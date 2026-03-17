Χριστίνα Σάλτη: Θετική σε αλκοτέστ, της αφαιρέθηκε το δίπλωμα και εκείνη τρόλαρε στα social
Η Χριστίνα Σάλτη προτίμησε να αντιμετωπίσει με χιούμορ το περιστατικό, δημιουργώντας και αρνητικές αντιδράσεις.
Η Χριστίνα Σάλτη βρέθηκε θετική σε αλκοτέστ σε τυχαίο έλεγχο της Τροχαίας, της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 30 ημέρες, της επιβλήθηκε πρόστιμο και της πήραν το όχημα της με γερανό, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Το περιστάτικο της τραγουδίστριας συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2026.
Χριστίνα Σάλτη: Η αντίδραση της στο αλκοτέστ και στην κλήση της Τροχαίας
Η Χριστίνα Σάλτη αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανώς αστειευόμενη «ευχαριστούσε» την Τροχαία που δήθεν της επέτρεψε να επιστρέψει στο σπίτι επειδή την αναγνώρισαν.
«Το πρωί γύρω στις 4, γύριζα από βραδινή έξοδο, όπου είχα πιεί τα φανταστικά μου κρασάκια, είχα περάσει πάρα πολύ ωραία και πέφτω πάνω σε μπλόκο.
Θέλω να ευχαριστήσω με την καρδιά μου την Τροχαία γιατί με βρήκε πάνω από το όριο και με άφησε να φύγω, να γυρίσω σπίτι μου και να απολαύσω τον ύπνο μου. Μπορείτε να γυρίσετε σπίτι σας, έχουμε μεγαλώσει μαζί σας, είστε πάρα πολύ διάσημη!», σημείωσε με χιούμορ.
@xsalti Ευγνωμοσύνη! #fyp #foryoupage #athens #xristinasalti ♬ original sound – Χριστίνα Σάλτη
Το τρολ βίντεο της Χριστίνας Σάλτη για το αλκοτέστ
Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε δεύτερο βίντεο από τη Χριστίνα Σάλτη, η οποία ενώ δείχνει την κλήση λέει: «Εννοείται ότι με έγραψαν»
Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια, καθώς πολλοί θεώρησαν πως δεν ενδείκνυται να γίνεται χιούμορ γύρω από ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί.
