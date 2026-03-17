Πασχάλης: «Περιμένουμε μεγάλες ανατροπές με την εξωσυζυγική συνεύρεση που είχα και το παιδί»

Ο Πασχάλης έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης στο Action 24 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο παιδί που απέκτησε από εξωσυζυγική σχέση.

Πασχάλης: «Από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μια διασταύρωση DNA»

«Μας επηρέασε αρνητικά η εξωσυζυγική συνεύρεση που είχα και μας βασανίζει ακόμα και τώρα. Σε λίγο, δεν ξέρω πόσο είναι, περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μια διασταύρωση DNA που έγινε. Ένα DNA, όσα δικαστήρια έγιναν για να επαναλάβουμε την εξέταση, κανείς δεν μας το έδωσε αυτό το δικαίωμα».

Επανέλαβε πως «μόνο δικαστικά» έχει αναγνωρίσει το παιδί που προέκυψε από αυτή τη συνεύρεση. «Η δύναμή μου είναι ότι έχω μια οικογένεια πολύ κοντά μου. Η οικογένειά μου γνωρίζει τι συμβαίνει και με στηρίζει» ανέφερε ο τραγουδιστής.

Πασχάλης και Αλίκη Αρβανιτίδη: 56 χρόνια κοινής διαδρομής

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην σχέση με τη σύζυγο του αλλά και στην οικογένεια του:

«Στην πολυμελή οικογένεια, έχω 4 αδέλφια που υπήρξαν μετανάστες, η αδελφή μου είναι ακόμα στον Καναδά. Η μετανάστευση με πονάει πάρα πολύ» είπε συγκινημένος.

«Έζησα μόνος από την εφηβεία και μετά, έγιναν μετανάστες, ο ένας πέθανε στον Καναδά. Έχω τραγούδια για τη μετανάστευση. Σε ένα λέω αχ και να μπορούσα. Έχω και ένα περιστατικό:

Έκανα μια συνεργασία το 2000 με τη συμφωνική ορχήστρα του δήμου Αθηναίων. Ενέταξα στο ρεπερτόριο και το Αστέρι του Βοριά που περιγράφει τον άνθρωπο που φεύγει» συμπλήρωσε με εμφανή τη συγκίνησή του με τον ίδιο να σχολιάζει «ελληνική ταινία έγινα».

Η συμμετοχή στην Eurovision

«Στην Eurovision αποτύχαμε, ενώ πήραμε την 5η θέση, γιατί είχαμε ελλείψεις.

Θα το φέρναμε το τραγούδι μας μπροστά αν όλη η τελευταία εμφάνισή μας ήταν σωστή. Δεν ήταν σωστή. Ούτε εμείς οι τέσσερις ήμασταν καλοί και δεν ήμασταν καλοί, γιατί δεν μας έστησαν καλά και αν ο ήχος στις τηλεοράσεις δεν ήταν σε αυτό το level.

Αργότερα ανέβηκε στο κανονικό».