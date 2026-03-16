Χωρίς φάρμακα: Οι καρκινοπαθείς στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν – Ενναλακτικές οδούς αναζητούν οι βιομηχανίες
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 12:15

Χωρίς φάρμακα: Οι καρκινοπαθείς στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν – Ενναλακτικές οδούς αναζητούν οι βιομηχανίες

Οι καθυστερήσεις στην παράδοση των ογκολογικών φαρμάκων μπορεί να έχουν φρικτές συνέπειες για τους ασθενείς που νοσούν με καρκίνο

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Τη ροή κρίσιμων φαρμάκων για τις χώρες του Κόλπου διαταράσσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θέτοντας σε κίνδυνο τις οδούς εφοδιασμού για σκευάσματα για τον καρκίνο και για άλλες θεραπείες που απαιτούν συντήρηση στο ψυγείο.

Μάλιστα όπως λένε στελέχη της βιομηχανίας φαρμάκων, οι εταιρίες υποχρεώνονται να αναδρομολογούν πτήσεις και να αναζητήσουν τη χερσαία πρόσβαση στην περιοχή.

Η σύγκρουση, η οποία προκλήθηκε από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν πριν από δύο εβδομάδες και επεκτάθηκε έπειτα από τα ιρανικά πλήγματα ανά την περιοχή, απέκλεισε σημαντικούς κόμβους αερομεταφοράς και έκλεισε θαλάσσιες οδούς εμποδίζοντας έτσι την μεταφορά αγαθών και προϊόντα που ποικίλλουν από φάρμακα μέχρι τρόφιμα και πετρέλαιο.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για σημαντικές ελλείψεις, αυτό μπορεί να αλλάξει αν συνεχιστεί ο πόλεμος, υποστηρίζει κάποια στελέχη. Οι χώρες του Κόλπου εξαρτώνται κατά πολύ από τις εισαγωγές και ορισμένα φάρμακα έχουν βραχεία ημερομηνία λήξης και χρειάζονται απαραίτητες φύλαξη στο ψυγείο καθιστώντας λιγότερο πρακτική τη μεταφορά τους με χρονοβόρα επίγεια μέσα.

Οι εταιρείες φαρμάκων αναζητούν εναλλακτικές οδούς

Στελέχη των δυτικών φαρμακοβιομηχανιών λένε ότι αναζητούν εναλλακτικές οδούς για τις χώρες του Κόλπου και μεταφορές με φορτηγά ορισμένων φαρμάκων για ξηρά από αεροδρόμια όπως της Τζέντα και του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Άλλες επιλογές είναι η Κωνσταντινούπολη και το Ομάν.

Μεγάλα αεροδρόμια στην περιοχή, μεταξύ άλλων του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και της Ντόχα, έχουν κλείσει εξαιτίας των ιρανικών πληγμάτων σε αντίποινα για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Οι Ντουμπάι και η Ντόχα είναι σημαντικοί κόμβοι μεταφοράς εμπορευμάτων που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική με τις αεροπορικές εταιρείες Emirates και Etihad και τις εταιρείες επιμελητείας, όπως η DHL, να διαχειρίζονται ευαίσθητα θερμοκρασία στα φάρμακα.

Ο Βάουτερ Ντέβουλφ, καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης της Αμβέρσας, επικαλέστηκε στοιχεία της βιομηχανίας που δείχνουν ότι πάνω από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αερομεταφερόμενου φορτίου εκτίθεται στα προβλήματα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ένα άλλο στέλεχος προειδοποίησε ότι εναλλακτικοί «διάδρομοι ψυχικής αλυσίδας» ή διαδρομές ελεγχόμενης θερμοκρασίας που αναφέρονται για ευαίσθητα φάρμακα, δεν μπορούν να στηθούν μέσα σε μια νύχτα και δεν είναι πάντα διαθέσιμες, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ.

Ένα άλλο στέλεχος σε εταιρεία ιατρικών συσκευών, που και αυτό διατήρησε την ανωνυμία του, δήλωσε ότι φορτία από την Ευρώπη και την Ασία που συνήθως μεταφέρονται μέσω των αεροδρομίων του Ντουμπάι και της Ντόχα, αλλάζουν δρομολόγιο και μεταφέρονται μέσω Κίνας ή Σιγκαπούρης.

Οι θαλάσσιες οδοί δεν είναι πρακτικές λόγω του μεγαλύτερου χρόνου του ταξιδίου καθώς και του κλεισίματος του σημαντικού Στενού του Χορμούζ από το Ιράν.

«Αν έχεις μια επείγουσα θεραπεία με ασθενή που αναμένει θεραπεία, πρέπει να επιλέξεις τον ταχύτερο τρόπο μεταφοράς», σχολίασε η ίδια πηγή.

Οι προμήθειες των νοσοκομείων κινδυνεύουν να εξαντληθούν

Ο Πρασάντ Γιαντάβ, βοηθός καθηγητής για την παγκόσμια υγεία στο Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, δήλωσε, ότι το απόθεμα διαρκεί για μικρό διάστημα στα ράφια, τα ευαίσθητα στη θερμοκρασία και τα ακριβότερα φάρμακα συνήθως έχουν τρίμηνη διάρκεια ζωής και τα φάρμακα για τον —κυρίως τα μονοκλωνικά αντισώματα– είναι εκείνα που κινδυνεύουν περισσότερο.

Οι καθυστερήσεις στην παράδοση των ογκολογικών φαρμάκων μπορεί να έχουν φρικτές συνέπειες για τους ασθενείς, οι οποίοι πιθανόν να ξεκινήσουν από την αρχή της θεραπείας τους ή να επιδεινωθούν ο καρκίνος τους.

Ήδη ο πόλεμος έχει προκαλέσει προβλήματα σε κάποιες εταιρείες, επισημαίνει ο Γιαντάβ, με κάποιους πελάτες να προειδοποιούν ότι οι πορμήσεις τους κινδυνεύουν να εξαντληθούν εντός τεσσάρων ή έξι εβδομάδων αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση.

Οι κίνδυνοι για τη φαρμακοβιομηχανία θα αυξηθούν αν συνεχιστούν τα προβλήματα λόγω του πολέμου, προειδοποιούν τα προβλήματα του κλάδου, καθώς εξαντλούνται οι προμήθειες στις χώρες του Κόλπου και στην Ασία.

Τα προϊόντα στις μεταφορές μπορούν να επηρεάσουν και τα προϊόντα που συνιστούν προβλήματα άμεσο κίνδυνο στις προμήθειες φαρμάκων, περιλαμβάνει ελλείψεις σε πώματα φιαλιδίων, σε πλαστικές συσκευασίες ορού και σε αντικείμενα που χρειάζονται για τη συσκευασία.

«Δεν πρόκειται πάντα για έλλειψη του ίδιου του φαρμάκου», εξηγεί ο Ντέιβιντ Γουίκς, ο οποίος παρακολουθεί τη βιομηχανία της εφοδιαστικής αλυσίδας για λογαριασμό του οίκου αξιολόγησης Moody’.

«Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι το μικρό πώμα στο φιαλίδιο απ’ όπου λαμβάνεται το φάρμακο», καταλήγει ο ίδιος.

World
Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

