τώρα αρνιόσουν να τις δεις, αλλά βλέπεις πως αυτό δεν σε έχει βοηθήσει. Άρα άλλαξέ το!
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Άρα μπορείς κι εσύ να διαχειριστείς το άγχος σου καλύτερα. Αρκεί να προσπαθήσεις, έτσι; Γιατί δεν ξεκαθαρίζεις και το πρόγραμμά σου με το να βάλεις σε σειρά τις δουλειές σου; Αφού βλέπεις ότι και αυτό το κομμάτι σε αγχώνει, κάνε κάτι πια! Γενικώς απόφυγε να αφήνεις να μαζεύονται πολλά.
DON’TS: Μη διστάσεις να μοιράσεις ισόποσα την ενέργειά σου, για να μην χαωθείς άδικα. Μην υπεραναλύσεις τις πληροφορίες που θα λάβεις, γιατί θα χαωθείς άδικα (ξανά λέω εγώ). Κάνε τους μόνο ένα γερό ξεκαθάρισμα. Αυτό το δέχομαι! Άντε! Παράλληλα, μη διστάσεις να πας μπροστά. Πρέπει να προχωρήσεις άλλωστε, δεν πρέπει; (ΠΡΕΠΕΙ).
Σκορπιός
DO’S: Όχι μόνο βελτιώνεται η διάθεσή σου, αλλά αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Γίνεται πιο χαλαρός να το πω; Πιο χαρούμενος να το πω; Σίγουρα πιο θετικός! Στα ερωτικά, μπορείς να απολαύσεις το φλερτ και- γιατί όχι;- να αφεθείς εντελώς και σε αυτό; Γίνε πιο δημιουργικός, ειδικά αν δεις ότι οι ιδέες σου βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.
DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο διεκδικητικός, να βγεις μπροστά και να φανείς περισσότερο. Σήμερα μπορείς! Μην κωλώσεις να μοιραστείς τα συναισθήματά σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να έρθεις πιο κοντά στα άτομα που σε ενδιαφέρουν. Γενικώς μην αφήνεις τίποτα στον αυτόματο να πάει μόνο του. Γιατί; Γιατί μάλλον δεν θα πάει!
Τοξότης
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις με την οικογένειά σου, προκειμένου να μπορέσεις να μοιραστείς κάποια βαθύτερα συναισθήματά σου τα οποία σε βαραίνουν. Βέβαια μείνε ανοιχτός στο να σου πουν κι εκείνοι τους προβληματισμούς τους, έτσι; Μέσω αυτών μπορείς να εκφραστείς κι εσύ πιο άνετα, άρα όλα καλά, λέω εγώ. Βάλε νερό στο κρασί σου.
DON’TS: Μην αρνείσαι να ακούσεις τι έχουν να πουν οι άλλοι. Όχι μόνο αυτό αλλά και να τους καταλάβεις, ναι; Μη διστάσεις να υπερασπιστείς τα δικά σου άτομα, ακόμα και στην περίπτωση που δεν στο ζητήσουν. Κάνε το καλό και ρίξτο στον γιαλό, που λέμε. Άλλωστε θέλεις να δεις κάποια αλλαγές, μπας και νιώσεις λίγο καλύτερα! Το καταλαβαίνω!
Αιγόκερως
DO’S: Καθάρισε το μυαλό και τις σκέψεις σου για να μπορέσεις να εξετάσεις τα πάντα προσεκτικά και στοχευμένα. Άρα βάλε και τις εκκρεμότητές σου σε σειρά, μπας και τακτοποιηθούν κι αυτές, έτσι; Έλα σε επαφή με τα άτομα που σας συνδέει κοινός τρόπος σκέψης, ώστε να τονώσεις την έμπνευσή σου. Ασχολήσου με τα ενδιαφέροντά σου.
DON’TS: Μην σκιπάρεις την επιθυμία που σου έρχεται για να οργανώσεις κάποιο ταξίδι. Μην πεις «όχι» αν σου γίνει κάποια συγκεκριμένη πρόταση για κάτι τέτοιο. Μη διστάσεις να εκφραστείς ανοιχτά ή και να υπερασπιστείς τις απόψεις σου. Παράλληλα, μην χάνεις το κίνητρό σου, για να συνεχίσεις, γιατί αυτό είναι που σε κάνει να πας μπροστά άμεσα.
Υδροχόος
DO’S: Βάλε τις σκέψεις σου σε σωστή σειρά. Έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα safe περιβάλλον για σένα, ώστε να μπορέσεις να δράσεις. Επίσης μπορείς να μιλήσεις για όσα σε ενδιαφέρουν, αρκεί να το κάνεις με τρόπο ήρεμο. Μείνε μακριά από φωνές κι από εντάσεις. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για οικονομική πρόοδο.
DON’TS: Μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρεται για να κάνεις τις δουλειές σου. Μην κρατάς τις ιδέες σου για την πάρτη σου. Κοινώς μοιράσου τες χωρίς να κάνεις oversharing, έτσι; Μην κωλώσεις να πάρεις τις καταστάσεις στα χέρια σου, καθώς έτσι και θα τις υλοποιήσεις μεν και με τον τρόπο σου δε. Μη γίνεις παρορμητικός, στα οικονομικά.
Ιχθύες
DO’S: Σήμερα μπορείς να ανοιχτείς, να εκφραστείς άμεσα και να αφήσεις τις ιδέες σου να ακουστούν. «Άνοιξε» τις επικοινωνίες σου. Πάρε έμπνευση μέσα από τα ερωτικά σου. Τσάμπα τραβάς τόσο λούκι; Αναρωτιέμαι τώρα εγώ! Βρες εύκολα λύσεις στα προβλήματά σου. Το έχεις άλλωστε! Βέβαια ίσως η λύση να έρθει κι εντελώς από το πουθενά, έτσι;
DON’TS: Μη γίνεις παρορμητικός, απλά και μόνο επειδή θες να βγεις από το comfort zone σου. Ή στο ένα άκρο ή στο άλλο δηλαδή; Αν θες να πάρεις κάποια ρίσκα μπορείς. Άρα μην κωλώσεις. Απλά μην το παρακάνεις. Μη διστάσεις να μιλήσεις ανοιχτά για κάποια πράγματα, ώστε να ξεκαθαρίσεις λίγο τη θέση σου. Μην είσαι υπερβολικός απλά.
